Тысячи жителей Одессы остались сегодня без света

Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 28 октября, компания ДТЭК выполняет плановые и аварийные работы на электросетях. В этой связи электричество отсутствует на многих улицах города. Возобновить электроснабжение по всем адресам обещают до 20:00.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

Улица Бреуса, 61/1а

Улица Бреуса, 43

Улица Маршала Бабаджаняна, 28

Улица Самолетная, 19, 19а, 32

Улица Проселочная, 25 – 37

Улица Путьова, 2 - 49Б

Улица Шефская, 8 – 55

Улица Бреуса, 42 – 61/корп..4

Улица Ефимова, 14 – 30

Работы до 19:00.

Улица Глиняная, 1 - 28/корп.1

Улица Кибальчича, 11 – 27

Улица Малиновского Маршала, 30 – 62

Улица Перовской Софии, 1а – 30

Улица Республиканская, 1 – 9

Улица Тимошенко Александра, 1 – 42

Переулок Цветочный, 23 – 38

Улица Багрицкого, 9б

Улица Бреуса, 1 – 3А

Улица Кропивницкого, 1 – 14

Улица Люстдорфская дорога, 8-18а

Улица Кирпичнозаводская, 3 – 17А

Переулок Люстдорфский, 8

Улица 2-я Лагерная, 13, 22, 23

Улица Багрицкого, 40 – 48Б

Улица Бреуса, 37, 39, 43а

Улица Весенняя, 1 – 13А

Улица Кристаловского, 13 – 40

Улица 2-я Лагерная, 2 – 40

Улица Багрицкого, 9 – 71Б

Улица Кристаловского, 1 – 24

Улица Фигнер Веры, 1 – 14

Улица Маршала Бабаджаняна, 28

Улица Самолетная, 19, 19а, 32

Улица Проселочная, 25 – 37

Улица Путьова, 2 – 49Б

Улица Шефская, 8 – 55

Улица Бреуса, 42 - 61/корп.4

Улица Багрицкого, 13 – 39А

Улица Бреуса, 7, 7а

Улица Кибальчича, 1 – 10

Улица Кристаловского, 3а, 3б

Улица Луганская, 2 – 20

Улица Малиновского Маршала, 4 – 28

Улица Кирпичнозаводская, 1 – 22

Переулок Цветочный, 1 – 21А

Переулок Кедровый, 1 – 17

Переулок Овражный, 4 – 18А

Переулок Александра Юрженко, 1 – 20.

Северный РЭС:

Переулок 5-й Деревообрабатывающий, 3а – 141

Улица Днепровская, 1 – 42

Улица Донецкая, 1 – 4

Улица Керченская, 8 – 34

Улица Леси Украинки, 1 – 34

Улица Ломоносова, 13 – 18

Улица Ростовская, 1 - 19а

Проспект Добровольского, 4 – 50

38-я Линия на жилом массиве, 1 - 16а

41-я Линия на жилом массиве, 1 – 26

42-я Линия на жилом массиве, 2 – 16

43-я Линия на жилом массиве, 1 – 36

54-я Линия на жилом массиве, 1 – 15

55-я Линия на жилом массиве, 1 – 7

37-я Линия на жилом массиве, 34

Улица Вишневая, 1 – 43А

Переулок Вишневый, 2а – 14А

4-я Линия на жилом массиве, 50

8-я Линия на жилом массиве, 34

9-я Линия на жилом массиве, 25 – 37

Улица Курская, 69 – 95

Проспект Добровольского, 41 – 57/1

36-я Линия, 43 – 51

36-я Линия на жилом массиве, 25/корп.2 - 59а

37-я Линия на жилом массиве, 17 – 39а

47-я Линия на жилом массиве, 31

51-я Линия на жилом массиве, 52-я Линия на жилом массиве, 1 – 30

53-я Линия на жилом массиве, 2 – 13А

Улица Луцка, 1 – 29А

Улица Яблочная, 1 – 4

47-я Линия на жилом массиве, 1 – 26

48-я Линия на жилом массиве, 1 – 28

49-я Линия на жилом массиве, 1 – 27

50-я Линия на жилом массиве, 1 – 28

Улица Луцка, 85 – 135

5-я Линия на жилом массиве, 26 – 34

6-я Линия на жилом массиве, 25 – 36

7-я Линия на жилом массиве, 3 – 36А

8-я Линия на жилом массиве, 25 – 35А

9-я Линия на жилом массиве, 27 – 32

Улица Жолио Кюри, 13а – 26

Улица Курская, 66 – 80А

Проспект Добровольского, 53 – 59

40-я Линия на жилом массиве, 1, 3

38-я Линия на жилом массиве, 9

39-я Линия на жилом массиве, 1 – 16

Улица Рельефная, 25 – 35

Улица Раздольная, 31а- 69А

Улица Днепровская, 33а

Улица Серогодского, 2

Улица Шептицкого, 7 – 33

Проспект Добровольского, 1а – 5А

42-я Линия на жилом массиве, 6

Улица Луцка, 31 – 57

Улица Центральная, 38

39-я линия на жилом массиве, 30/а/1

Улица Победы, 14

Улица Победы, 1 – 45А

Улица Симферопольская, 1 – 24

Улица Раздольная, 1 – 74

38-я Линия на жилом массиве, 12

39-я линия на жилом массиве, 2,4а/корп.1,6,8,8а,30

40-я Линия на жилом массиве, 5

Улица Победы, 47 – 87

Улица Соляна, 1 – 85

Улица Центральная, 2 – 36

Улица Луцка, 25а

Улица Песочная, 1 – 84

Работы до 20.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в группе ДТЭК рассказали о полной готовности к предстоящей зиме. Энергетики завершили выполнение ремонтов всех энергоблоков теплоэлектростанций, запланированных к началу отопительного сезона 2023-2024 годов.