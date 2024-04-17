Тисячі одеситів залишились без світла до вечора — перелік адрес

В Одесі масові відключення світла. Ілюстративне фото:Freepik

Сьогодні, 17 квітня, велика частина жителів Одеси залишилися без світла до вечора. через проведення ремонтних робіт на електромережах. Енергетики наразі працюють над відновленням і обіцяють повернути електропостачання більшості містян до 19:00. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-105а,

Дубовий Гай, 2-57,

Лігінська (Макаренка), 1-33,

Писарева, 28-40в,

Рівності, 2-14, 88-195,

пров. 1-й Рівності, 90,

пров. Абрикосовий, 1-29,

пров. Рівності, 92,

Фонтанська дорога, 106/40, 129,

пров. Янтарний, 6-8,

Дмитра Донського, 4-45,

Костанді, 14-74,

пров. 2-й Український, 3-6,

пров. 3-й Український, 1а-12,

Академічна, 1-47а,

Тімірязєва, 32-74,

Анни Ахматової, 15-40,

Ялинкова, 5-58г,

пров. Новоукраїнський, 2-31,

Баштанна, 2-16,

Купріна, 7-54,

Окружна, 17-42,

пров. 1-й Академічний, 1-21,

пров. 2-й Академічний, 2-6,

Китобійна, 2-74,

Сергія Шелухина (Олександра Невського), 1-33,

Педагогічна, 21,

Академіка Вернадського (Тульська), 1-51а,

Чернігівська, 1-24,

пров.2-й Китобійний, 1-50а,

пров. Чернігівський, 1а-14,

Вазова Івана, 9,

Вертелецького, 7б,13,

Левкоєва, 1,7,7а,

Немировича-Данченка, 10,11,16,

Рясна (Обільна), 1-35б,

Планетна, 1-38,

Прорізна, 5,5а,

Собінова, 15,15/корп.3,15а, 20,

Флотська, 4-21,

пров. 1-й Рясний, 1-15,

пров. Флотський, 2а-23,

Архітекторська, 10-14а,

Драгоманова (Достоєвського), 1-25,

Кавунова, 1-18,

Кримська, 1,3,3/корп.1,

Лядова, 1-15,

пров. 1-й Китобійний, 4-42,

пров. Достоєвського, 1-14,

пров. Кримський, 1а-22,

пров. Слави, 1-10,

Климовича провулок (пров. 1-й Олександра Невського), 2-8,

Чехівського провулок (пров. 2-й Олександра Невського), 1-8,

Василя Кричевського провулок (пров. 3-й Олександра Невського), 2-7а,

Павла Чубинського провулок (пров. 4-й Олександра Невського), 3-7,

Львівська, 52,

Сумська, 24-69б,

Харківська, 1-20,

Наукова (Шишкіна), 1-44,

Юннатів, 1-15,

пров. 1-й Рівності, 1-8,86-197,

пров. 1-й Юннатів, 1-12,

пров. Львівський, 76,

Академічна, 30а-52а,

Філософський провулок (пров. 1-й Шишкіна), 1-7,

пров. 2-й Костанді, 2,

Математичний провулок (пров. 2-й Шишкіна), 1-20,

пров. 3-й Костанді, 2-8,

Біологічний провулок (пров. 3-й Шишкіна), 1-20,

пров. Безіменний, 2-12,

пров. Дмитра Донського, 2а,3,

пров. Іподромний, 10,

пров. Молокова, 1-12;

Центральний РЕМ:

Олександрійський провулок (пров. Волзький), 1-22,

Болгарська,1-24, 63-90,

Мечникова, 55-63, 106-128,

Запорізька, 4/8-21,

Генерала Цвєтаєва, 1-34,

пров. Вознесенський, 8-26,

Богдана Хмельницького, 1-66,

пров. Високий, 1-20,

пров. 3-й Басейний, 19,21,23,23а,

М’ясоїдівська, 40-46,

Адмірала Лазарєва, 3-43,

Басейна, 4,

пров. 1-й Басейний, 10-23,

пров. 2-й Басейний, 2-18,

Прохоровська, 51-61,

пров. Ватманський, 1-6,

пров. 2-й Водопровідний, 2,4,

пров. Єлисаветградський, 1-9,

Пантелеймонівська, 10-22,

Середньофонтанська, 4-14а,

пров. 1-й Водопровідний, 4-13,

Канатна, 43-84,

пл. Куликове Поле,

Маразліївська, 54,

Успенська, 8-43а,

Водопровідна, 1-11,

Костецька (Генерала Ватутіна), 21, 22;

Північний РЕМ:

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,

Каришковського, 2-60,

Ліста Ференца, 27-А,

Ринкова, 7,

2-а Пересипська, 32,34,

3-я Пересипська, 19-27,

7-а Пересипська, 8-50а,

пров. 1-й Балтський, 1-11,

пров. 2-й Балтський, 1-32,

пров. 3-й Балтський, 1-39,

пров. 4-й Балтський, 2-14,

пров. 5-й Балтський, 7-25,

пров. 6-й Балтський, 1-47,

пров. 7-й Балтський, 1-14,

пров. 8-й Балтський, 1-11,

Жевахова, 3а-9,11-81,

Локомотивна, 1-27,

пров. 1-й Чорноморський, 3-18,

пров.2-й Чорноморський, 1-34,

пров. 3-й Чорноморський, 1-34,

пров. 4-й Чорноморський, 1-43,

пров. 5-й Чорноморський, 1-19/10,

пров. 6-й Чорноморський, 1-10,

пров. 7-й Чорноморський, 1-8,

пров.8-йЧорноморський, 1-54,

пров. 9-й Чорноморський, 6-18,

пров. 10-й Чорноморський, 1-20,

пров.13-й Чорноморський, 1-44;

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Раніше ми повідомляли, що в українському уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.