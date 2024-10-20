Одесситы остались без света 20 октября

Девушка включает фонарь. Фото иллюстративное: Pixels

В воскресенье, 20 октября, одесситы в разных районах города остались без света из-за ремонтных работ, проводимых компанией ДТЭК. Согласно официальным сообщениям, электроснабжение обещают возобновить до вечера, однако время завершения работ может варьироваться.

Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Адреса, где нет света, включают многочисленные улицы в районах, обслуживаемых Северным и Южным РЭС. Время завершения работ варьируется с 17:00 до 19:00 в зависимости от района.

Южный РЭС:

ул. Костанди, 3-8/9-25,

ул. Хрустальная, 1,

Фонтанская дорога, 74-76/99,

пров. Летний, 1/корп.5 — 5/корп.20,

ул. Давида Бурлюка, 5-18а,

ул. Куприна, 9а,

пер. 1-й Украинский, 1-11,

пер. 2-й Костанди, 1-15,

пер. 2-й Украинский, 1, 2,

пер. 3-й Костанди, 1/3 — 11,

пер. Сони Делоне, 3-22Б.

Работы до 17.00

Северный РЭС:

ул. Жолио Кюри, 15-64,

ул. Марсельская, 1-20,

ул. Героев обороны Одессы, 22-66,

просп. Княза Владимира Великого, 61-96,

ул. Капитана Кузнецова, 69-108,

ул. Леси Украинки, 45-122,

ул. Керченская, 101-131,

пер. 2-й Керченский, 1-15,

ул. Мицкевича, 9,

ул. Рельефная, 1-27,

ул. Степная, 1-14,

ул. Бахмутская, 82-165,

ул. Победы, 47-87,

ул. Соляна, 4-85,

ул. Центральная, 2-36,

ул. Орловская, 1-13,

пер. Профессора Беркевича, 2-6,

9-я линия на жилом массиве, 11-38,

10-я линия на жилом массиве, 4-37,

11-я линия на жилом массиве, 7-35,

12-я линия на жилом массиве, 14-24,

13-я линия на жилом массиве, 1-12,

14-я линия на жилом массиве, 13-23,

15-я линия на жилом массиве, 1-9,

19-я линия на жилом массиве, 1-3а,

22-я линия на жилом массиве, 2-4,

23-я линия на жилом массиве, 2-6,

24-я линия на жилом массиве, 1-7,

32-я линия на жилом массиве, 4,

39-я линия на жилом массиве, 2-30,

40-я Линия на жилом массиве, 5.

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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