Тысячи одесситов остались без света — список отключений

В Одессе многим горожанам отключили свет сегодня, 2 мая. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 2 мая, тысячи одесситов остались без света. Энергетики сейчас производят ремонт и электроснабжение в домах горожан обещают полностью восстановить до 19:00, однако некоторым даже раньше. Отметим, что время может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Южный РЭС:

Абрикосовая,

Дубовая Роща,

Жаботинского, 56а.

Работы до 17:00.

Лигинская (Макаренко),

Писарева,

Равенства, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,

Тимирязева, 34,

Фонтанская дорога, 106/37, 106/40,

пер. 1-й Равенства, 90,

пер. Абрикосовый,

пер. Равенства, 92,

пер. Янтарный, 6-8,

просп. Академика Глушко, 5б, 11б, 11в, 11/1, 11/2.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Французский бульвар, 85а,

Базарная, 114,

Заславского, 3, 4, 5, 6, 6/8, 7, 8, 10, 10/12.

Работы до 15:00.

Мечникова, 56, 58, 60, 66, 68, 68а, 72, 74а,

Раскидайловская, 1,

Старопортофранковская, 28, 30,

Тираспольская, 21, 23, 25а, 27,

Успенская, 119, 121, 123, 127, 127/корп.3, 129,

Утесова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

О коммунальных услугах

Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.

Также писали, что поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут пересмотреть.