Тисячі мешканців Одеси залишилися сьогодні без світла
Сьогодні, 28 жовтня, компанія ДТЕК виконує планові та аварійні роботи на електромережах. У зв'язку з цим електрика відсутня на багатьох вулицях міста. Відновити електропостачання за всіма адресами обіцяють до 20:00.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Центральний РЕМ:
- Вулиця Бреуса, 61/1а
- Вулиця Бреуса, 43
- Вулиця Маршала Бабаджаняна, 28
- Вулиця Літакова, 19, 19а, 32
- Вулиця Просьолочна, 25 – 37
- Вулиця Путьова, 2 - 49Б
- Вулиця Шефська, 8 – 55
- Вулиця Бреуса, 42 – 61/корп..4
- Вулиця Єфимова, 14 – 30
Роботи до 19.00.
- Вулиця Глиняна, 1 - 28/корп.1
- Вулиця Кибальчича, 11 – 27
- Вулиця Малиновського Маршала, 30 – 62
- Вулиця Перовської Софії, 1а – 30
- Вулиця Республіканська, 1 – 9
- Вулиця Тимошенка Олександра, 1 – 42
- Провулок Квітковий, 23 – 38
- Вулиця Багрицького, 9б
- Вулиця Бреуса, 1 – 3А
- Вулиця Кропивницького, 1 – 14
- Вулиця Люстдорфська дорога, 8 - 18а
- Вулиця Цегельнозаводська, 3 – 17А
- Провулок Люстдорфський, 8
- Вулиця 2-а Лагерна, 13, 22, 23
- Вулиця Багрицького, 40 – 48Б
- Вулиця Бреуса, 37, 39, 43а
- Вулиця Весіння, 1 – 13А
- Вулиця Кристалівського, 13 – 40
- Вулиця 2-а Лагерна, 2 – 40
- Вулиця Багрицького, 9 – 71Б
- Вулиця Кристалівського, 1 – 24
- Вулиця Фігнер Віри, 1 – 14
- Вулиця Маршала Бабаджаняна, 28
- Вулиця Літакова, 19, 19а, 32
- Вулиця Просьолочна, 25 – 37
- Вулиця Путьова, 2 – 49Б
- Вулиця Шефська, 8 – 55
- Вулиця Бреуса, 42 - 61/корп.4
- Вулиця Багрицького, 13 – 39А
- Вулиця Бреуса, 7, 7а
- Вулиця Кибальчича, 1 – 10
- Вулиця Кристалівського, 3а, 3б
- Вулиця Луганська, 2 – 20
- Вулиця Малиновського Маршала, 4 – 28
- Вулиця Цегельнозаводська, 1 – 22
- Провулок Квітковий, 1 – 21А
- Провулок Кедровий, 1 – 17
- Провулок Овражний, 4 – 18А
- Провулок Олександра Юрженка, 1 – 20.
Північний РЕМ:
- Провулок 5-й Деревообробний, 3а – 141
- Вулиця Дніпровська, 1 – 42
- Вулиця Донецька, 1 – 4
- Вулиця Керченська, 8 – 34
- Вулиця Лесі Українки, 1 – 34
- Вулиця Ломоносова, 13 – 18
- Вулиця Ростовська, 1 - 19а
- Проспект Добровольського, 4 – 50
- 38-а Лінія на житловому масиві, 1 - 16а
- 41-а Лінія на житловому масиві, 1 – 26
- 42-а Лінія на житловому масиві, 2 – 16
- 43-а Лінія на житловому масиві, 1 – 36
- 54-а Лінія на житловому масиві, 1 – 15
- 55-а Лінія на житловому масиві, 1 – 7
- 37-а Лінія на житловому масиві, 34
- Вулиця Вишнева, 1 – 43А
- Провулок Вишневий, 2а – 14А
- 4-а Лінія на житловому масиві, 50
- 8-а Лінія на житловому масиві, 34
- 9-а Лінія на житловому масиві, 25 – 37
- Вулиця Курська, 69 – 95
- Проспект Добровольського, 41 – 57/1
- 36-а Лінія, 43 – 51
- 36-а Лінія на житловому масиві, 25/корп.2 - 59а
- 37-а Лінія на житловому масиві, 17 - 39а
- 47-а Лінія на житловому масиві, 31
- 51-а Лінія на житловому масиві, 52-а Лінія на житловому масиві, 1 – 30
- 53-а Лінія на житловому масиві, 2 – 13А
- Вулиця Луцька, 1 – 29А
- Вулиця Яблучна, 1 – 4
- 47-а Лінія на житловому масиві, 1 – 26
- 48-а Лінія на житловому масиві, 1 – 28
- 49-а Лінія на житловому масиві, 1 – 27
- 50-а Лінія на житловому масиві, 1 – 28
- Вулиця Луцька, 85 – 135
- 5-а Лінія на житловому масиві, 26 – 34
- 6-а Лінія на житловому масиві, 25 – 36
- 7-а Лінія на житловому масиві, 3 – 36А
- 8-а Лінія на житловому масиві, 25 – 35А
- 9-а Лінія на житловому масиві, 27 – 32
- Вулиця Жоліо Кюрі, 13а – 26
- Вулиця Курська, 66 – 80А
- Проспект Добровольського, 53 – 59
- 40-а Лінія на житловому масиві, 1, 3
- 38-а Лінія на житловому масиві, 9
- 39-а Лінія на житловому масиві, 1 – 16
- Вулиця Рельєфна, 25 – 35
- Вулиця Роздольна, 31а- 69А
- Вулиця Дніпровська, 33а
- Вулиця Серогодського, 2
- Вулиця Шептицького, 7 – 33
- Проспект Добровольського, 1а – 5А
- 42-а Лінія на житловому масиві, 6
- Вулиця Луцька, 31 – 57
- Вулиця Центральна, 38
- 39-а лінія на житловому масиві, 30/а/1
- Вулиця Перемоги, 14
- Вулиця Перемоги, 1 – 45А
- Вулиця Сімферопольська, 1 – 24
- Вулиця Роздольна, 1 – 74
- 38-а Лінія на житловому масиві, 12
- 39-а лінія на житловому масиві, 2,4а/корп.1,6,8,8а,30
- 40-а Лінія на житловому масиві, 5
- Вулиця Перемоги, 47 – 87
- Вулиця Соляна, 1 – 85
- Вулиця Центральна, 2 – 36
- Вулиця Луцька, 25а
- Вулиця Пісочна, 1 – 84
Роботи до 20.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, у групі ДТЕК розповіли про цілковиту готовність до майбутньої зими. Енергетики завершили виконання ремонтів усіх енергоблоків теплоелектростанцій, які були заплановані до початку опалювального сезону 2023-2024 років.
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