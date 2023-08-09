Тысячи одесситов останутся без света: список адресов

Отключение света. Фото: Новости.

Сегодня, 9 августа, более 70 улиц города останутся без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

пров. 1 – 3й Амундсена,

пров. 1 – 2й Магнитогорский,

пров. 2-й Мичманский,

ул. Ак. Вильямса,

пров. Амбулаторный,

ул. Амундсена,

пров. Амундсена,

пров. Байдарочный,

пров. Байдукова,

пров. Белякова,

пров. Вильямса,

пров. В. Змиенко,

пров. Узкий,

ул. Д. Ковалевского 142,

ул. 9 Линия,

ул. Д.Ковалевского,

ул. Долгая,

ул. Золотой берег

ул. Леваневского,

пров. Леваневского,

ул. Магнитогорская,

пров. Магнитогорский,

пров. Бредовый,

ул. М. Гумилева,

пров. Павлова,

ул. Панченко,

пров. Панченко,

ул. Рыбачья балка,

ул. Рыболовная,

ул. Рулевой,

пров. Фестивальный,

Фонтанская взр.,

ул. Худ. Федорова,

пров. Лодочный,

пров. Якорный,

ул. 1-4 Пригородная,

ул. Авиационная,

ул. Балковская,

ул. Б. Хмельницкого,

ул. Бреус,

ул. Вронского,

ул. Головковская,

ул. Елина,

ул. Зеленая,

ул. Краснова,

ул. Кристалловского,

Люстдорфская взр.,

ул. Мельницкая,

пров. Парашютный,

пров. Пилотный,

ул. Скворцова,

ул. Спартаковская,

пров. Спартаковский,

ул. Степная,

пров. Фруктовый.

Где не будет света до 18:00

ул. Ак. Панкратовой,

ул. Ховкина,

ул. Геологическая,

ул. Кругово,

ул. Степная,

ул. Хуторская.

Где не будет света до 19:00

ул. Ак. Глушко,

ул. Ак. Филатова,

ул. Ивана и Юрия Лип,

ул. И. Рябина,

ул. Космонавтов,

ул. Н. Сотни,

ул. Новаторов,

ул. Адмиральский пр-т,

ул. Воскресенье,

ул. Палубно,

ул. Фонтанская взр.,

ул. Люстдорфская взр.,

ул. Малиновского,

ул. СК Фамильный Дом.

Напомним, украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.