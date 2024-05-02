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Тисячі одеситів залишились без світла — список відключень

2 травня 2024 10:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Тисячі одеситів залишились без світла — список відключень
В Одесі багатьом містянам відключили світло сьогодні, 2 травня. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 2 травня,тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонт й електропостачання у будинках містян обіцяють повністю відновити до 19:00, проте декому навіть раніше. Зазначимо, що час може змінюватися в залежності від виконання робіт. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ:

  • Абрикосова,
  • Дубовий Гай,
  • Жаботинського, 56а.
    Роботи до 17:00.
  • Лігінська (Макаренка),
  • Писарева,
  • Рівності, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
  • Тімірязєва, 34,
  • Фонтанська дорога, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 90,
  • пров. Абрикосовий,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • просп. Академіка Глушка, 5б, 11б, 11в, 11/1, 11/2.
    Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

  • Французький бульвар, 85а,
  • Базарна, 114,
  • Заславського, 3, 4, 5, 6, 6/8, 7, 8, 10, 10/12.
    Роботи до 15:00.
  • Мечникова, 56, 58, 60, 66, 68, 68а, 72, 74а,
  • Розкидайлівська, 1,
  • Старопортофранківська, 28, 30,
  • Тираспільська, 21, 23, 25а, 27,
  • Успенська, 119, 121, 123, 127, 127/корп.3, 129,
  • Утьосова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.
    Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг. 

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.

комунальні послуги
Одеса
ремонт
електроенергія
Одеська область
електропостачання
Одеська ОДА
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