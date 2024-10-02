В п'ятницю в Одесі надовго відключать воду — кому готуватися

Тисячі одеситів будуть без води до вечора — кому слід підготуватися заздалегідь
У п'ятницю, 4 жовтня, частина Пересипського району Одеси залишиться без води на весь день. На об'єктах водопроводу заплановані ремонтні роботи.
Про це повідомили у Філії "Інфоксводоканалу".
У кого не буде води
З 9:00 до 23:00 водопостачання припинять за наступними адресами:
- Керченська, 188;
- Владислава Бувалкіна (колишня Генерала Бочарова), 31 — 41;
- Кримська, 72 — 84;
- Академіка Заболотного, 28 — 52;
- Семена Палія, 98 — 100.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Бювети у Пересипському районі
Наразі у районі функціонують 2 бювети. Розташовані вони за такими адресами:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
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