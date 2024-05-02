Тисячі одеситів залишились без світла — список відключень
Сьогодні, 2 травня,тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонт й електропостачання у будинках містян обіцяють повністю відновити до 19:00, проте декому навіть раніше. Зазначимо, що час може змінюватися в залежності від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Південний РЕМ:
- Абрикосова,
- Дубовий Гай,
- Жаботинського, 56а.
Роботи до 17:00.
- Лігінська (Макаренка),
- Писарева,
- Рівності, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
- Тімірязєва, 34,
- Фонтанська дорога, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 90,
- пров. Абрикосовий,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6-8,
- просп. Академіка Глушка, 5б, 11б, 11в, 11/1, 11/2.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ:
- Французький бульвар, 85а,
- Базарна, 114,
- Заславського, 3, 4, 5, 6, 6/8, 7, 8, 10, 10/12.
Роботи до 15:00.
- Мечникова, 56, 58, 60, 66, 68, 68а, 72, 74а,
- Розкидайлівська, 1,
- Старопортофранківська, 28, 30,
- Тираспільська, 21, 23, 25а, 27,
- Успенська, 119, 121, 123, 127, 127/корп.3, 129,
- Утьосова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Про комунальні послуги
Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.
Читайте Новини.LIVE!