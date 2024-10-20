Одесити залишилися без світла 20 жовтня

Тисячі одеситів сьогодні залишаться без світла — причини
У неділю, 20 жовтня, одесити у різних районах міста залишились без світла через ремонтні роботи, які проводить компанія ДТЕК. Згідно з офіційними повідомленнями, електропостачання обіцяють відновити до вечора, проте час завершення робіт може варіюватися.
Про це у неділю, 20 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Адреси, де немає світла, включають численні вулиці в районах, що обслуговуються Північним та Південним РЕМ. Час завершення робіт варіюється від 17:00 до 19:00 залежно від району.
Південний РЕМ:
- вул. Костанді, 3-8/9-25,
- вул. Кришталева, 1,
- Фонтанська дорога, 74-76/99,
- пров. Літній, 1/корп.5 — 5/корп.20,
- вул. Давида Бурлюка, 5-18а,
- вул. Купріна, 9а,
- пров. 1-й Український, 1-11,
- пров. 2-й Костанді, 1-15,
- пров. 2-й Український, 1, 2,
- пров. 3-й Костанді, 1/3 — 11,
- пров. Соні Делоне, 3-22Б.
Роботи до 17.00
Північний РЕМ:
- вул. Жоліо Кюрі, 15-64,
- вул. Марсельська, 1-20,
- вул. Героїв оборони Одеси, 22-66,
- просп. Княза Володимира Великого, 61-96,
- вул. Капітана Кузнєцова, 69-108,
- вул. Лесі Українки, 45-122,
- вул. Керченська, 101-131,
- пров. 2-й Керченський, 1-15,
- вул. Міцкевича, 9,
- вул. Рельєфна, 1-27,
- вул. Степова, 1-14,
- вул. Бахмутська, 82-165,
- вул. Перемоги, 47-87,
- вул. Соляна, 4-85,
- вул. Центральна, 2-36,
- вул. Орловська, 1-13,
- пров. Професора Беркевича, 2-6,
- 9-а лінія на житловому масиві, 11-38,
- 10-а лінія на житловому масиві, 4-37,
- 11-а лінія на житловому масиві, 7-35,
- 12-а лінія на житловому масиві, 14-24,
- 13-а лінія на житловому масиві, 1-12,
- 14-а лінія на житловому масиві, 13-23,
- 15-а лінія на житловому масиві, 1-9,
- 19-а лінія на житловому масиві, 1-3а,
- 22-а лінія на житловому масиві, 2-4,
- 23-я лінія на житловому масиві, 2-6,
- 24-а лінія на житловому масиві, 1-7,
- 32-а лінія на житловому масиві, 4,
- 39-а лінія на житловому масиві, 2-30,
- 40-а Лінія на житловому масиві, 5.
Роботи до 19.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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