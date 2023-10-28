Тисячі мешканців Одеси залишилися сьогодні без світла

Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 28 жовтня, компанія ДТЕК виконує планові та аварійні роботи на електромережах. У зв'язку з цим електрика відсутня на багатьох вулицях міста. Відновити електропостачання за всіма адресами обіцяють до 20:00.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Центральний РЕМ:

Вулиця Бреуса, 61/1а

Вулиця Бреуса, 43

Вулиця Маршала Бабаджаняна, 28

Вулиця Літакова, 19, 19а, 32

Вулиця Просьолочна, 25 – 37

Вулиця Путьова, 2 - 49Б

Вулиця Шефська, 8 – 55

Вулиця Бреуса, 42 – 61/корп..4

Вулиця Єфимова, 14 – 30

Роботи до 19.00.

Вулиця Глиняна, 1 - 28/корп.1

Вулиця Кибальчича, 11 – 27

Вулиця Малиновського Маршала, 30 – 62

Вулиця Перовської Софії, 1а – 30

Вулиця Республіканська, 1 – 9

Вулиця Тимошенка Олександра, 1 – 42

Провулок Квітковий, 23 – 38

Вулиця Багрицького, 9б

Вулиця Бреуса, 1 – 3А

Вулиця Кропивницького, 1 – 14

Вулиця Люстдорфська дорога, 8 - 18а

Вулиця Цегельнозаводська, 3 – 17А

Провулок Люстдорфський, 8

Вулиця 2-а Лагерна, 13, 22, 23

Вулиця Багрицького, 40 – 48Б

Вулиця Бреуса, 37, 39, 43а

Вулиця Весіння, 1 – 13А

Вулиця Кристалівського, 13 – 40

Вулиця 2-а Лагерна, 2 – 40

Вулиця Багрицького, 9 – 71Б

Вулиця Кристалівського, 1 – 24

Вулиця Фігнер Віри, 1 – 14

Вулиця Маршала Бабаджаняна, 28

Вулиця Літакова, 19, 19а, 32

Вулиця Просьолочна, 25 – 37

Вулиця Путьова, 2 – 49Б

Вулиця Шефська, 8 – 55

Вулиця Бреуса, 42 - 61/корп.4

Вулиця Багрицького, 13 – 39А

Вулиця Бреуса, 7, 7а

Вулиця Кибальчича, 1 – 10

Вулиця Кристалівського, 3а, 3б

Вулиця Луганська, 2 – 20

Вулиця Малиновського Маршала, 4 – 28

Вулиця Цегельнозаводська, 1 – 22

Провулок Квітковий, 1 – 21А

Провулок Кедровий, 1 – 17

Провулок Овражний, 4 – 18А

Провулок Олександра Юрженка, 1 – 20.

Північний РЕМ:

Провулок 5-й Деревообробний, 3а – 141

Вулиця Дніпровська, 1 – 42

Вулиця Донецька, 1 – 4

Вулиця Керченська, 8 – 34

Вулиця Лесі Українки, 1 – 34

Вулиця Ломоносова, 13 – 18

Вулиця Ростовська, 1 - 19а

Проспект Добровольського, 4 – 50

38-а Лінія на житловому масиві, 1 - 16а

41-а Лінія на житловому масиві, 1 – 26

42-а Лінія на житловому масиві, 2 – 16

43-а Лінія на житловому масиві, 1 – 36

54-а Лінія на житловому масиві, 1 – 15

55-а Лінія на житловому масиві, 1 – 7

37-а Лінія на житловому масиві, 34

Вулиця Вишнева, 1 – 43А

Провулок Вишневий, 2а – 14А

4-а Лінія на житловому масиві, 50

8-а Лінія на житловому масиві, 34

9-а Лінія на житловому масиві, 25 – 37

Вулиця Курська, 69 – 95

Проспект Добровольського, 41 – 57/1

36-а Лінія, 43 – 51

36-а Лінія на житловому масиві, 25/корп.2 - 59а

37-а Лінія на житловому масиві, 17 - 39а

47-а Лінія на житловому масиві, 31

51-а Лінія на житловому масиві, 52-а Лінія на житловому масиві, 1 – 30

53-а Лінія на житловому масиві, 2 – 13А

Вулиця Луцька, 1 – 29А

Вулиця Яблучна, 1 – 4

47-а Лінія на житловому масиві, 1 – 26

48-а Лінія на житловому масиві, 1 – 28

49-а Лінія на житловому масиві, 1 – 27

50-а Лінія на житловому масиві, 1 – 28

Вулиця Луцька, 85 – 135

5-а Лінія на житловому масиві, 26 – 34

6-а Лінія на житловому масиві, 25 – 36

7-а Лінія на житловому масиві, 3 – 36А

8-а Лінія на житловому масиві, 25 – 35А

9-а Лінія на житловому масиві, 27 – 32

Вулиця Жоліо Кюрі, 13а – 26

Вулиця Курська, 66 – 80А

Проспект Добровольського, 53 – 59

40-а Лінія на житловому масиві, 1, 3

38-а Лінія на житловому масиві, 9

39-а Лінія на житловому масиві, 1 – 16

Вулиця Рельєфна, 25 – 35

Вулиця Роздольна, 31а- 69А

Вулиця Дніпровська, 33а

Вулиця Серогодського, 2

Вулиця Шептицького, 7 – 33

Проспект Добровольського, 1а – 5А

42-а Лінія на житловому масиві, 6

Вулиця Луцька, 31 – 57

Вулиця Центральна, 38

39-а лінія на житловому масиві, 30/а/1

Вулиця Перемоги, 14

Вулиця Перемоги, 1 – 45А

Вулиця Сімферопольська, 1 – 24

Вулиця Роздольна, 1 – 74

38-а Лінія на житловому масиві, 12

39-а лінія на житловому масиві, 2,4а/корп.1,6,8,8а,30

40-а Лінія на житловому масиві, 5

Вулиця Перемоги, 47 – 87

Вулиця Соляна, 1 – 85

Вулиця Центральна, 2 – 36

Вулиця Луцька, 25а

Вулиця Пісочна, 1 – 84

Роботи до 20.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у групі ДТЕК розповіли про цілковиту готовність до майбутньої зими. Енергетики завершили виконання ремонтів усіх енергоблоків теплоелектростанцій, які були заплановані до початку опалювального сезону 2023-2024 років.