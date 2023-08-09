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Тисячі одеситів залишаться без світла: перелік адрес

9 серпня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Тисячі одеситів залишаться без світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 9 серпня, понад 70 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • пров. 1 – 3й Амундсена, 
  • пров. 1 – 2й Магнітогорський, 
  • пров. 2-й Мічманський, 
  • вул. Ак. Вільямса,
  • пров. Амбулаторний, 
  • вул. Амундсена, 
  • пров. Амундсена, 
  • пров. Байдарочний, 
  • пров. Байдукова, 
  • пров. Белякова, 
  • пров. Вільямса, 
  • пров. В. Змієнка, 
  • пров. Вузький, 
  • вул. Д. Ковалевськго 142, 
  • вул. 9 Лінія, 
  • вул. Д.Ковалевського, 
  • вул. Довга, 
  • вул. Золотий берег, 
  • вул. Леваневського,
  • пров. Леваневського, 
  • вул. Магнітогорська, 
  • пров. Магнітогорський, 
  • пров. Маячний, 
  • вул. М. Гумільова, 
  • пров. Павлова, 
  • вул. Панченка, 
  • пров. Панченко, 
  • вул. Рибача балка, 
  • вул. Рибальська, 
  • вул. Рульовий, 
  • пров. Фестивальний, 
  • Фонтанська дор., 
  • вул. Худ. Федорова, 
  • пров. Човновий, 
  • пров. Якірний, 
  • вул. 1-4 Приміська, 
  • вул. Авіаційна, 
  • вул. Балківська, 
  • вул. Б. Хмельницького, 
  • вул. Бреуса, 
  • вул. Вронського, 
  • вул. Головківська, 
  • вул. Єліна, 
  • вул. Зелена, 
  • вул. Краснова, 
  • вул. Кристаловського, 
  • Люстдорфська дор., 
  • вул. Мельницька, 
  • пров. Парашутний, 
  • пров. Пілотний, 
  • вул. Скворцова, 
  • вул. Спартаківська, 
  • пров. Спартаківський, 
  • вул. Степова, 
  • пров. Фруктовий.

Де не буде світла до 18:00

  • вул. Ак. Панкратової, 
  • вул. Хавкіна, 
  • вул. Геологічна, 
  • вул. Кругова, 
  • вул. Степова, 
  • вул. Хутірська. 

Де не буде світла до 19:00

  • вул. Ак. Глушка, 
  • вул. Ак. Філатова, 
  • вул. Івана та Юрія Лип, 
  • вул. І. Рабіна, 
  • вул. Космонавтів, 
  • вул. Н. Сотні, 
  • вул. Новаторів, 
  • вул. Адміральський пр-т, 
  • вул. Недєліна, 
  • вул. Палубна, 
  • вул. Фонтанська дор., 
  • вул. Люстдорфська дор., 
  • вул. Малиновського, 
  • вул. СК Фамільний Дім. 

Нагадаємо, Українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.

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