Тисячі одеситів залишаться без світла: перелік адрес

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 серпня, понад 70 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

пров. 1 – 3й Амундсена,

пров. 1 – 2й Магнітогорський,

пров. 2-й Мічманський,

вул. Ак. Вільямса,

пров. Амбулаторний,

вул. Амундсена,

пров. Амундсена,

пров. Байдарочний,

пров. Байдукова,

пров. Белякова,

пров. Вільямса,

пров. В. Змієнка,

пров. Вузький,

вул. Д. Ковалевськго 142,

вул. 9 Лінія,

вул. Д.Ковалевського,

вул. Довга,

вул. Золотий берег,

вул. Леваневського,

пров. Леваневського,

вул. Магнітогорська,

пров. Магнітогорський,

пров. Маячний,

вул. М. Гумільова,

пров. Павлова,

вул. Панченка,

пров. Панченко,

вул. Рибача балка,

вул. Рибальська,

вул. Рульовий,

пров. Фестивальний,

Фонтанська дор.,

вул. Худ. Федорова,

пров. Човновий,

пров. Якірний,

вул. 1-4 Приміська,

вул. Авіаційна,

вул. Балківська,

вул. Б. Хмельницького,

вул. Бреуса,

вул. Вронського,

вул. Головківська,

вул. Єліна,

вул. Зелена,

вул. Краснова,

вул. Кристаловського,

Люстдорфська дор.,

вул. Мельницька,

пров. Парашутний,

пров. Пілотний,

вул. Скворцова,

вул. Спартаківська,

пров. Спартаківський,

вул. Степова,

пров. Фруктовий.

Де не буде світла до 18:00

вул. Ак. Панкратової,

вул. Хавкіна,

вул. Геологічна,

вул. Кругова,

вул. Степова,

вул. Хутірська.

Де не буде світла до 19:00

вул. Ак. Глушка,

вул. Ак. Філатова,

вул. Івана та Юрія Лип,

вул. І. Рабіна,

вул. Космонавтів,

вул. Н. Сотні,

вул. Новаторів,

вул. Адміральський пр-т,

вул. Недєліна,

вул. Палубна,

вул. Фонтанська дор.,

вул. Люстдорфська дор.,

вул. Малиновського,

вул. СК Фамільний Дім.

Нагадаємо, Українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.