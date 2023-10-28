Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Тисячі мешканців Одеси залишилися сьогодні без світла arrow

Тисячі мешканців Одеси залишилися сьогодні без світла

28 жовтня 2023 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Тисячі мешканців Одеси залишилися сьогодні без світла
Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 28 жовтня, компанія ДТЕК виконує планові та аварійні роботи на електромережах. У зв'язку з цим електрика відсутня на багатьох вулицях міста. Відновити електропостачання за всіма адресами обіцяють до 20:00.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла

Центральний РЕМ:

  • Вулиця Бреуса, 61/1а
  • Вулиця Бреуса, 43
  • Вулиця Маршала Бабаджаняна, 28
  • Вулиця Літакова, 19, 19а, 32
  • Вулиця Просьолочна, 25 – 37
  • Вулиця Путьова, 2 - 49Б
  • Вулиця Шефська, 8 – 55
  • Вулиця Бреуса, 42 – 61/корп..4
  • Вулиця Єфимова, 14 – 30

Роботи до 19.00.

  • Вулиця Глиняна, 1 - 28/корп.1
  • Вулиця Кибальчича, 11 – 27
  • Вулиця Малиновського Маршала, 30 – 62
  • Вулиця Перовської Софії, 1а – 30
  • Вулиця Республіканська, 1 – 9
  • Вулиця Тимошенка Олександра, 1 – 42
  • Провулок Квітковий, 23 – 38
  • Вулиця Багрицького, 9б
  • Вулиця Бреуса, 1 – 3А
  • Вулиця Кропивницького, 1 – 14
  • Вулиця Люстдорфська дорога, 8 - 18а
  • Вулиця Цегельнозаводська, 3 – 17А
  • Провулок Люстдорфський, 8
  • Вулиця 2-а Лагерна, 13, 22, 23
  • Вулиця Багрицького, 40 – 48Б
  • Вулиця Бреуса, 37, 39, 43а
  • Вулиця Весіння, 1 – 13А
  • Вулиця Кристалівського, 13 – 40
  • Вулиця 2-а Лагерна, 2 – 40
  • Вулиця Багрицького, 9 – 71Б
  • Вулиця Кристалівського, 1 – 24
  • Вулиця Фігнер Віри, 1 – 14
  • Вулиця Маршала Бабаджаняна, 28
  • Вулиця Літакова, 19, 19а, 32
  • Вулиця Просьолочна, 25 – 37
  • Вулиця Путьова, 2 – 49Б
  • Вулиця Шефська, 8 – 55
  • Вулиця Бреуса, 42 - 61/корп.4
  • Вулиця Багрицького, 13 – 39А
  • Вулиця Бреуса, 7, 7а
  • Вулиця Кибальчича, 1 – 10
  • Вулиця Кристалівського, 3а, 3б
  • Вулиця Луганська, 2 – 20
  • Вулиця Малиновського Маршала, 4 – 28
  • Вулиця Цегельнозаводська, 1 – 22
  • Провулок Квітковий, 1 – 21А
  • Провулок Кедровий, 1 – 17
  • Провулок Овражний, 4 – 18А
  • Провулок Олександра Юрженка, 1 – 20.

Північний РЕМ:

  • Провулок 5-й Деревообробний, 3а – 141
  • Вулиця Дніпровська, 1 – 42
  • Вулиця Донецька, 1 – 4
  • Вулиця Керченська, 8 – 34
  • Вулиця Лесі Українки, 1 – 34
  • Вулиця Ломоносова, 13 – 18
  • Вулиця Ростовська, 1 - 19а
  • Проспект Добровольського, 4 – 50
  • 38-а Лінія на житловому масиві, 1 - 16а
  • 41-а Лінія на житловому масиві, 1 – 26
  • 42-а Лінія на житловому масиві, 2 – 16
  • 43-а Лінія на житловому масиві, 1 – 36
  • 54-а Лінія на житловому масиві, 1 – 15
  • 55-а Лінія на житловому масиві, 1 – 7
  • 37-а Лінія на житловому масиві, 34
  • Вулиця Вишнева, 1 – 43А
  • Провулок Вишневий, 2а – 14А
  • 4-а Лінія на житловому масиві, 50
  • 8-а Лінія на житловому масиві, 34
  • 9-а Лінія на житловому масиві, 25 – 37
  • Вулиця Курська, 69 – 95
  • Проспект Добровольського, 41 – 57/1
  • 36-а Лінія, 43 – 51
  • 36-а Лінія на житловому масиві, 25/корп.2 - 59а
  • 37-а Лінія на житловому масиві, 17 - 39а
  • 47-а Лінія на житловому масиві, 31
  • 51-а Лінія на житловому масиві, 52-а Лінія на житловому масиві, 1 – 30
  • 53-а Лінія на житловому масиві, 2 – 13А
  • Вулиця Луцька, 1 – 29А
  • Вулиця Яблучна, 1 – 4
  • 47-а Лінія на житловому масиві, 1 – 26
  • 48-а Лінія на житловому масиві, 1 – 28
  • 49-а Лінія на житловому масиві, 1 – 27
  • 50-а Лінія на житловому масиві, 1 – 28
  • Вулиця Луцька, 85 – 135
  • 5-а Лінія на житловому масиві, 26 – 34
  • 6-а Лінія на житловому масиві, 25 – 36
  • 7-а Лінія на житловому масиві, 3 – 36А
  • 8-а Лінія на житловому масиві, 25 – 35А
  • 9-а Лінія на житловому масиві, 27 – 32
  • Вулиця Жоліо Кюрі, 13а – 26
  • Вулиця Курська, 66 – 80А
  • Проспект Добровольського, 53 – 59
  • 40-а Лінія на житловому масиві, 1, 3
  • 38-а Лінія на житловому масиві, 9
  • 39-а Лінія на житловому масиві, 1 – 16
  • Вулиця Рельєфна, 25 – 35
  • Вулиця Роздольна, 31а- 69А
  • Вулиця Дніпровська, 33а
  • Вулиця Серогодського, 2
  • Вулиця Шептицького, 7 – 33
  • Проспект Добровольського, 1а – 5А 
  • 42-а Лінія на житловому масиві, 6
  • Вулиця Луцька, 31 – 57
  • Вулиця Центральна, 38
  • 39-а лінія на житловому масиві, 30/а/1
  • Вулиця Перемоги, 14
  • Вулиця Перемоги, 1 – 45А
  • Вулиця Сімферопольська, 1 – 24
  • Вулиця Роздольна, 1 – 74
  • 38-а Лінія на житловому масиві, 12
  • 39-а лінія на житловому масиві, 2,4а/корп.1,6,8,8а,30
  • 40-а Лінія на житловому масиві, 5
  • Вулиця Перемоги, 47 – 87
  • Вулиця Соляна, 1 – 85
  • Вулиця Центральна, 2 – 36
  • Вулиця Луцька, 25а
  • Вулиця Пісочна, 1 – 84

Роботи до 20.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у групі ДТЕК розповіли про цілковиту готовність до майбутньої зими. Енергетики завершили виконання ремонтів усіх енергоблоків теплоелектростанцій, які були заплановані до початку опалювального сезону 2023-2024 років.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі