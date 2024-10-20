Одесити залишилися без світла 20 жовтня

Дівчина вмикає ліхтар. Фото ілюстративне: Pixels

У неділю, 20 жовтня, одесити у різних районах міста залишились без світла через ремонтні роботи, які проводить компанія ДТЕК. Згідно з офіційними повідомленнями, електропостачання обіцяють відновити до вечора, проте час завершення робіт може варіюватися.

Про це у неділю, 20 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Адреси, де немає світла, включають численні вулиці в районах, що обслуговуються Північним та Південним РЕМ. Час завершення робіт варіюється від 17:00 до 19:00 залежно від району.

Південний РЕМ:

вул. Костанді, 3-8/9-25,

вул. Кришталева, 1,

Фонтанська дорога, 74-76/99,

пров. Літній, 1/корп.5 — 5/корп.20,

вул. Давида Бурлюка, 5-18а,

вул. Купріна, 9а,

пров. 1-й Український, 1-11,

пров. 2-й Костанді, 1-15,

пров. 2-й Український, 1, 2,

пров. 3-й Костанді, 1/3 — 11,

пров. Соні Делоне, 3-22Б.

Роботи до 17.00

Північний РЕМ:

вул. Жоліо Кюрі, 15-64,

вул. Марсельська, 1-20,

вул. Героїв оборони Одеси, 22-66,

просп. Княза Володимира Великого, 61-96,

вул. Капітана Кузнєцова, 69-108,

вул. Лесі Українки, 45-122,

вул. Керченська, 101-131,

пров. 2-й Керченський, 1-15,

вул. Міцкевича, 9,

вул. Рельєфна, 1-27,

вул. Степова, 1-14,

вул. Бахмутська, 82-165,

вул. Перемоги, 47-87,

вул. Соляна, 4-85,

вул. Центральна, 2-36,

вул. Орловська, 1-13,

пров. Професора Беркевича, 2-6,

9-а лінія на житловому масиві, 11-38,

10-а лінія на житловому масиві, 4-37,

11-а лінія на житловому масиві, 7-35,

12-а лінія на житловому масиві, 14-24,

13-а лінія на житловому масиві, 1-12,

14-а лінія на житловому масиві, 13-23,

15-а лінія на житловому масиві, 1-9,

19-а лінія на житловому масиві, 1-3а,

22-а лінія на житловому масиві, 2-4,

23-я лінія на житловому масиві, 2-6,

24-а лінія на житловому масиві, 1-7,

32-а лінія на житловому масиві, 4,

39-а лінія на житловому масиві, 2-30,

40-а Лінія на житловому масиві, 5.

Роботи до 19.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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