Отключение воды в Одессе — адреса и время восстановления

Тысячи абонентов остались без воды в Одессе и области — причины
Сегодня, 4 ноября, город Пивденный и несколько улиц Одессы остались без воды из-за плановых ремонтных работ. Возобновление водоснабжения запланировано вечером. Впрочем, время может меняться, если возникнут новые аварийные ситуации.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды
До 17:00 воды не будет:
- просп. Небесной Сотни — все дома;
- ул. Академика Королева — все дома.
До 20:00 без водоснабжения будут жители:
- г. Пивденный — весь город;
- с. Визирка — все дома;
- с. Булдинка — все дома.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, военнослужащие, выходящие на пенсию по выслуге лет, имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также в Украине поднимут тарифы на коммуналку.
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