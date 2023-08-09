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Тысячи одесситов останутся без света: список адресов

9 августа 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Тысячи одесситов останутся без света: список адресов
Отключение света. Фото: Новости.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 9 августа, более 70 улиц города останутся без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • пров. 1 – 3й Амундсена,
  • пров. 1 – 2й Магнитогорский,
  • пров. 2-й Мичманский,
  • ул. Ак. Вильямса,
  • пров. Амбулаторный,
  • ул. Амундсена,
  • пров. Амундсена,
  • пров. Байдарочный,
  • пров. Байдукова,
  • пров. Белякова,
  • пров. Вильямса,
  • пров. В. Змиенко,
  • пров. Узкий,
  • ул. Д. Ковалевского 142,
  • ул. 9 Линия,
  • ул. Д.Ковалевского,
  • ул. Долгая,
  • ул. Золотой берег
  • ул. Леваневского,
  • пров. Леваневского,
  • ул. Магнитогорская,
  • пров. Магнитогорский,
  • пров. Бредовый,
  • ул. М. Гумилева,
  • пров. Павлова,
  • ул. Панченко,
  • пров. Панченко,
  • ул. Рыбачья балка,
  • ул. Рыболовная,
  • ул. Рулевой,
  • пров. Фестивальный,
  • Фонтанская взр.,
  • ул. Худ. Федорова,
  • пров. Лодочный,
  • пров. Якорный,
  • ул. 1-4 Пригородная,
  • ул. Авиационная,
  • ул. Балковская,
  • ул. Б. Хмельницкого,
  • ул. Бреус,
  • ул. Вронского,
  • ул. Головковская,
  • ул. Елина,
  • ул. Зеленая,
  • ул. Краснова,
  • ул. Кристалловского,
  • Люстдорфская взр.,
  • ул. Мельницкая,
  • пров. Парашютный,
  • пров. Пилотный,
  • ул. Скворцова,
  • ул. Спартаковская,
  • пров. Спартаковский,
  • ул. Степная,
  • пров. Фруктовый.

Где не будет света до 18:00

  • ул. Ак. Панкратовой,
  • ул. Ховкина,
  • ул. Геологическая,
  • ул. Кругово,
  • ул. Степная,
  • ул. Хуторская.

Где не будет света до 19:00

  • ул. Ак. Глушко,
  • ул. Ак. Филатова,
  • ул. Ивана и Юрия Лип,
  • ул. И. Рябина,
  • ул. Космонавтов,
  • ул. Н. Сотни,
  • ул. Новаторов,
  • ул. Адмиральский пр-т,
  • ул. Воскресенье,
  • ул. Палубно,
  • ул. Фонтанская взр.,
  • ул. Люстдорфская взр.,
  • ул. Малиновского,
  • ул. СК Фамильный Дом.

Напомним, украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.

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