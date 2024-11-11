Отключение воды в Одессе сегодня, 11 ноября — адреса

Тысячи людей в Одессе и области без воды — когда включат
В понедельник, 11 ноября, из-за ремонтных работ тысячи жителей Одессы и области будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до вечера, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе и области
До 14:00 воды не будет по следующим адресам:
- с 51 по 53 линии — все дома;
- ул. Луцкая — частично.
К 15:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Колхозная, 1-30;
- ул. Бабушкина, 1-9а;
- ул. Д. Писарева, 1-9а;
- ул. Долгая, 2-82;
- пер. Дружеский, 1-20;
- Дубовая Роща, 13-45;
- ул. Ореховая, 1-68;
- 1-й Колхозный пер., 1-9;
- 1-й Тепличный пер., 1-5;
- 2-й Колхозный пер., 2-35;
- 2-1 Тепличный пер., 1-10;
- Дача Ковалевского, 1-51;
- ул. Абрикосовая, 1-61.
До 20:00 не будет воды в следующих населенных пунктах:
- село Булдинка;
- село Визирка;
- село Новые Беляры;
- город Южный.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
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