Тисячі мешканців Одеси залишилися до вечора без водопостачання
Сьогодні, 31 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не має води
- вул. Чорноморського козацтва — усі будинки;
- вул. Отамана Головатого — усі будинки;
- вул. Правди, 4-59;
- вул. Чикаленка, 11-58;
- вул. Відважних, 8-50;
- вул. Весняна — усі будинки;
- вул. Словʼянська — усі будинки;
- вул. Яблучна, 1-35;
- вул. Вавілова, 5-62.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Нагадаємо, держава гарантує допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг низці громадян під час війни. Зокрема, передбачена знижка у 50% на послуги ЖКГ для жінок, які втратили на війні чоловіків.
Також ми писали, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.
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