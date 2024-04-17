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Тисячі одеситів залишились без світла до вечора — перелік адрес

17 квітня 2024 10:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Тисячі одеситів залишились без світла до вечора — перелік адрес
В Одесі масові відключення світла. Ілюстративне фото:Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 17 квітня, велика частина жителів Одеси залишилися без світла до вечора. через проведення ремонтних робіт на електромережах. Енергетики наразі працюють над відновленням і обіцяють повернути електропостачання більшості містян до 19:00. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Писарева, 28-40в,
  • Рівності, 2-14, 88-195,
  • пров. 1-й Рівності, 90,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • Фонтанська дорога, 106/40, 129,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Дмитра Донського, 4-45,
  • Костанді, 14-74,
  • пров. 2-й Український, 3-6,
  • пров. 3-й Український, 1а-12,
  • Академічна, 1-47а,
  • Тімірязєва, 32-74,
  • Анни Ахматової, 15-40,
  • Ялинкова, 5-58г,
  • пров. Новоукраїнський, 2-31,
  • Баштанна, 2-16,
  • Купріна, 7-54,
  • Окружна, 17-42,
  • пров. 1-й Академічний, 1-21,
  • пров. 2-й Академічний, 2-6,
  • Китобійна, 2-74,
  • Сергія Шелухина (Олександра Невського), 1-33,
  • Педагогічна, 21,
  • Академіка Вернадського (Тульська), 1-51а,
  • Чернігівська, 1-24,
  • пров.2-й Китобійний, 1-50а,
  • пров. Чернігівський, 1а-14,
  • Вазова Івана, 9,
  • Вертелецького, 7б,13,
  • Левкоєва, 1,7,7а,
  • Немировича-Данченка, 10,11,16,
  • Рясна (Обільна), 1-35б,
  • Планетна, 1-38,
  • Прорізна, 5,5а,
  • Собінова, 15,15/корп.3,15а, 20,
  • Флотська, 4-21,
  • пров. 1-й Рясний, 1-15,
  • пров. Флотський, 2а-23,
  • Архітекторська, 10-14а,
  • Драгоманова (Достоєвського), 1-25,
  • Кавунова, 1-18,
  • Кримська, 1,3,3/корп.1,
  • Лядова, 1-15,
  • пров. 1-й Китобійний, 4-42,
  • пров. Достоєвського, 1-14,
  • пров. Кримський, 1а-22,
  • пров. Слави, 1-10,
  • Климовича провулок (пров. 1-й Олександра Невського), 2-8,
  • Чехівського провулок (пров. 2-й Олександра Невського), 1-8,
  • Василя Кричевського провулок (пров. 3-й Олександра Невського), 2-7а,
  • Павла Чубинського провулок (пров. 4-й Олександра Невського), 3-7,
  • Львівська, 52,
  • Сумська, 24-69б,
  • Харківська, 1-20,
  • Наукова (Шишкіна), 1-44,
  • Юннатів, 1-15,
  • пров. 1-й Рівності, 1-8,86-197,
  • пров. 1-й Юннатів, 1-12,
  • пров. Львівський, 76,
  • Академічна, 30а-52а,
  • Філософський провулок (пров. 1-й Шишкіна), 1-7,
  • пров. 2-й Костанді, 2,
  • Математичний провулок (пров. 2-й Шишкіна), 1-20,
  • пров. 3-й Костанді, 2-8,
  • Біологічний провулок (пров. 3-й Шишкіна), 1-20,
  • пров. Безіменний, 2-12,
  • пров. Дмитра Донського, 2а,3,
  • пров. Іподромний, 10,
  • пров. Молокова, 1-12;

Центральний РЕМ:

  • Олександрійський провулок (пров. Волзький), 1-22,
  • Болгарська,1-24, 63-90,
  • Мечникова, 55-63, 106-128,
  • Запорізька, 4/8-21,
  • Генерала Цвєтаєва, 1-34,
  • пров. Вознесенський, 8-26,
  • Богдана Хмельницького, 1-66,
  • пров. Високий, 1-20,
  • пров. 3-й Басейний, 19,21,23,23а,
  • М’ясоїдівська, 40-46,
  • Адмірала Лазарєва, 3-43,
  • Басейна, 4,
  • пров. 1-й Басейний, 10-23,
  • пров. 2-й Басейний, 2-18,
  • Прохоровська, 51-61,
  • пров. Ватманський, 1-6,
  • пров. 2-й Водопровідний, 2,4,
  • пров. Єлисаветградський, 1-9,
  • Пантелеймонівська, 10-22,
  • Середньофонтанська, 4-14а,
  • пров. 1-й Водопровідний, 4-13,
  • Канатна, 43-84,
  • пл. Куликове Поле,
  • Маразліївська, 54,
  • Успенська, 8-43а,
  • Водопровідна, 1-11,
  • Костецька (Генерала Ватутіна), 21, 22;

Північний РЕМ:

  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
  • Каришковського, 2-60,
  • Ліста Ференца, 27-А,
  • Ринкова, 7,
  • 2-а Пересипська, 32,34,
  • 3-я Пересипська, 19-27,
  • 7-а Пересипська, 8-50а,
  • пров. 1-й Балтський, 1-11,
  • пров. 2-й Балтський, 1-32,
  • пров. 3-й Балтський, 1-39,
  • пров. 4-й Балтський, 2-14,
  • пров. 5-й Балтський, 7-25,
  • пров. 6-й Балтський, 1-47,
  • пров. 7-й Балтський, 1-14,
  • пров. 8-й Балтський, 1-11,
  • Жевахова, 3а-9,11-81,
  • Локомотивна, 1-27,
  • пров. 1-й Чорноморський, 3-18,
  • пров.2-й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
  • пров. 5-й Чорноморський, 1-19/10,
  • пров. 6-й Чорноморський, 1-10,
  • пров. 7-й Чорноморський, 1-8,
  • пров.8-йЧорноморський, 1-54,
  • пров. 9-й Чорноморський, 6-18,
  • пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
  • пров.13-й Чорноморський, 1-44;

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Раніше ми повідомляли, що в українському уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.

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електропостачання
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