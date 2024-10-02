В пятницу в Одессе надолго отключат воду — кому готовиться

Тысячи одесситов будут без воды до вечера — кому следует подготовиться заранее
В пятницу, 4 октября, часть Пересыпского района Одессы останется без воды на весь день. На объектах водопровода запланированы ремонтные работы.
Об этом сообщили в Филиале "Инфоксводоканала".
У кого не будет воды
С 9:00 до 23:00 водоснабжение прекратят по следующим адресам:
- Керченская, 188;
- Владислава Бувалкина (бывшая Генерала Бочарова), 31 — 41;
- Крымская, 72 — 84;
- Академика Заболотного, 28 — 52;
- Семена Палия, 98 — 100.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы в Пересыпском районе
В районе функционируют 2 бювета. Расположены они по следующим адресам:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, тарифы на воду могут возрасти.
Также стало известно, что в Киеве опасно пить воду из крана.
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