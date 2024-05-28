Тысячи одесситов остались без света — отключения в Одессе

В Одессе многим городам отключат свет сегодня, 28 мая. Иллюстративное фото: ДТЭК

Сегодня, 28 мая, стабилизационные отключения упразднены, но тысячи одесситов остались без света до вечера. В настоящее время энергетики проводят ремонтные работы на сетях и обещают полностью вернуть электроснабжение в дома горожан до 20:00, а некоторым — раньше. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Южный РЭС:

Е. Чикаленко (Ак. Уильямса), 74/1;

Ильфа и Петрова, 35б;

Работы до 15:00;

Ак. Королева, 85 — 86;

Вавилова, 34, 34а, б;

Ильфа и Петрова, 35а, 37-39;

Работы до 17:00;

Абрикосовая, 4 — 105;

Дубовая Роща, 2 — 57;

Лигинская (Макаренко), 1 — 33;

Бориса Эдуарда (Писарева), 28 — 40;

Равенства, 88-195;

пер. 1-й Равенства, 90, 92;

пер. Абрикосовый, 1 — 29;

Фонтанская дор., 106/к.37, 40;

пер. Янтарный, 6 — 8;

Айвазовского (Тимиразева), 34;

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Педагогическая, 11 — 19;

Малиновского, 66 — 92;

М. Бабаджаняна, 1 — 24;

Живописная (Скворцова), 15 — 22;

Авиационная, 1, 1/5;

пров. Педагогический, 3а;

Люстдорфская взр., 2 — 4;

Складская, 2, 2/4;

Гранитная (Чернышевского), 1 — 26;

Пишенина, 8 — 59;

пер. Герцена, 2 — 51;

Новая, 7;

Поездная, 5 — 6;

Ш. Руставели, 23 — 53;

пер. Парашютный, 1 — 8;

пер. Рекордный, 1 — 7;

пер. Гвоздичный, 4;

Бреуса, 42 — 61;

Ефимова, 2 — 19;

Багрицкого, 50 — 75;

Весенняя, 4 — 41;

Глиняная, 27— 49;

Мраморная (С. Перовской), 27— 48;

А. Тимошенко, 39 — 42;

Буковецкого (В. Фигнер), 11— 26;

Косовская, 3 — 8;

Работы до 19:00;

М. Арнаутская, 90 — 113;

Кузнечная, 59;

Преображенская, 35 —8 2;

Еврейская, 50 — 57;

Троицкая, 49 — 60;

В. Арнаутская, 80 — 111;

пер. Успенский, 3 — 23;

пер. Нечипоренко, 4 —14;

Жуковского, 39;

Базарная, 92, 100;

Новосельского, 106 —1 10;

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

пер. Краснослободский, 1 — 14;

Праведников Мира, 2 — 14;

пер. 7-й Наличный, 4 — 5;

Архитектора Нетолки (Ширшова), 1 — 3;

Работы до 18:30.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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