Тисячі одеситів сьогодні будуть без світла — причини
Сьогодні, 9 квітня, тисячі одеситів, які підключені до енергорозподільчої мережі, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Ценральний РЕМ:
- Прохоровська, 11 — 77а;
- Степова, 15 — 42;
- Дальницька, 1— 42;
- Колоничеська, 9, 11;
- пров. Виноградний, 23;
- Михайлівська, 17;
- пров. Банний, 2;
- М’ясоїдівська, 13 — 26;
- Балківська, 177 — 183;
- Мала Арнаутська, 90 — 113;
- Ковальська, 19 — 59;
- Преображенська, 27 — 82;
- Єврейська, 36 — 57;
- пров. Онілової, 3 — 14;
- сквер Старобазарний, 3, 7;
- Троїцька, 45 — 60;
- Успенська, 60 — 64, 97 — 105;
- просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 2 — 27;
- пл. Соборна, 1;
- Велика Арнаутська, 80 — 111;
- Льва Толстого, 17 — 19;
- Спірідонівська, 12 — 21;
- Ніжинська, 64 — 72
- Тираспольська, 1 — 12;
- Жуковського, 27 — 39;
- Валерія Самофалова (Каманіна), 1 — 25;
- пров. Каманіна, 2, 3, 4;
- пров. Морський, 2, 12, 29;
- Новосельського, 14 — 16, 88 — 110;
- Мечникова, 2 — 14;
- Пастера, 2;
- Старопортофранківська, 5 — 13;
- Кільцева, 8, 8а;
- пров. Кришталевий, 2 — 4;
- пров. Успенський, 3 — 23;
- пл. Віри Холодної, 1, 3;
- пров. Університетський, 1;
- пров. Нечипоренка, 4 — 14;
- пров. Покровський, 3, 5;
- Базарна, 92, 100;
Південний РЕМ:
- просп. Академіка Глушка, 11б, 11в, 5б, 11/корп.1, 5в;
- Ляпідєвського, 3 — 16;
- Фонтанська дорога, 141, 141а;
- пров. Ванний, 3 — 9е;
Північний РЕМ:
- Теплична, 1, 2, 3, 4, 6б, 14, 16а, 17;
- Льва Симиренка, 2;
- Гладкова, 78 — 293;
- Республіканська, 194 — 289;
- Хаджибейська дорога, 313.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Пільги на комунальні послуги
Нагадаємо, що українські військовослужбовці мають право на оформлення пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Знижка надається навіть для тих, хто проживає в орендованому приміщенні, за певних умов.
Раніше ми писали, що влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.
Також ми повідомляли, що в Україні частина громадян має право на житлову пільгу у розмірі 100%. Йдеться про людей похилого віку, які свого часу працювали за певними професіями в сільській місцевості.
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