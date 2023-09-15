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Тисячі одеситів залишаться без світла: перелік адрес

15 вересня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Тисячі одеситів залишаться без світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 15 вересня, понад 70 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 16:00

  • вул. Академіка Глушка,30/1, 30/2,
  • вул. Ільфа і Петрова,10А

Де не буде світла до 18:00

  • пров. 1-й Деревообробний, 1-27, 
  • пров. 2-й Деревообобний, 2, 19, 30, 
  • пров. 3-й Деревообробний, 4, 
  • пров. 4-й Деревообробний, 1-117, 
  • пров. 5-й Деревообробний, 2а-147, 
  • вул. Авдєєва-Чорноморського, 1, 
  • вул. Вітчизняна,33, 
  • вул. Деревообробна,1-86, 
  • просп. Зелений, 1, 1А, 3, 14, 18, 21,
  • пров. Іспанський,2А, 
  • вул. М. Боровського,22А,
  • вул. Паркова,75- 81, 
  • вул. Пестеля, 57, 
  • пров. Пестеля, 5-12 
  • вул. Поштова, 39, 70, 70А, 72, 72Е, 72У, 74, 80, 82, 84, 86, 
  • вул. Промислова, 1-125б, 
  • вул. Радіальна, 1, 2, 4, 
  • вул. Семена Палія, 77, 
  • вул. Хімічна, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12, 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216

Де не буде світла до 19:00

  • Адміральський просп.,22/1, 40, 40/1, 40А, 42, 
  • вул. Генерала Швигіна, 6А-40, 
  • вул. Геранієва, 5, 10, 10А, 12, 
  • вул. Контрадмірала Луніна, 15, 15а, 
  • вул. Кропивницького, 17А-38, 
  • вул. Люстдорфська дорога,17-36 
  • вул. Новаторів, 5, 5А, 7, 9, 14, 16, 17, 
  • вул. Фонтанська дорога, 34г 
  • вул. Французький бульвар, 54/23, 54, 54/11, 54/16, 
  • вул. 2-а Лагерна, 2-40, 
  • вул. Багрицького, 1-71б, 
  • вул. Бреуса, 1-61/4, 
  • вул. Весіння, 1-13а, 
  • вул. Глиняна, 1-28/1, 
  • пров. Економічний, 2-30, 
  • вул. Єфімова, 14-30, 
  • пров. Квітковий, 1-38, 
  • пров. Кедровий, 1, 1А, 1В, 15, 17, 
  • вул. Кибальчича, 1-27,
  • вул. Краснова, 2а, 
  • вул. Кристаловського, 1А-40, 
  • вул. Кропивницького, 1-18/22, 
  • вул. Луганська,2-20, 
  • вул. Люстдорфська дорога, 8- 22, 
  • пров. Люстдорфський, 8, 
  • вул. Малиновського Маршала, 4-62, 
  • вул. Маршала Бабаджаняна, 28, 
  • пров. Овражний, 4-18а, 
  • пров. Олександра Юрженка, 1,-20, 
  • вул. Перовської Софії, 1А-30, 
  • вул. Пішеніна Федіра, 21, 24, 24В, 26, 
  • вул. Посмітного, 3, 4, 4А, 4А корп.2, 4А корп.3, 4В, 4Г, 4Г корп.1, 9А, 13,
  • вул. Республіканська,1-9, 
  • вул. Скворцова, 2, 4, 
  • вул. Тимошенка Олександра,1-42, 
  • вул. Тіниста,16-24а, 
  • вул. Фігнер Віри, 1-14, 
  • вул. Фонтанська дорога, 39, 41,
  • вул. Хвойна,15, 
  • пров. Хвойний, 2-27/1, 
  • вул. Цегельнозаводська, 1-22,
  • вул. Черняховского, 22
  • вул. Геологічна, 9, 9А, 23А, 
  • вул. Гладкова, 78-293, 
  • вул. Матроська, 2, 
  • вул. Мічурина, 19, 19А, 
  • вул. Республіканська, 194-289, 
  • вул. Степова, 1-31, 
  • вул. Теплична, 3Б, 4А, 
  • вул. Хаджибейська дорога, 313,
  • вул. Матроська, 2.

Нагадаємо, В Україні змінилися суми у житлово-комунальних платіжках, попри мораторій на низку послуг. Рік тому суми були менші приблизно на 14%.

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