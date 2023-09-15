Тысячи одесситов останутся без света: список адресов

Отключение света. Фото: google

Сегодня, 15 сентября, более 70 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 16:00

ул. Академика Глушко, 30/1, 30/2,

ул. Ильфа и Петрова,10А

Где не будет света до 18:00

пров. 1-й Деревообрабатывающий, 1-27,

пров. 2-й Деревообобный, 2, 19, 30,

пров. 3-й Деревообрабатывающий, 4,

пров. 4-й Деревообрабатывающий, 1-117,

пров. 5-й Деревообрабатывающий, 2а-147,

ул. Авдеева-Черноморского, 1,

ул. Отечественная,33,

ул. Деревообрабатывающая,1-86,

просп. Зеленый, 1, 1А, 3, 14, 18, 21,

пров. Испанский,2А,

ул. М. Боровского,22А,

ул. Парковая,75-81,

ул. Пестеля, 57,

пров. Пестеля, 5-12

ул. Почтовая, 39, 70, 70А, 72, 72Е, 72У, 74, 80, 82, 84, 86,

ул. Промышленная, 1-125б,

ул. Радиальная, 1, 2, 4,

ул. Семена Палия, 77,

ул. Химическая, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12, 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 21

Где не будет света до 19:00

Адмиральский просп., 22/1, 40, 40/1, 40А, 42,

ул. Генерала Швыгина, 6А-40,

ул. Гераниева, 5, 10, 10А, 12,

ул. Контрадмирала Лунина, 15, 15а,

ул. Кропивницкого, 17А-38,

ул. Люстдорфская дорога, 17-36

ул. Новаторов, 5, 5А, 7, 9, 14, 16, 17,

ул. Фонтанская дорога, 34г

ул. Французский бульвар, 54/23, 54, 54/11, 54/16,

ул. 2-я Лагерная, 2-40,

ул. Багрицкого, 1-71б,

ул. Бреуса, 1-61/4,

ул. Весенняя, 1-13а,

ул. Глиняная, 1-28/1,

пров. Экономический, 2-30,

ул. Ефимова, 14-30,

пров. Цветочный, 1-38,

пров. Кедровый, 1, 1А, 1В, 15, 17,

ул. Кибальчича, 1-27,

ул. Краснова, 2а,

ул. Кристаловского, 1А-40,

ул. Кропивницкого, 1-18/22,

ул. Луганская,2-20,

ул. Люстдорфская дорога, 8-22,

пров. Люстдорфский, 8,

ул. Малиновского Маршала, 4-62,

ул. Маршала Бабаджаняна, 28,

пров. Овражный, 4-18а,

пров. Александра Юрженко, 1,-20,

ул. Перовской Софии, 1А-30,

ул. Пишенина Федира, 21, 24, 24В, 26,

ул. Посмитного, 3, 4, 4А, 4А корп.2, 4А корп.3, 4В, 4Г, 4Г корп.1, 9А, 13,

ул. Республиканская,1-9,

ул. Скворцова, 2, 4,

ул. Тимошенко Александра,1-42,

ул. Тенистая,16-24а,

ул. Фигнер Веры, 1-14,

ул. Фонтанская дорога, 39, 41,

ул. Хвойно,15,

пров. Хвойный, 2-27/1,

ул. Кирпичнозаводская, 1-22,

ул. Черняховского, 22

ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,

ул. Гладкова, 78-293,

ул. Матросская, 2,

ул. Мичурина, 19, 19А,

ул. Республиканская, 194-289,

ул. Степная, 1-31,

ул. Тепличная, 3Б, 4А,

ул. Хаджибейская дорога, 313,

ул. Матросская, 2.

Напомним, в Украине изменились суммы в жилищно-коммунальных платежах, несмотря на мораторий на ряд услуг. Год назад суммы были меньше примерно на 14%.