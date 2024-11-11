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Тысячи людей в Одессе и области без воды — когда включат

11 ноября 2024 12:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение воды в Одессе сегодня, 11 ноября — адреса
В кране нет воды. Фото: freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В понедельник, 11 ноября, из-за ремонтных работ тысячи жителей Одессы и области будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до вечера, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе и области

До 14:00 воды не будет по следующим адресам:

  • с 51 по 53 линии — все дома;
  • ул. Луцкая — частично.

К 15:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Колхозная, 1-30;
  • ул. Бабушкина, 1-9а;
  • ул. Д. Писарева, 1-9а;
  • ул. Долгая, 2-82;
  • пер. Дружеский, 1-20;
  • Дубовая Роща, 13-45;
  • ул. Ореховая, 1-68;
  • 1-й Колхозный пер., 1-9;
  • 1-й Тепличный пер., 1-5;
  • 2-й Колхозный пер., 2-35;
  • 2-1 Тепличный пер., 1-10;
  • Дача Ковалевского, 1-51;
  • ул. Абрикосовая, 1-61.

До 20:00 не будет воды в следующих населенных пунктах:

  • село Булдинка;
  • село Визирка;
  • село Новые Беляры;
  • город Южный.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, мы сообщали, как оформить льготы на коммуналку участникам боевых действий. Также в Украине повысили размер субсидии за услуги ЖКХ.

вода Одесса Одесская область Новости Одессы отсутствие воды

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