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Тисячі мешканців Одеси залишилися до вечора без водопостачання

31 січня 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі мешканців Одеси залишилися до вечора без водопостачання
Відсутність води у крані. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 31 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не має води

  • вул. Чорноморського козацтва — усі будинки; 
  • вул. Отамана Головатого — усі будинки; 
  • вул. Правди, 4-59;
  • вул. Чикаленка, 11-58;
  • вул. Відважних, 8-50;
  • вул. Весняна — усі будинки;
  • вул. Словʼянська — усі будинки;
  • вул. Яблучна, 1-35;
  • вул. Вавілова, 5-62.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Нагадаємо, держава гарантує допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг низці громадян під час війни. Зокрема, передбачена знижка у 50% на послуги ЖКГ для жінок, які втратили на війні чоловіків.

Також ми писали, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.

комунальні послуги
Одеса
ремонт
аварія
Одеська область
водопостачання
вода
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