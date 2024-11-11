Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Тисячі людей в Одесі і області без води — коли включать arrow

Тисячі людей в Одесі і області без води — коли включать

11 листопада 2024 12:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення води в Одесі сьогодні, 11 листопада — адреси
У крані немає води. Фото: freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У понеділок, 11 листопада, через ремонтні роботи тисячі мешканців Одеси і області будуть без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до вечора, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

Читайте також:
Одесити у неділю залишилися без води — хто саме - фото 1
Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі та області

До 14:00 води не буде за такими адресами:

  • з 51 по 53 лінії — всі будинки;
  • вул. Луцька — частково.

До 15:00 водопостачання буде відсутнє:

  • вул. Колгоспна, 1-30;
  • вул. Бабушкіна, 1-9а; 
  • вул. Д. Писарєва, 1-9а;
  • вул. Довга, 2-82;
  • пров. Дружний, 1-20;
  • Дубовий Гай, 13-45;
  • вул. Горіхова, 1-68;
  • 1-й Колгоспний пров., 1-9;
  • 1-й Тепличний пров., 1-5;
  • 2-й Колгоспний пров., 2-35;
  • 2-1 Тепличний пров., 1-10;
  • Дача Ковалевського, 1-51;
  • вул. Абрикосова, 1-61.

До 20:00 не буде води у таких населених пунктах:

  • село Булдинка;
  • село Візирка;
  • село Нові Біляри;
  • місто Південне.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми повідомляли, як оформити пільги на комуналку учасникам бойових дій. Також в Україні підвищили розмір субсидії за послуги ЖКГ.

вода Одеса Одеська область Новини Одеси відсутність води

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:30 Зарплати до 40 000 грн — які вакансії пропонують в "Аврорі"

14:22 У Садового повідомили про відкриття знакової вулиці

14:18 Суди змушують ТЦК розглядати заяви на відстрочки — деталі

14:09 У США запускають круїз для охочих бути подалі від Трампа

14:01 Наслідки скандалу — на Одещині відкопують захисні споруди

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

13:59 У Німеччині українця вбили через суперечку про Путіна — фото

13:53 Участь ТЦК необов'язкова — як військовим самим обрати частину

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

13:45 Право власності на готель Феофанія — на чиєму боці суд

13:34 Посадовиці Львівської обласної МСЕК повідомили про підозру

14:30 Зарплати до 40 000 грн — які вакансії пропонують в "Аврорі"

14:22 У Садового повідомили про відкриття знакової вулиці

14:18 Суди змушують ТЦК розглядати заяви на відстрочки — деталі

14:09 У США запускають круїз для охочих бути подалі від Трампа

14:01 Наслідки скандалу — на Одещині відкопують захисні споруди

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

13:59 У Німеччині українця вбили через суперечку про Путіна — фото

13:53 Участь ТЦК необов'язкова — як військовим самим обрати частину

13:45 Право власності на готель Феофанія — на чиєму боці суд

13:34 Посадовиці Львівської обласної МСЕК повідомили про підозру

13:31 Шалені знижки для українців — як заощадити на Temu та Aliexpress

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

Text

12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

Text

11:51 У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

Text

10:12 РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

08:00 Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2024
Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку