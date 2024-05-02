Тисячі одеситів залишились без світла — список відключень

В Одесі багатьом містянам відключили світло сьогодні, 2 травня. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 2 травня,тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонт й електропостачання у будинках містян обіцяють повністю відновити до 19:00, проте декому навіть раніше. Зазначимо, що час може змінюватися в залежності від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ:

Абрикосова,

Дубовий Гай,

Жаботинського, 56а.

Роботи до 17:00.

Лігінська (Макаренка),

Писарева,

Рівності, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,

Тімірязєва, 34,

Фонтанська дорога, 106/37, 106/40,

пров. 1-й Рівності, 90,

пров. Абрикосовий,

пров. Рівності, 92,

пров. Янтарний, 6-8,

просп. Академіка Глушка, 5б, 11б, 11в, 11/1, 11/2.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

Французький бульвар, 85а,

Базарна, 114,

Заславського, 3, 4, 5, 6, 6/8, 7, 8, 10, 10/12.

Роботи до 15:00.

Мечникова, 56, 58, 60, 66, 68, 68а, 72, 74а,

Розкидайлівська, 1,

Старопортофранківська, 28, 30,

Тираспільська, 21, 23, 25а, 27,

Успенська, 119, 121, 123, 127, 127/корп.3, 129,

Утьосова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.