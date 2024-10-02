В пятницу в Одессе надолго отключат воду — кому готовиться

Женщина смотрит на посуду в мойке. Фото: Иллюстративное/freepik

В пятницу, 4 октября, часть Пересыпского района Одессы останется без воды на весь день. На объектах водопровода запланированы ремонтные работы.

Об этом сообщили в Филиале "Инфоксводоканала".

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У кого не будет воды

С 9:00 до 23:00 водоснабжение прекратят по следующим адресам:

Керченская, 188;

Владислава Бувалкина (бывшая Генерала Бочарова), 31 — 41;

Крымская, 72 — 84;

Академика Заболотного, 28 — 52;

Семена Палия, 98 — 100.

Уведомление об отключении воды. Фото: скриншот

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы в Пересыпском районе

В районе функционируют 2 бювета. Расположены они по следующим адресам:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, тарифы на воду могут возрасти.

Также стало известно, что в Киеве опасно пить воду из крана.