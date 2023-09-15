Тисячі одеситів залишаться без світла: перелік адрес

Відключення світла. Фото: google

Сьогодні, 15 вересня, понад 70 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 16:00

вул. Академіка Глушка,30/1, 30/2,

вул. Ільфа і Петрова,10А

Де не буде світла до 18:00

пров. 1-й Деревообробний, 1-27,

пров. 2-й Деревообобний, 2, 19, 30,

пров. 3-й Деревообробний, 4,

пров. 4-й Деревообробний, 1-117,

пров. 5-й Деревообробний, 2а-147,

вул. Авдєєва-Чорноморського, 1,

вул. Вітчизняна,33,

вул. Деревообробна,1-86,

просп. Зелений, 1, 1А, 3, 14, 18, 21,

пров. Іспанський,2А,

вул. М. Боровського,22А,

вул. Паркова,75- 81,

вул. Пестеля, 57,

пров. Пестеля, 5-12

вул. Поштова, 39, 70, 70А, 72, 72Е, 72У, 74, 80, 82, 84, 86,

вул. Промислова, 1-125б,

вул. Радіальна, 1, 2, 4,

вул. Семена Палія, 77,

вул. Хімічна, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12, 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216

Де не буде світла до 19:00

Адміральський просп.,22/1, 40, 40/1, 40А, 42,

вул. Генерала Швигіна, 6А-40,

вул. Геранієва, 5, 10, 10А, 12,

вул. Контрадмірала Луніна, 15, 15а,

вул. Кропивницького, 17А-38,

вул. Люстдорфська дорога,17-36

вул. Новаторів, 5, 5А, 7, 9, 14, 16, 17,

вул. Фонтанська дорога, 34г

вул. Французький бульвар, 54/23, 54, 54/11, 54/16,

вул. 2-а Лагерна, 2-40,

вул. Багрицького, 1-71б,

вул. Бреуса, 1-61/4,

вул. Весіння, 1-13а,

вул. Глиняна, 1-28/1,

пров. Економічний, 2-30,

вул. Єфімова, 14-30,

пров. Квітковий, 1-38,

пров. Кедровий, 1, 1А, 1В, 15, 17,

вул. Кибальчича, 1-27,

вул. Краснова, 2а,

вул. Кристаловського, 1А-40,

вул. Кропивницького, 1-18/22,

вул. Луганська,2-20,

вул. Люстдорфська дорога, 8- 22,

пров. Люстдорфський, 8,

вул. Малиновського Маршала, 4-62,

вул. Маршала Бабаджаняна, 28,

пров. Овражний, 4-18а,

пров. Олександра Юрженка, 1,-20,

вул. Перовської Софії, 1А-30,

вул. Пішеніна Федіра, 21, 24, 24В, 26,

вул. Посмітного, 3, 4, 4А, 4А корп.2, 4А корп.3, 4В, 4Г, 4Г корп.1, 9А, 13,

вул. Республіканська,1-9,

вул. Скворцова, 2, 4,

вул. Тимошенка Олександра,1-42,

вул. Тіниста,16-24а,

вул. Фігнер Віри, 1-14,

вул. Фонтанська дорога, 39, 41,

вул. Хвойна,15,

пров. Хвойний, 2-27/1,

вул. Цегельнозаводська, 1-22,

вул. Черняховского, 22

вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,

вул. Гладкова, 78-293,

вул. Матроська, 2,

вул. Мічурина, 19, 19А,

вул. Республіканська, 194-289,

вул. Степова, 1-31,

вул. Теплична, 3Б, 4А,

вул. Хаджибейська дорога, 313,

вул. Матроська, 2.

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