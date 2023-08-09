Тисячі одеситів залишаться без світла: перелік адрес
9 серпня 2023 11:20
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 9 серпня, понад 70 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 17:00
- пров. 1 – 3й Амундсена,
- пров. 1 – 2й Магнітогорський,
- пров. 2-й Мічманський,
- вул. Ак. Вільямса,
- пров. Амбулаторний,
- вул. Амундсена,
- пров. Амундсена,
- пров. Байдарочний,
- пров. Байдукова,
- пров. Белякова,
- пров. Вільямса,
- пров. В. Змієнка,
- пров. Вузький,
- вул. Д. Ковалевськго 142,
- вул. 9 Лінія,
- вул. Д.Ковалевського,
- вул. Довга,
- вул. Золотий берег,
- вул. Леваневського,
- пров. Леваневського,
- вул. Магнітогорська,
- пров. Магнітогорський,
- пров. Маячний,
- вул. М. Гумільова,
- пров. Павлова,
- вул. Панченка,
- пров. Панченко,
- вул. Рибача балка,
- вул. Рибальська,
- вул. Рульовий,
- пров. Фестивальний,
- Фонтанська дор.,
- вул. Худ. Федорова,
- пров. Човновий,
- пров. Якірний,
- вул. 1-4 Приміська,
- вул. Авіаційна,
- вул. Балківська,
- вул. Б. Хмельницького,
- вул. Бреуса,
- вул. Вронського,
- вул. Головківська,
- вул. Єліна,
- вул. Зелена,
- вул. Краснова,
- вул. Кристаловського,
- Люстдорфська дор.,
- вул. Мельницька,
- пров. Парашутний,
- пров. Пілотний,
- вул. Скворцова,
- вул. Спартаківська,
- пров. Спартаківський,
- вул. Степова,
- пров. Фруктовий.
Де не буде світла до 18:00
- вул. Ак. Панкратової,
- вул. Хавкіна,
- вул. Геологічна,
- вул. Кругова,
- вул. Степова,
- вул. Хутірська.
Де не буде світла до 19:00
- вул. Ак. Глушка,
- вул. Ак. Філатова,
- вул. Івана та Юрія Лип,
- вул. І. Рабіна,
- вул. Космонавтів,
- вул. Н. Сотні,
- вул. Новаторів,
- вул. Адміральський пр-т,
- вул. Недєліна,
- вул. Палубна,
- вул. Фонтанська дор.,
- вул. Люстдорфська дор.,
- вул. Малиновського,
- вул. СК Фамільний Дім.
Нагадаємо, Українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.