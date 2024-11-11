Відключення води в Одесі сьогодні, 11 листопада — адреси

У крані немає води. Фото: freepik

У понеділок, 11 листопада, через ремонтні роботи тисячі мешканців Одеси і області будуть без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до вечора, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де немає води в Одесі та області

До 14:00 води не буде за такими адресами:

з 51 по 53 лінії — всі будинки;

вул. Луцька — частково.

До 15:00 водопостачання буде відсутнє:

вул. Колгоспна, 1-30;

вул. Бабушкіна, 1-9а;

вул. Д. Писарєва, 1-9а;

вул. Довга, 2-82;

пров. Дружний, 1-20;

Дубовий Гай, 13-45;

вул. Горіхова, 1-68;

1-й Колгоспний пров., 1-9;

1-й Тепличний пров., 1-5;

2-й Колгоспний пров., 2-35;

2-1 Тепличний пров., 1-10;

Дача Ковалевського, 1-51;

вул. Абрикосова, 1-61.

До 20:00 не буде води у таких населених пунктах:

село Булдинка;

село Візирка;

село Нові Біляри;

місто Південне.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

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