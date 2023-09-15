Тисячі одеситів залишаться без світла: перелік адрес
15 вересня 2023 13:20
Відключення світла. Фото: google
Сьогодні, 15 вересня, понад 70 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 16:00
- вул. Академіка Глушка,30/1, 30/2,
- вул. Ільфа і Петрова,10А
Де не буде світла до 18:00
- пров. 1-й Деревообробний, 1-27,
- пров. 2-й Деревообобний, 2, 19, 30,
- пров. 3-й Деревообробний, 4,
- пров. 4-й Деревообробний, 1-117,
- пров. 5-й Деревообробний, 2а-147,
- вул. Авдєєва-Чорноморського, 1,
- вул. Вітчизняна,33,
- вул. Деревообробна,1-86,
- просп. Зелений, 1, 1А, 3, 14, 18, 21,
- пров. Іспанський,2А,
- вул. М. Боровського,22А,
- вул. Паркова,75- 81,
- вул. Пестеля, 57,
- пров. Пестеля, 5-12
- вул. Поштова, 39, 70, 70А, 72, 72Е, 72У, 74, 80, 82, 84, 86,
- вул. Промислова, 1-125б,
- вул. Радіальна, 1, 2, 4,
- вул. Семена Палія, 77,
- вул. Хімічна, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12, 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216
Де не буде світла до 19:00
- Адміральський просп.,22/1, 40, 40/1, 40А, 42,
- вул. Генерала Швигіна, 6А-40,
- вул. Геранієва, 5, 10, 10А, 12,
- вул. Контрадмірала Луніна, 15, 15а,
- вул. Кропивницького, 17А-38,
- вул. Люстдорфська дорога,17-36
- вул. Новаторів, 5, 5А, 7, 9, 14, 16, 17,
- вул. Фонтанська дорога, 34г
- вул. Французький бульвар, 54/23, 54, 54/11, 54/16,
- вул. 2-а Лагерна, 2-40,
- вул. Багрицького, 1-71б,
- вул. Бреуса, 1-61/4,
- вул. Весіння, 1-13а,
- вул. Глиняна, 1-28/1,
- пров. Економічний, 2-30,
- вул. Єфімова, 14-30,
- пров. Квітковий, 1-38,
- пров. Кедровий, 1, 1А, 1В, 15, 17,
- вул. Кибальчича, 1-27,
- вул. Краснова, 2а,
- вул. Кристаловського, 1А-40,
- вул. Кропивницького, 1-18/22,
- вул. Луганська,2-20,
- вул. Люстдорфська дорога, 8- 22,
- пров. Люстдорфський, 8,
- вул. Малиновського Маршала, 4-62,
- вул. Маршала Бабаджаняна, 28,
- пров. Овражний, 4-18а,
- пров. Олександра Юрженка, 1,-20,
- вул. Перовської Софії, 1А-30,
- вул. Пішеніна Федіра, 21, 24, 24В, 26,
- вул. Посмітного, 3, 4, 4А, 4А корп.2, 4А корп.3, 4В, 4Г, 4Г корп.1, 9А, 13,
- вул. Республіканська,1-9,
- вул. Скворцова, 2, 4,
- вул. Тимошенка Олександра,1-42,
- вул. Тіниста,16-24а,
- вул. Фігнер Віри, 1-14,
- вул. Фонтанська дорога, 39, 41,
- вул. Хвойна,15,
- пров. Хвойний, 2-27/1,
- вул. Цегельнозаводська, 1-22,
- вул. Черняховского, 22
- вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,
- вул. Гладкова, 78-293,
- вул. Матроська, 2,
- вул. Мічурина, 19, 19А,
- вул. Республіканська, 194-289,
- вул. Степова, 1-31,
- вул. Теплична, 3Б, 4А,
- вул. Хаджибейська дорога, 313,
- вул. Матроська, 2.
Нагадаємо, В Україні змінилися суми у житлово-комунальних платіжках, попри мораторій на низку послуг. Рік тому суми були менші приблизно на 14%.