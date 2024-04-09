Тисячі одеситів сьогодні будуть без світла — причини

Родина запалює свічки через відсутність світла. Фото: Сергій Коровайний / Детектор Медіа

Сьогодні, 9 квітня, тисячі одеситів, які підключені до енергорозподільчої мережі, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Ценральний РЕМ:

Прохоровська, 11 — 77а;

Степова, 15 — 42;

Дальницька, 1— 42;

Колоничеська, 9, 11;

пров. Виноградний, 23;

Михайлівська, 17;

пров. Банний, 2;

М’ясоїдівська, 13 — 26;

Балківська, 177 — 183;

Мала Арнаутська, 90 — 113;

Ковальська, 19 — 59;

Преображенська, 27 — 82;

Єврейська, 36 — 57;

пров. Онілової, 3 — 14;

сквер Старобазарний, 3, 7;

Троїцька, 45 — 60;

Успенська, 60 — 64, 97 — 105;

просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 2 — 27;

пл. Соборна, 1;

Велика Арнаутська, 80 — 111;

Льва Толстого, 17 — 19;

Спірідонівська, 12 — 21;

Ніжинська, 64 — 72

Тираспольська, 1 — 12;

Жуковського, 27 — 39;

Валерія Самофалова (Каманіна), 1 — 25;

пров. Каманіна, 2, 3, 4;

пров. Морський, 2, 12, 29;

Новосельського, 14 — 16, 88 — 110;

Мечникова, 2 — 14;

Пастера, 2;

Старопортофранківська, 5 — 13;

Кільцева, 8, 8а;

пров. Кришталевий, 2 — 4;

пров. Успенський, 3 — 23;

пл. Віри Холодної, 1, 3;

пров. Університетський, 1;

пров. Нечипоренка, 4 — 14;

пров. Покровський, 3, 5;

Базарна, 92, 100;

Південний РЕМ:

просп. Академіка Глушка, 11б, 11в, 5б, 11/корп.1, 5в;

Ляпідєвського, 3 — 16;

Фонтанська дорога, 141, 141а;

пров. Ванний, 3 — 9е;

Північний РЕМ:

Теплична, 1, 2, 3, 4, 6б, 14, 16а, 17;

Льва Симиренка, 2;

Гладкова, 78 — 293;

Республіканська, 194 — 289;

Хаджибейська дорога, 313.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Пільги на комунальні послуги

Нагадаємо, що українські військовослужбовці мають право на оформлення пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Знижка надається навіть для тих, хто проживає в орендованому приміщенні, за певних умов.



Раніше ми писали, що влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.



Також ми повідомляли, що в Україні частина громадян має право на житлову пільгу у розмірі 100%. Йдеться про людей похилого віку, які свого часу працювали за певними професіями в сільській місцевості.