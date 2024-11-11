Відключення води в Одесі сьогодні, 11 листопада — адреси

Тисячі людей в Одесі і області без води — коли включать
У понеділок, 11 листопада, через ремонтні роботи тисячі мешканців Одеси і області будуть без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до вечора, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі та області
До 14:00 води не буде за такими адресами:
- з 51 по 53 лінії — всі будинки;
- вул. Луцька — частково.
До 15:00 водопостачання буде відсутнє:
- вул. Колгоспна, 1-30;
- вул. Бабушкіна, 1-9а;
- вул. Д. Писарєва, 1-9а;
- вул. Довга, 2-82;
- пров. Дружний, 1-20;
- Дубовий Гай, 13-45;
- вул. Горіхова, 1-68;
- 1-й Колгоспний пров., 1-9;
- 1-й Тепличний пров., 1-5;
- 2-й Колгоспний пров., 2-35;
- 2-1 Тепличний пров., 1-10;
- Дача Ковалевського, 1-51;
- вул. Абрикосова, 1-61.
До 20:00 не буде води у таких населених пунктах:
- село Булдинка;
- село Візирка;
- село Нові Біляри;
- місто Південне.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
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