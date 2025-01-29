Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Тысячи одесситов без электроэнергии — адреса отключений света arrow

Тысячи одесситов без электроэнергии — адреса отключений света

29 января 2025 10:15
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
По каким адресам в Одессе не будет света 29 января 2025 года
Лампочка. Фото иллюстративное: pexels.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Несмотря на то, что стабилизационные графики отключений электроэнергии в среду, 29 января, не действуют, немало жителей Одессы до вечера остались без света. Причиной отсутствия электроэнергии стало проведение плановых работ ДТЭК "Одесские электросети".

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

По каким адресам нет света в Одессе 29 января

Северный РЭС, работы до 19:00:

  • улица Авангардная, 1–31;
  • улица Бадаева;
  • улица Минаевская; 
  • улица Лавочная; 
  • улица Мациевской; 
  • улица Николая Боровского, 36А/33К,
  • улица Шполянская;
  • улица Обрывистая, 1–21;
  • улица Пассионарии, 26;
  • улица Слободская, 4;
  • улица Тихая;
  • переулок 3-й Восточный, 11.

Центральный РЭС, работы до 19:00–22:00:

  • улица Солнечная, 1–41;
  • улица Хортицкая, 1–62;
  • улица Мирного, 1–34; 
  • улица Житомирская, 1–202; 
  • улица Ветеранов Труда, 1–49; 
  • улица Самолетная, 44–52;
  • улица Могилевская, 1–22;
  • улица Крестьянская, 1–37;
  • улица Сельская, 13А;
  • улица Южная, 27;
  • улица Аркаса, 1–74;
  • улица Героев Змеиного, 1–79;
  • улица Горизонтальная, 10–60;
  • улица Магистральная, 1–58;
  • улица Патриотическая, 1–76;
  • улица Рижская, 1–34;
  • улица Ученическая, 43–61;
  • улица Ашхабадская, 1–36;
  • улица Крайняя, 1–88;
  • улица Умова, 1–122; 
  • переулок Хотинский, 1–24;
  • улица Нескучная, 1–61;
  • переулок Леси Украинки, 1;
  • улица Лещенко, 1–102;
  • улица Северная, 1–44;
  • улица Буковинская, 1–7;
  • улица Чумацкая, 103;
  • улица Гоголя, 14;
  • улица Карпатская, 1–22;
  • улица Сталепрокатная, 1–34, 418/26;
  • переулок Гордиевского, 1–25;
  • улица Сосюры, 29–82; 
  • переулок 2-й Восточный, 1–9;
  • Дальницкое шоссе, 19;
  • улица Творческая, 1–51;
  • улица Батуринская, 1–60;
  • улица Июльская, 1–31;
  • улица Подольская, 2–34; 
  • улица Облипиховая, 1–75;
  • улица Кленовая, 54;
  • улица Клиновая, 1–60; 
  • улица Смоленского, 1–51;
  • улица Бессарабская, 2–6;
  • улица Библиотечная, 1–21;
  • проспект Украинских Героев;
  • улица Болградская, 2–26;
  • улица Уманская, 1–46;
  • переулок Черновицкий, 21–40;
  • улица Молодежная, 1–34;
  • улица Полевая, 1–49;
  • улица Урожайная, 3–44;
  • улица Путевая, 4;
  • переулок Футуристов, 4, 6;
  • Тираспольское шоссе, 1–17;
  • улица Тираспольская, 25, 34;
  • улица Малая Арнаутская, 82, 84;
  • улица Подольская, 2–34.

Куда обращаться, если отключили свет

Информацию касательно аварийных ситуаций по определенному адресу можно проверить на официальном сайте ДТЭК. Если сообщений об аварии нет, можно сообщить об отсутствии электроэнергии следующими способами:

  • написав в личные сообщения Facebook ДТЭК "Одесские электросети";
  • зайдя в раздел "Отсутствует электроэнергия" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, стоимость электроэнергии до мая текущего года будет оставаться неизменной. А вот после завершения отопительного сезона тариф может вырасти.

Также мы сообщали о подорожании транспортировки газа для внутренних потребителей. Стоимость выросла из-за отказа Украины транспортировать российский газ в Европу.

коммунальные услуги электроэнергия ДТЭК отключения света свет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:18 Что будет, если вставить флешку в зарядку для смартфона

11:14 Украина получила десятки израильских ракет Patriot — детали

11:14 Ждать ли магнитных бурь — прогноз для метеозависимых на сегодня

11:12 Доход от Нацкэшбэка нужно декларировать — что стоит знать

Text

11:06 Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:03 В Украине стартовала новая помощь для ВПЛ — что нужно знать

11:02 Помощь военным — какие единовременные выплаты есть в 2025 году

10:45 Швейцарец хотел провезти в Одессу наркотик — как его наказал суд

10:38 Завысила цену на проект укрытия — чиновница получила подозрение

10:32 В Киеве загорелся элитный спорткомплекс Tsarsky

11:18 Что будет, если вставить флешку в зарядку для смартфона

11:14 Украина получила десятки израильских ракет Patriot — детали

11:14 Ждать ли магнитных бурь — прогноз для метеозависимых на сегодня

11:12 Доход от Нацкэшбэка нужно декларировать — что стоит знать

11:03 В Украине стартовала новая помощь для ВПЛ — что нужно знать

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:02 Помощь военным — какие единовременные выплаты есть в 2025 году

10:45 Швейцарец хотел провезти в Одессу наркотик — как его наказал суд

10:38 Завысила цену на проект укрытия — чиновница получила подозрение

10:32 В Киеве загорелся элитный спорткомплекс Tsarsky

10:25 Бой под Крутами — как украинская молодежь стала символом борьбы

06:40 Обновились тарифы на алюминий — цены на цветной металл в январе

28 января 2025

06:40 Новые цены на лом меди — стоимость цветных металлов в январе

06:25 Производство чипов в Украине — насколько реально и в чем проблемы

05:45 Эти цифры огорчат — какие минимальные пенсии в Украине и ЕС

27 января 2025

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

Text

11:06 Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

Text

08:00 Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

Text

06:30 Две трети военных ТЦК пригодны к службе, — заявление нардепа

Text

05:06 В Украине могут ввести наказание для ТЦК и ВЛК, — Яцык

28 января 2025
Text

17:50 Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

Text

14:19 Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция

Text

13:08 Военный прокомментировал кадровые изменения в ОСУВ "Хортица"

Text

13:01 США отменили помощь украинцам, — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:52 Воевать должны все — военный высказался относительно мобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать