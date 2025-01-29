За якими адресами в Одесі не буде світла 29 січня 2025 року

Лампочка. Фото ілюстративне: pexels.com

Попри те, що стабілізаційні графіки відключень електроенергії в середу, 29 січня, не діють, чимало жителів Одеси до вечора залишилися без світла. Причиною відсутності електроенергії стало проведення планових робіт ДТЕК "Одеські електромережі".

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Північний РЕМ, роботи до 19:00:

вулиця Авангардна, 1–31;

вулиця Бадаєва;

вулиця Мінаєвська;

вулиця Лавкова;

вулиця Мацієвської;

вулиця Миколи Боровського, 36А/33К,

вулиця Шполянська;

вулиця Обривиста,1–21;

вулиця Пассіонарії, 26;

вулиця Слобідська, 4;

вулиця Тиха;

провулок 3-й Східчастий, 11.

Центральний РЕМ, роботи до 19:00:

вулиця Сонячна, 1–41;

вулиця Хортицька, 1–62;

вулиця Мирного, 1–34;

вулиця Житомирська, 1–202;

вулиця Ветеранів Праці, 1–49;

вулиця Літакова, 44–52;

вулиця Могилевська, 1–22;

вулиця Селянська, 1–37;

вулиця Сільська, 13А;

вулиця Південна, 27;

вулиця Аркаса, 1–74;

вулиця Героїв Зміїного, 1–79;

вулиця Горизонтальна, 10–60;

вулиця Магістральна, 1–58;

вулиця Патріотична, 1–76;

вулиця Ризька, 1–34;

вулиця Учнівська, 43–61;

вулиця Ашхабадська, 1–36;

вулиця Крайня, 1–88;

вулиця Умова, 1–122;

провулок Хотинський, 1–24;

вулиця Нескучна, 1–61;

провулок Лесі Українки, 1;

вулиця Лещенка, 1–102;

вулиця Північна, 1–44;

вулиця Буковинська, 1–7;

вулиця Чумацька, 103;

вулиця Гоголя, 14;

вулиця Карпатська, 1–22;

Сталепрокатна, 1–34, 418/26;

провулок Гордієвського, 1–25;

вулиця Сосюри, 29–82;

провулок 2-й Східний, 1–9;

Дальницьке шосе, 19;

вулиця Творча, 1–51;

вулиця Батуринська, 1–60;

вулиця Липнева, 1–31;

вулиця Подільська, 2–34;

вулиця Обліпіхова, 1–75;

вулиця Кленова, 54;

вулиця Клинова, 1–60;

вулиця Смоленського, 1–51;

вулиця Бессарабська, 2–6;

вулиця Бібліотечна, 1–21;

проспект Українських Героїв;

вулиця Болградська, 2–26;

вулиця Уманська, 1–46;

провулок Чернівецький, 21–40;

вулиця Молодіжна, 1–34;

вулиця Польова, 1–49;

вулиця Врожайна, 3–44;

вулиця Путьова, 4;

провулок Футуристів, 4, 6;

Тираспільське шосе, 1–17,

вулиця Тираспольська, 25, 34;

вулиця Мала Арнаутська, 82, 84;

вулиця Подільська, 2–34

Куди звертатися, якщо відключили світло

Інформацію щодо аварійних ситуацій за певною адресою можна перевірити на офіційному сайті ДТЕК. Якщо повідомлень про аварію немає, можна повідомити про відсутність електроенергії наступними способами:

написавши в особисті повідомлення Facebook ДТЕК "Одеські електромережі";

зайшовши в розділ "Відсутня електроенергія" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, вартість електроенергії до травня поточного року залишатиметься незмінною. А от після завершення опалювального сезону тариф може зрости.

Також ми повідомляли про подорожчання транспортування газу для внутрішніх споживачів. Вартість зросла через відмову України транспортувати російський газ до Європи.