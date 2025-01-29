По каким адресам в Одессе не будет света 29 января 2025 года

Лампочка. Фото иллюстративное: pexels.com

Несмотря на то, что стабилизационные графики отключений электроэнергии в среду, 29 января, не действуют, немало жителей Одессы до вечера остались без света. Причиной отсутствия электроэнергии стало проведение плановых работ ДТЭК "Одесские электросети".

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Северный РЭС, работы до 19:00:

улица Авангардная, 1–31;

улица Бадаева;

улица Минаевская;

улица Лавочная;

улица Мациевской;

улица Николая Боровского, 36А/33К,

улица Шполянская;

улица Обрывистая, 1–21;

улица Пассионарии, 26;

улица Слободская, 4;

улица Тихая;

переулок 3-й Восточный, 11.

Центральный РЭС, работы до 19:00–22:00:

улица Солнечная, 1–41;

улица Хортицкая, 1–62;

улица Мирного, 1–34;

улица Житомирская, 1–202;

улица Ветеранов Труда, 1–49;

улица Самолетная, 44–52;

улица Могилевская, 1–22;

улица Крестьянская, 1–37;

улица Сельская, 13А;

улица Южная, 27;

улица Аркаса, 1–74;

улица Героев Змеиного, 1–79;

улица Горизонтальная, 10–60;

улица Магистральная, 1–58;

улица Патриотическая, 1–76;

улица Рижская, 1–34;

улица Ученическая, 43–61;

улица Ашхабадская, 1–36;

улица Крайняя, 1–88;

улица Умова, 1–122;

переулок Хотинский, 1–24;

улица Нескучная, 1–61;

переулок Леси Украинки, 1;

улица Лещенко, 1–102;

улица Северная, 1–44;

улица Буковинская, 1–7;

улица Чумацкая, 103;

улица Гоголя, 14;

улица Карпатская, 1–22;

улица Сталепрокатная, 1–34, 418/26;

переулок Гордиевского, 1–25;

улица Сосюры, 29–82;

переулок 2-й Восточный, 1–9;

Дальницкое шоссе, 19;

улица Творческая, 1–51;

улица Батуринская, 1–60;

улица Июльская, 1–31;

улица Подольская, 2–34;

улица Облипиховая, 1–75;

улица Кленовая, 54;

улица Клиновая, 1–60;

улица Смоленского, 1–51;

улица Бессарабская, 2–6;

улица Библиотечная, 1–21;

проспект Украинских Героев;

улица Болградская, 2–26;

улица Уманская, 1–46;

переулок Черновицкий, 21–40;

улица Молодежная, 1–34;

улица Полевая, 1–49;

улица Урожайная, 3–44;

улица Путевая, 4;

переулок Футуристов, 4, 6;

Тираспольское шоссе, 1–17;

улица Тираспольская, 25, 34;

улица Малая Арнаутская, 82, 84;

улица Подольская, 2–34.

Куда обращаться, если отключили свет

Информацию касательно аварийных ситуаций по определенному адресу можно проверить на официальном сайте ДТЭК. Если сообщений об аварии нет, можно сообщить об отсутствии электроэнергии следующими способами:

написав в личные сообщения Facebook ДТЭК "Одесские электросети";

зайдя в раздел "Отсутствует электроэнергия" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, стоимость электроэнергии до мая текущего года будет оставаться неизменной. А вот после завершения отопительного сезона тариф может вырасти.

Также мы сообщали о подорожании транспортировки газа для внутренних потребителей. Стоимость выросла из-за отказа Украины транспортировать российский газ в Европу.