Отключение воды в Одессе сегодня, 11 ноября — адреса

В кране нет воды. Фото: freepik

В понедельник, 11 ноября, из-за ремонтных работ тысячи жителей Одессы и области будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до вечера, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе и области

До 14:00 воды не будет по следующим адресам:

с 51 по 53 линии — все дома;

ул. Луцкая — частично.

К 15:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Колхозная, 1-30;

ул. Бабушкина, 1-9а;

ул. Д. Писарева, 1-9а;

ул. Долгая, 2-82;

пер. Дружеский, 1-20;

Дубовая Роща, 13-45;

ул. Ореховая, 1-68;

1-й Колхозный пер., 1-9;

1-й Тепличный пер., 1-5;

2-й Колхозный пер., 2-35;

2-1 Тепличный пер., 1-10;

Дача Ковалевского, 1-51;

ул. Абрикосовая, 1-61.

До 20:00 не будет воды в следующих населенных пунктах:

село Булдинка;

село Визирка;

село Новые Беляры;

город Южный.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, мы сообщали, как оформить льготы на коммуналку участникам боевых действий. Также в Украине повысили размер субсидии за услуги ЖКХ.