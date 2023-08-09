Тысячи одесситов останутся без света: список адресов
9 августа 2023 11:20
Отключение света. Фото: Новости.
Сегодня, 9 августа, более 70 улиц города останутся без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Где не будет света до 17:00
- пров. 1 – 3й Амундсена,
- пров. 1 – 2й Магнитогорский,
- пров. 2-й Мичманский,
- ул. Ак. Вильямса,
- пров. Амбулаторный,
- ул. Амундсена,
- пров. Амундсена,
- пров. Байдарочный,
- пров. Байдукова,
- пров. Белякова,
- пров. Вильямса,
- пров. В. Змиенко,
- пров. Узкий,
- ул. Д. Ковалевского 142,
- ул. 9 Линия,
- ул. Д.Ковалевского,
- ул. Долгая,
- ул. Золотой берег
- ул. Леваневского,
- пров. Леваневского,
- ул. Магнитогорская,
- пров. Магнитогорский,
- пров. Бредовый,
- ул. М. Гумилева,
- пров. Павлова,
- ул. Панченко,
- пров. Панченко,
- ул. Рыбачья балка,
- ул. Рыболовная,
- ул. Рулевой,
- пров. Фестивальный,
- Фонтанская взр.,
- ул. Худ. Федорова,
- пров. Лодочный,
- пров. Якорный,
- ул. 1-4 Пригородная,
- ул. Авиационная,
- ул. Балковская,
- ул. Б. Хмельницкого,
- ул. Бреус,
- ул. Вронского,
- ул. Головковская,
- ул. Елина,
- ул. Зеленая,
- ул. Краснова,
- ул. Кристалловского,
- Люстдорфская взр.,
- ул. Мельницкая,
- пров. Парашютный,
- пров. Пилотный,
- ул. Скворцова,
- ул. Спартаковская,
- пров. Спартаковский,
- ул. Степная,
- пров. Фруктовый.
Где не будет света до 18:00
- ул. Ак. Панкратовой,
- ул. Ховкина,
- ул. Геологическая,
- ул. Кругово,
- ул. Степная,
- ул. Хуторская.
Где не будет света до 19:00
- ул. Ак. Глушко,
- ул. Ак. Филатова,
- ул. Ивана и Юрия Лип,
- ул. И. Рябина,
- ул. Космонавтов,
- ул. Н. Сотни,
- ул. Новаторов,
- ул. Адмиральский пр-т,
- ул. Воскресенье,
- ул. Палубно,
- ул. Фонтанская взр.,
- ул. Люстдорфская взр.,
- ул. Малиновского,
- ул. СК Фамильный Дом.
Напомним, украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.