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Тысячи абонентов остались без воды в Одессе и области — причины

4 ноября 2024 12:02
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение воды в Одессе — адреса и время восстановления
В кране нет воды. Фото: freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 4 ноября, город Пивденный и несколько улиц Одессы остались без воды из-за плановых ремонтных работ. Возобновление водоснабжения запланировано вечером. Впрочем, время может меняться, если возникнут новые аварийные ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды

До 17:00 воды не будет:

  • просп. Небесной Сотни — все дома;
  • ул. Академика Королева — все дома.

До 20:00 без водоснабжения будут жители:

  • г. Пивденный — весь город;
  • с. Визирка — все дома;
  • с. Булдинка — все дома.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, военнослужащие, выходящие на пенсию по выслуге лет, имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также в Украине поднимут тарифы на коммуналку.

вода коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отсутствие воды

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