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Тысячи одесситов останутся без света: список адресов

15 сентября 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Тысячи одесситов останутся без света: список адресов
Отключение света. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 15 сентября, более 70 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 16:00

  • ул. Академика Глушко, 30/1, 30/2,
  • ул. Ильфа и Петрова,10А

Где не будет света до 18:00

  • пров. 1-й Деревообрабатывающий, 1-27,
  • пров. 2-й Деревообобный, 2, 19, 30,
  • пров. 3-й Деревообрабатывающий, 4,
  • пров. 4-й Деревообрабатывающий, 1-117,
  • пров. 5-й Деревообрабатывающий, 2а-147,
  • ул. Авдеева-Черноморского, 1,
  • ул. Отечественная,33,
  • ул. Деревообрабатывающая,1-86,
  • просп. Зеленый, 1, 1А, 3, 14, 18, 21,
  • пров. Испанский,2А,
  • ул. М. Боровского,22А,
  • ул. Парковая,75-81,
  • ул. Пестеля, 57,
  • пров. Пестеля, 5-12
  • ул. Почтовая, 39, 70, 70А, 72, 72Е, 72У, 74, 80, 82, 84, 86,
  • ул. Промышленная, 1-125б,
  • ул. Радиальная, 1, 2, 4,
  • ул. Семена Палия, 77,
  • ул. Химическая, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12, 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 21

Где не будет света до 19:00

  • Адмиральский просп., 22/1, 40, 40/1, 40А, 42,
  • ул. Генерала Швыгина, 6А-40,
  • ул. Гераниева, 5, 10, 10А, 12,
  • ул. Контрадмирала Лунина, 15, 15а,
  • ул. Кропивницкого, 17А-38,
  • ул. Люстдорфская дорога, 17-36
  • ул. Новаторов, 5, 5А, 7, 9, 14, 16, 17,
  • ул. Фонтанская дорога, 34г
  • ул. Французский бульвар, 54/23, 54, 54/11, 54/16,
  • ул. 2-я Лагерная, 2-40,
  • ул. Багрицкого, 1-71б,
  • ул. Бреуса, 1-61/4,
  • ул. Весенняя, 1-13а,
  • ул. Глиняная, 1-28/1,
  • пров. Экономический, 2-30,
  • ул. Ефимова, 14-30,
  • пров. Цветочный, 1-38,
  • пров. Кедровый, 1, 1А, 1В, 15, 17,
  • ул. Кибальчича, 1-27,
  • ул. Краснова, 2а,
  • ул. Кристаловского, 1А-40,
  • ул. Кропивницкого, 1-18/22,
  • ул. Луганская,2-20,
  • ул. Люстдорфская дорога, 8-22,
  • пров. Люстдорфский, 8,
  • ул. Малиновского Маршала, 4-62,
  • ул. Маршала Бабаджаняна, 28,
  • пров. Овражный, 4-18а,
  • пров. Александра Юрженко, 1,-20,
  • ул. Перовской Софии, 1А-30,
  • ул. Пишенина Федира, 21, 24, 24В, 26,
  • ул. Посмитного, 3, 4, 4А, 4А корп.2, 4А корп.3, 4В, 4Г, 4Г корп.1, 9А, 13,
  • ул. Республиканская,1-9,
  • ул. Скворцова, 2, 4,
  • ул. Тимошенко Александра,1-42,
  • ул. Тенистая,16-24а,
  • ул. Фигнер Веры, 1-14,
  • ул. Фонтанская дорога, 39, 41,
  • ул. Хвойно,15,
  • пров. Хвойный, 2-27/1,
  • ул. Кирпичнозаводская, 1-22,
  • ул. Черняховского, 22
  • ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • ул. Гладкова, 78-293,
  • ул. Матросская, 2,
  • ул. Мичурина, 19, 19А,
  • ул. Республиканская, 194-289,
  • ул. Степная, 1-31,
  • ул. Тепличная, 3Б, 4А,
  • ул. Хаджибейская дорога, 313,
  • ул. Матросская, 2.

Напомним, в Украине изменились суммы в жилищно-коммунальных платежах, несмотря на мораторий на ряд услуг. Год назад суммы были меньше примерно на 14%.

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