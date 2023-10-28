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Тысячи жителей Одессы остались сегодня без света

28 октября 2023 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Тысячи жителей Одессы остались сегодня без света
Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 28 октября, компания ДТЭК выполняет плановые и аварийные работы на электросетях. В этой связи электричество отсутствует на многих улицах города. Возобновить электроснабжение по всем адресам обещают до 20:00.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

  • Улица Бреуса, 61/1а
  • Улица Бреуса, 43
  • Улица Маршала Бабаджаняна, 28
  • Улица Самолетная, 19, 19а, 32
  • Улица Проселочная, 25 – 37
  • Улица Путьова, 2 - 49Б
  • Улица Шефская, 8 – 55
  • Улица Бреуса, 42 – 61/корп..4
  • Улица Ефимова, 14 – 30

Работы до 19:00.

  • Улица Глиняная, 1 - 28/корп.1
  • Улица Кибальчича, 11 – 27
  • Улица Малиновского Маршала, 30 – 62
  • Улица Перовской Софии, 1а – 30
  • Улица Республиканская, 1 – 9
  • Улица Тимошенко Александра, 1 – 42
  • Переулок Цветочный, 23 – 38
  • Улица Багрицкого, 9б
  • Улица Бреуса, 1 – 3А
  • Улица Кропивницкого, 1 – 14
  • Улица Люстдорфская дорога, 8-18а
  • Улица Кирпичнозаводская, 3 – 17А
  • Переулок Люстдорфский, 8
  • Улица 2-я Лагерная, 13, 22, 23
  • Улица Багрицкого, 40 – 48Б
  • Улица Бреуса, 37, 39, 43а
  • Улица Весенняя, 1 – 13А
  • Улица Кристаловского, 13 – 40
  • Улица 2-я Лагерная, 2 – 40
  • Улица Багрицкого, 9 – 71Б
  • Улица Кристаловского, 1 – 24
  • Улица Фигнер Веры, 1 – 14
  • Улица Маршала Бабаджаняна, 28
  • Улица Самолетная, 19, 19а, 32
  • Улица Проселочная, 25 – 37
  • Улица Путьова, 2 – 49Б
  • Улица Шефская, 8 – 55
  • Улица Бреуса, 42 - 61/корп.4
  • Улица Багрицкого, 13 – 39А
  • Улица Бреуса, 7, 7а
  • Улица Кибальчича, 1 – 10
  • Улица Кристаловского, 3а, 3б
  • Улица Луганская, 2 – 20
  • Улица Малиновского Маршала, 4 – 28
  • Улица Кирпичнозаводская, 1 – 22
  • Переулок Цветочный, 1 – 21А
  • Переулок Кедровый, 1 – 17
  • Переулок Овражный, 4 – 18А
  • Переулок Александра Юрженко, 1 – 20.

Северный РЭС:

  • Переулок 5-й Деревообрабатывающий, 3а – 141
  • Улица Днепровская, 1 – 42
  • Улица Донецкая, 1 – 4
  • Улица Керченская, 8 – 34
  • Улица Леси Украинки, 1 – 34
  • Улица Ломоносова, 13 – 18
  • Улица Ростовская, 1 - 19а
  • Проспект Добровольского, 4 – 50
  • 38-я Линия на жилом массиве, 1 - 16а
  • 41-я Линия на жилом массиве, 1 – 26
  • 42-я Линия на жилом массиве, 2 – 16
  • 43-я Линия на жилом массиве, 1 – 36
  • 54-я Линия на жилом массиве, 1 – 15
  • 55-я Линия на жилом массиве, 1 – 7
  • 37-я Линия на жилом массиве, 34
  • Улица Вишневая, 1 – 43А
  • Переулок Вишневый, 2а – 14А
  • 4-я Линия на жилом массиве, 50
  • 8-я Линия на жилом массиве, 34
  • 9-я Линия на жилом массиве, 25 – 37
  • Улица Курская, 69 – 95
  • Проспект Добровольского, 41 – 57/1
  • 36-я Линия, 43 – 51
  • 36-я Линия на жилом массиве, 25/корп.2 - 59а
  • 37-я Линия на жилом массиве, 17 – 39а
  • 47-я Линия на жилом массиве, 31
  • 51-я Линия на жилом массиве, 52-я Линия на жилом массиве, 1 – 30
  • 53-я Линия на жилом массиве, 2 – 13А
  • Улица Луцка, 1 – 29А
  • Улица Яблочная, 1 – 4
  • 47-я Линия на жилом массиве, 1 – 26
  • 48-я Линия на жилом массиве, 1 – 28
  • 49-я Линия на жилом массиве, 1 – 27
  • 50-я Линия на жилом массиве, 1 – 28
  • Улица Луцка, 85 – 135
  • 5-я Линия на жилом массиве, 26 – 34
  • 6-я Линия на жилом массиве, 25 – 36
  • 7-я Линия на жилом массиве, 3 – 36А
  • 8-я Линия на жилом массиве, 25 – 35А
  • 9-я Линия на жилом массиве, 27 – 32
  • Улица Жолио Кюри, 13а – 26
  • Улица Курская, 66 – 80А
  • Проспект Добровольского, 53 – 59
  • 40-я Линия на жилом массиве, 1, 3
  • 38-я Линия на жилом массиве, 9
  • 39-я Линия на жилом массиве, 1 – 16
  • Улица Рельефная, 25 – 35
  • Улица Раздольная, 31а- 69А
  • Улица Днепровская, 33а
  • Улица Серогодского, 2
  • Улица Шептицкого, 7 – 33
  • Проспект Добровольского, 1а – 5А
  • 42-я Линия на жилом массиве, 6
  • Улица Луцка, 31 – 57
  • Улица Центральная, 38
  • 39-я линия на жилом массиве, 30/а/1
  • Улица Победы, 14
  • Улица Победы, 1 – 45А
  • Улица Симферопольская, 1 – 24
  • Улица Раздольная, 1 – 74
  • 38-я Линия на жилом массиве, 12
  • 39-я линия на жилом массиве, 2,4а/корп.1,6,8,8а,30
  • 40-я Линия на жилом массиве, 5
  • Улица Победы, 47 – 87
  • Улица Соляна, 1 – 85
  • Улица Центральная, 2 – 36
  • Улица Луцка, 25а
  • Улица Песочная, 1 – 84

Работы до 20.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в группе ДТЭК рассказали о полной готовности к предстоящей зиме. Энергетики завершили выполнение ремонтов всех энергоблоков теплоэлектростанций, запланированных к началу отопительного сезона 2023-2024 годов.

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