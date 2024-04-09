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Тисячі одеситів сьогодні будуть без світла — причини

9 квітня 2024 09:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Тисячі одеситів сьогодні будуть без світла — причини
Родина запалює свічки через відсутність світла. Фото: Сергій Коровайний / Детектор Медіа
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 9 квітня, тисячі одеситів, які підключені до енергорозподільчої мережі, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Ценральний РЕМ:

  • Прохоровська, 11 — 77а;
  • Степова, 15 — 42;
  • Дальницька, 1— 42;
  • Колоничеська, 9, 11;
  • пров. Виноградний, 23;
  • Михайлівська, 17;
  • пров. Банний, 2;
  • М’ясоїдівська, 13 — 26;
  • Балківська, 177 — 183;
  • Мала Арнаутська, 90 — 113;
  • Ковальська, 19 — 59;
  • Преображенська, 27 — 82;
  • Єврейська, 36 — 57;
  • пров. Онілової, 3 — 14;
  • сквер Старобазарний, 3, 7;
  • Троїцька, 45 — 60;
  • Успенська, 60 — 64, 97 — 105;
  • просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 2 — 27;
  • пл. Соборна, 1;
  • Велика Арнаутська, 80 — 111;
  • Льва Толстого, 17 — 19;
  • Спірідонівська, 12 — 21;
  • Ніжинська, 64 — 72
  • Тираспольська, 1 — 12;
  • Жуковського, 27 — 39;
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 1 — 25;
  • пров. Каманіна, 2, 3, 4;
  • пров. Морський, 2, 12, 29;
  • Новосельського, 14 — 16, 88 — 110;
  • Мечникова, 2 — 14;
  • Пастера, 2;
  • Старопортофранківська, 5 — 13;
  • Кільцева, 8, 8а;
  • пров. Кришталевий, 2 — 4;
  • пров. Успенський, 3 — 23;
  • пл. Віри Холодної, 1, 3;
  • пров. Університетський, 1;
  • пров. Нечипоренка, 4 — 14;
  • пров. Покровський, 3, 5;
  • Базарна, 92, 100;

Південний РЕМ:

  • просп. Академіка Глушка, 11б, 11в, 5б, 11/корп.1, 5в;
  • Ляпідєвського, 3 — 16;
  • Фонтанська дорога, 141, 141а;
  • пров. Ванний, 3 — 9е;

Північний РЕМ:

  • Теплична, 1, 2, 3, 4, 6б, 14, 16а, 17;
  • Льва Симиренка, 2;
  • Гладкова, 78 — 293;
  • Республіканська, 194 — 289;
  • Хаджибейська дорога, 313.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Пільги на комунальні послуги

Нагадаємо, що українські військовослужбовці мають право на оформлення пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Знижка надається навіть для тих, хто проживає в орендованому приміщенні, за певних умов.

Раніше ми писали, що влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.

Також ми повідомляли, що в Україні частина громадян має право на житлову пільгу у розмірі 100%. Йдеться про людей похилого віку, які свого часу працювали за певними професіями в сільській місцевості.

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