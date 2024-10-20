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Тисячі одеситів сьогодні залишаться без світла — причини

20 жовтня 2024 09:51
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одесити залишилися без світла 20 жовтня
Дівчина вмикає ліхтар. Фото ілюстративне: Pixels
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У неділю, 20 жовтня, одесити у різних районах міста залишились без світла через ремонтні роботи, які проводить компанія ДТЕК. Згідно з офіційними повідомленнями, електропостачання обіцяють відновити до вечора, проте час завершення робіт може варіюватися.

Про це у неділю, 20 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Адреси, де немає світла, включають численні вулиці в районах, що обслуговуються Північним та Південним РЕМ. Час завершення робіт варіюється від 17:00 до 19:00 залежно від району.

Південний РЕМ:

  • вул. Костанді, 3-8/9-25,
  • вул. Кришталева, 1,
  • Фонтанська дорога, 74-76/99,
  • пров. Літній, 1/корп.5 — 5/корп.20,
  • вул. Давида  Бурлюка, 5-18а,
  • вул. Купріна, 9а,
  • пров. 1-й Український, 1-11,
  • пров. 2-й Костанді, 1-15,
  • пров. 2-й Український, 1, 2,
  • пров. 3-й Костанді, 1/3 — 11,
  • пров. Соні Делоне, 3-22Б. 

Роботи до 17.00

Північний РЕМ: 

  • вул. Жоліо Кюрі, 15-64,
  • вул. Марсельська, 1-20,
  • вул. Героїв оборони Одеси, 22-66,
  • просп. Княза Володимира Великого, 61-96,
  • вул. Капітана Кузнєцова, 69-108,
  • вул. Лесі Українки, 45-122,  
  • вул. Керченська, 101-131,
  • пров. 2-й Керченський, 1-15,
  • вул. Міцкевича, 9,
  • вул. Рельєфна, 1-27,
  • вул. Степова, 1-14,
  • вул. Бахмутська, 82-165,  
  • вул. Перемоги, 47-87,
  • вул. Соляна, 4-85,
  • вул. Центральна, 2-36,
  • вул. Орловська, 1-13,
  • пров. Професора Беркевича, 2-6,  
  • 9-а лінія на житловому масиві, 11-38,
  • 10-а лінія на житловому масиві, 4-37,
  • 11-а лінія на житловому масиві, 7-35,
  • 12-а лінія на житловому масиві, 14-24,
  • 13-а лінія на житловому масиві, 1-12,
  • 14-а лінія на житловому масиві, 13-23,
  • 15-а лінія на житловому масиві, 1-9,
  • 19-а лінія на житловому масиві, 1-3а,
  • 22-а лінія на житловому масиві, 2-4,
  • 23-я лінія на житловому масиві, 2-6,
  • 24-а лінія на житловому масиві, 1-7,
  • 32-а лінія на житловому масиві, 4,
  • 39-а лінія на житловому масиві, 2-30,
  • 40-а Лінія на житловому масиві, 5. 

Роботи до 19.00 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Раніше ми повідомляли, що українцям надіслали треті платіжки за газ.

Також у Пенсійному фонді надали роз'яснення правил призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

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