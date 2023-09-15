Тысячи одесситов останутся без света: список адресов
15 сентября 2023 13:20
Отключение света. Фото: google
Сегодня, 15 сентября, более 70 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Где не будет света до 16:00
- ул. Академика Глушко, 30/1, 30/2,
- ул. Ильфа и Петрова,10А
Где не будет света до 18:00
- пров. 1-й Деревообрабатывающий, 1-27,
- пров. 2-й Деревообобный, 2, 19, 30,
- пров. 3-й Деревообрабатывающий, 4,
- пров. 4-й Деревообрабатывающий, 1-117,
- пров. 5-й Деревообрабатывающий, 2а-147,
- ул. Авдеева-Черноморского, 1,
- ул. Отечественная,33,
- ул. Деревообрабатывающая,1-86,
- просп. Зеленый, 1, 1А, 3, 14, 18, 21,
- пров. Испанский,2А,
- ул. М. Боровского,22А,
- ул. Парковая,75-81,
- ул. Пестеля, 57,
- пров. Пестеля, 5-12
- ул. Почтовая, 39, 70, 70А, 72, 72Е, 72У, 74, 80, 82, 84, 86,
- ул. Промышленная, 1-125б,
- ул. Радиальная, 1, 2, 4,
- ул. Семена Палия, 77,
- ул. Химическая, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12, 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 21
Где не будет света до 19:00
- Адмиральский просп., 22/1, 40, 40/1, 40А, 42,
- ул. Генерала Швыгина, 6А-40,
- ул. Гераниева, 5, 10, 10А, 12,
- ул. Контрадмирала Лунина, 15, 15а,
- ул. Кропивницкого, 17А-38,
- ул. Люстдорфская дорога, 17-36
- ул. Новаторов, 5, 5А, 7, 9, 14, 16, 17,
- ул. Фонтанская дорога, 34г
- ул. Французский бульвар, 54/23, 54, 54/11, 54/16,
- ул. 2-я Лагерная, 2-40,
- ул. Багрицкого, 1-71б,
- ул. Бреуса, 1-61/4,
- ул. Весенняя, 1-13а,
- ул. Глиняная, 1-28/1,
- пров. Экономический, 2-30,
- ул. Ефимова, 14-30,
- пров. Цветочный, 1-38,
- пров. Кедровый, 1, 1А, 1В, 15, 17,
- ул. Кибальчича, 1-27,
- ул. Краснова, 2а,
- ул. Кристаловского, 1А-40,
- ул. Кропивницкого, 1-18/22,
- ул. Луганская,2-20,
- ул. Люстдорфская дорога, 8-22,
- пров. Люстдорфский, 8,
- ул. Малиновского Маршала, 4-62,
- ул. Маршала Бабаджаняна, 28,
- пров. Овражный, 4-18а,
- пров. Александра Юрженко, 1,-20,
- ул. Перовской Софии, 1А-30,
- ул. Пишенина Федира, 21, 24, 24В, 26,
- ул. Посмитного, 3, 4, 4А, 4А корп.2, 4А корп.3, 4В, 4Г, 4Г корп.1, 9А, 13,
- ул. Республиканская,1-9,
- ул. Скворцова, 2, 4,
- ул. Тимошенко Александра,1-42,
- ул. Тенистая,16-24а,
- ул. Фигнер Веры, 1-14,
- ул. Фонтанская дорога, 39, 41,
- ул. Хвойно,15,
- пров. Хвойный, 2-27/1,
- ул. Кирпичнозаводская, 1-22,
- ул. Черняховского, 22
- ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
- ул. Гладкова, 78-293,
- ул. Матросская, 2,
- ул. Мичурина, 19, 19А,
- ул. Республиканская, 194-289,
- ул. Степная, 1-31,
- ул. Тепличная, 3Б, 4А,
- ул. Хаджибейская дорога, 313,
- ул. Матросская, 2.
Напомним, в Украине изменились суммы в жилищно-коммунальных платежах, несмотря на мораторий на ряд услуг. Год назад суммы были меньше примерно на 14%.