Відключення води в Одесі — адреси та час відновлення

Тисячі абонентів лишилися без води в Одесі та області — причини
Сьогодні, 4 листопада, місто Південне і кілька вулиць Одеси залишилися без води через планові ремонтні роботи. Відновлення водопостачання заплановано увечері. Втім, час може змінюватися, якщо виникнуть нові аварійні ситуації.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води
До 17:00 води не буде:
- просп. Небесної Сотні — усі будинки;
- вул. Академіка Корольова — усі будинки.
До 20:00 без водопостачання будуть жителі:
- м. Південне — усе місто;
- с. Визірка — усі будинки;
- с. Булдинка — усі будинки.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, військовослужбовці, які виходять на пенсію за вислугою років, мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Також в Україні підвищать тарифи на комуналку.
Читайте Новини.LIVE!