Тысячи одесситов остались без света до вечера — список адресов

В Одессе массовые отключения света. Иллюстративное фото:Freepik

Сегодня, 17 апреля, большинство жителей Одессы остались без света до вечера. из-за проведение ремонтных работ на электросетях. Энергетики сейчас работают над восстановлением и обещают вернуть электроснабжение большинства горожан к 19:00. Следует отметить, что время восстановления может изменяться в зависимости от завершения ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4-105а,

Дубовая Роща, 2-57,

Лигинская (Макаренко), 1-33,

Писарева, 28-40в,

Равенства, 2-14, 88-195,

пров. 1-й Равенства, 90,

пров. Абрикосовый, 1-29,

пров. Равенства, 92,

Фонтанская дорога, 106/40, 129,

пров. Янтарный, 6-8,

Дмитрия Донского, 4-45,

Костанди, 14-74,

пер. 2-й Украинский, 3-6,

пер. 3-й Украинский, 1а-12,

Академическая, 1-47а,

Тимирязева, 32-74,

Анны Ахматовой, 15-40,

Елочная, 5-58г,

пер. Новоукраинский, 2-31,

Бахче, 2-16,

Куприна, 7-54,

Окружная, 17-42,

пер. 1-й Академический, 1-21,

пер. 2-й Академический, 2-6,

Китобойная, 2-74,

Сергея Шелухина (Александра Невского), 1-33,

Педагогическая, 21,

Академика Вернадского (Тульская), 1-51а,

Черниговская, 1-24,

пер.2-й Китобойный, 1-50а,

пер. Черниговский, 1а-14,

Вазова Ивана, 9,

Вертелецкого, 7б,13,

Левкоева, 1,7,7а,

Немировича-Данченко, 10,11,16,

Обильная (Обильная), 1-35б,

Планетно, 1-38,

Прорезная, 5,5а,

Собинова, 15,15/корп.3,15а, 20,

Флотская, 4-21,

пер. 1-й Рясный, 1-15,

пер. Флотский, 2а-23,

Архитекторская, 10-14а,

Драгоманова (Достоевского), 1-25,

Арбузная, 1-18,

Крымская, 1,3,3/корп.1,

Ледовая, 1-15,

пер. 1-й Китобойный, 4-42,

пер. Достоевского, 1-14,

пер. Крымский, 1а-22,

пер. Славы, 1-10,

Климовича переулок (пер. 1-й Александра Невского), 2-8,

Чеховского переулок (пер. 2-й Александра Невского), 1-8,

Василия Кричевского переулок (пер. 3-й Александра Невского), 2-7а,

Павла Чубинского переулок (пер. 4-й Александра Невского), 3-7,

Львовская, 52,

Сумская, 24-69б,

Харьковская, 1-20,

Научная (Шишкина), 1-44,

Юннатов, 1-15,

пер. 1-й Равенства, 1-8,86-197,

пер. 1-й Юннатов, 1-12,

пер. Львовский, 76,

Академическая, 30а-52а,

Философский переулок (пер. 1-й Шишкина), 1-7,

пер. 2-й Костанди, 2,

Математический переулок (пер. 2-й Шишкина), 1-20,

пер. 3-й Костанди, 2-8,

Биологический переулок (пер. 3-й Шишкина), 1-20,

пер. Безымянный, 2-12,

пер. Дмитрия Донского, 2а,3,

пер. Ипподромный, 10,

пер. Молокова, 1-12.

Центральный РЭС:

Александрийский переулок (пер. Волжский), 1-22,

Болгарская, 1-24, 63-90,

Мечникова, 55-63, 106-128,

Запорожская, 4/8-21,

Генерала Цветаева, 1-34,

пер. Вознесенский, 8-26,

Богдана Хмельницкого, 1-66,

пер. Высокий, 1-20,

пер. 3-й Бассейный, 19,21,23,23а,

Мясоедовская, 40-46,

Адмирала Лазарева, 3-43,

Бассейная, 4,

пер. 1-й Бассейный, 10-23,

пер. 2-й Бассейный, 2-18,

Прохоровская, 51-61,

пер. Ватманский, 1-6,

пер. 2-й Водопроводный, 2,4,

пер. Елисаветградский, 1-9,

Пантелеймоновская, 10-22,

Среднефонтанская, 4-14а,

пер. 1-й Водопроводный, 4-13,

Канатная, 43-84,

пл. Куликово Поле,

Маразлиевская, 54,

Успенская, 8-43а,

Водопроводная, 1-11,

Костецкая (Генерала Ватутина), 21, 22.

Северный РЭС:

Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,

Карышковского, 2-60,

Листа Ференца, 27-А,

Рыночная, 7,

2-я Пересыпская, 32,34,

3-я Пересыпская, 19-27,

7-я Пересыпская, 8-50а,

пер. 1-й Балтский, 1-11,

пер. 2-й Балтский, 1-32,

пер. 3-й Балтский, 1-39,

пер. 4-й Балтский, 2-14,

пер. 5-й Балтский, 7-25,

пер. 6-й Балтский, 1-47,

пер. 7-й Балтский, 1-14,

пер. 8-й Балтский, 1-11,

Жевахова, 3а-9,11-81,

Локомотивная, 1-27,

пер. 1-й Черноморский, 3-18,

пер.2-й Черноморский, 1-34,

пер. 3-й Черноморский, 1-34,

пер. 4-й Черноморский, 1-43,

пер. 5-й Черноморский, 1-19/10,

пер. 6-й Черноморский, 1-10,

пер. 7-й Черноморский, 1-8,

пер.8-й Черноморский, 1-54,

пер. 9-й Черноморский, 6-18,

пер. 10-й Черноморский, 1-20,

пер.13-й Черноморский, 1-44.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Ранее мы сообщали, что в украинском правительстве не рассматривают решение о повышении тарифов на электроэнергию. Однако, поскольку Россия не перестает разрушать объекты энергосистемы, вопрос о пересмотре цен может подниматься.