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Тисячі одеситів будуть без води до вечора — кому слід підготуватися заздалегідь

2 жовтня 2024 14:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В п'ятницю в Одесі надовго відключать воду — кому готуватися
Жінка дивиться на посуд у мийці. Фото: Ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У п'ятницю, 4 жовтня, частина Пересипського району Одеси залишиться без води на весь день. На об'єктах водопроводу заплановані ремонтні роботи. 

Про це повідомили у Філії "Інфоксводоканалу".

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У кого не буде води 

З 9:00 до 23:00 водопостачання припинять за наступними адресами:

  • Керченська, 188; 
  • Владислава Бувалкіна (колишня Генерала Бочарова), 31 — 41;
  • Кримська, 72 — 84; 
  • Академіка Заболотного, 28 — 52;
  • Семена Палія, 98 — 100.
Тисячі одеситів будуть без води до вечора — кому слід підготуватися заздалегідь - фото 1
Повідомлення про відключення води. Фото: скриншот

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети у Пересипському районі

Наразі у районі функціонують 2 бювети. Розташовані вони за такими адресами:  

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, тарифи на воду можуть зрости.

Також стало відомо, що у Києві небезпечно пити воду з крана.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відсутність води

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