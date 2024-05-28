Тисячі одеситів залишились без світла — відключення в Одесі
Сьогодні, 28 травня, стабілізаційні відключення скасовані, але тисячі одеситів залишились без світла до вечора. Наразі енергетики проводять ремонтні роботи на мережах та обіцяють повністю повернути електропостачання у будинки містян до 20:00, а декому — раніше. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла через планові роботи
Південний РЕМ:
- Є. Чикаленко (Ак. Вільямса), 74/1;
- Ільфа і Петрова, 35б;
Роботи до 15.00;
- Ак. Корольова, 85 — 86;
- Вавілова, 34, 34а, б;
- Ільфа і Петрова, 35а, 37 — 39;
Роботи до 17.00;
- Абрикосова, 4 — 105;
- Дубовий Гай, 2 — 57;
- Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
- Бориса Едуарда (Писарева), 28 — 40;
- Рівності, 88 — 195;
- пров. 1-й Рівності, 90, 92;
- пров. Абрикосовий, 1 — 29;
- Фонтанська дор., 106/к.37, 40;
- пров. Янтарний, 6 — 8;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
Роботи до 19.00.
Центральний РЕМ:
- Педагогічна, 11 — 19;
- Малиновського, 66 — 92;
- М. Бабаджаняна, 1 — 24;
- Мальовнича (Скворцова), 15 — 22;
- Авіаційна, 1, 1/5;
- пров. Педагогічний, 3а;
- Люстдорфська дор., 2 — 4;
- Складська, 2, 2/4;
- Гранітна (Чернишевського), 1 — 26;
- Пішеніна, 8 — 59;
- пров. Герцена, 2 — 51;
- Нова, 7;
- Поїздна, 5 — 6;
- Ш. Руставелі, 23 — 53;
- пров. Парашутний, 1 — 8;
- пров. Рекордний, 1 — 7;
- пров. Гвоздичний, 4;
- Бреуса, 42 — 61;
- Єфімова, 2 — 19;
- Багрицького, 50 — 75;
- Весіння, 4 — 41;
- Глиняна, 27 — 49;
- Мармурова (С. Перовської), 27 — 48;
- О. Тимошенка, 39 — 42;
- Буковецького (В. Фігнер), 11 — 26;
- Косовська, 3 — 8;
Роботи до 19.00;
- М. Арнаутська, 90 — 113;
- Ковальська, 59;
- Преображенська, 35 — 82;
- Єврейська, 50—57;
- Троїцька, 49—60;
- В. Арнаутська, 80—111;
- пров. Успенський, 3—23;
- пров. Нечипоренко, 4—14;
- Жуковського, 39;
- Базарна, 92, 100;
- Новосельського, 106—110;
Роботи до 20.00.
Північний РЕМ:
- пров. Червонослобідський, 1—14;
- Праведників Світу, 2—14;
- пров. 7-й Наявний, 4 — 5;
- Архітектора Нештурхи (Ширшова), 1 — 23;
Роботи до 18.30.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Ми писали, що у Міністерстві енергетики України прогнозують, що в рамках підготовки до наступного опалювального сезону в червні доведеться підвищити тарифи на електроенергію.
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