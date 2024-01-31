Тысячи жителей Одессы остались до вечера без водоснабжения

Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay

Сегодня, 31 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 18:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Черноморского казачества — все дома;

ул. Атамана Головатого — все дома;

ул. Правды, 4-59;

ул. Чикаленко, 11-58;

ул. Отважных, 8-50;

ул. Весенняя — все дома;

ул. Славянская — все дома;

ул. Яблочная, 1-35;

ул. Вавилова, 5-62.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Напомним, государство гарантирует помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг ряду граждан во время войны. В частности, предусмотрена скидка в 50% на услуги ЖКХ для женщин, потерявших на войне мужчин.

Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.