Тысячи одесситов сегодня будут без света — причины

Семья зажигает свечи из-за отсутствия света. Фото: Сергей Каравайный / Детектор Медиа

Сегодня, 9 апреля, тысячи одесситов, подключенных к энергораспределительной сети, остались без света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы и электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Центральный РЭС:

Прохоровская, 11 — 77а;

Степная, 15 — 42;

Дальницкая, 1 — 42;

Колоническая, 9, 11;

пер. Виноградный, 23;

Михайловская, 17;

пер. Банный, 2;

Мясоедовская, 13 — 26;

Балковская, 177 — 183;

Малая Арнаутская, 90 — 113;

Кузнечная, 19 — 59;

Преображенская, 27 — 82;

Еврейская, 36 — 57;

пер. Ониловой, 3 — 14;

сквер Старобазарный, 3, 7;

Троицкая, 45 — 60;

Успенская, 60 — 64, 97 — 105;

просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 2 — 27;

пл. Соборная, 1;

Большая Арнаутская, 80 — 111;

Льва Толстого, 17 — 19;

Спиридоновская, 12 — 21;

Нежинская, 64 — 72

Тираспольская, 1 — 12;

Жуковского, 27 — 39;

Валерия Самофалова (Каманина), 1 — 25;

пер. Команина, 2, 3, 4;

пер. Морской, 2, 12, 29;

Новосельского, 14 — 16, 88 — 110;

Мечникова, 2 — 14;

Пастера, 2;

Старопортофранковская, 5 — 13;

Кольцевая, 8, 8а;

пер. Хрустальный, 2 — 4;

пер. Успенский, 3 — 23;

пл. Веры Холодной, 1, 3;

пер. Университетский, 1;

пер. Нечипоренко, 4 — 14;

пер. Покровский, 3, 5;

Базарная, 92, 100;

Южный РЭС:

просп. Академика Глушко, 11б, 11в, 5б, 11/корп.1, 5в;

Ляпидовского, 3 — 16;

Фонтанская дорога, 141, 141а;

пер. Ванная, 3 — 9е;

Северный РЭС:

Тепличная, 1, 2, 3, 4, 6б, 14, 16а, 17;

Льва Симиренко, 2;

Гладкова, 78 — 293;

Республиканская, 194 — 289;

Хаджибейская дорога, 313.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Льготы на коммунальные услуги

Напомним, что украинские военнослужащие имеют право на оформление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Скидка предоставляется даже для проживающих в арендованном помещении при определенных условиях.



Ранее мы писали, что власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.



Также мы сообщали, что в Украине часть граждан имеет право на жилищную льготу в размере 100%. Речь идет о стариках, которые в свое время работали по определенным профессиям в сельской местности.