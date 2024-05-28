Тисячі одеситів залишились без світла — відключення в  Одесі

В Одесі багатьом містям відключать світло сьогодні, 28 травня. Ілюстративне фото: ДТЕК

Сьогодні, 28 травня, стабілізаційні відключення скасовані, але тисячі одеситів залишились без світла до вечора. Наразі енергетики проводять ремонтні роботи на мережах та обіцяють повністю повернути електропостачання у будинки містян до 20:00, а декому — раніше. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Південний РЕМ:

Є. Чикаленко (Ак. Вільямса), 74/1;

Ільфа і Петрова, 35б;

Роботи до 15.00;

Ак. Корольова, 85 — 86;

Вавілова, 34, 34а, б;

Ільфа і Петрова, 35а, 37 — 39;

Роботи до 17.00;

Абрикосова, 4 — 105;

Дубовий Гай, 2 — 57;

Лігінська (Макаренка), 1 — 33;

Бориса Едуарда (Писарева), 28 — 40;

Рівності, 88 — 195;

пров. 1-й Рівності, 90, 92;

пров. Абрикосовий, 1 — 29;

Фонтанська дор., 106/к.37, 40;

пров. Янтарний, 6 — 8;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

Педагогічна, 11 — 19;

Малиновського, 66 — 92;

М. Бабаджаняна, 1 — 24;

Мальовнича (Скворцова), 15 — 22;

Авіаційна, 1, 1/5;

пров. Педагогічний, 3а;

Люстдорфська дор., 2 — 4;

Складська, 2, 2/4;

Гранітна (Чернишевського), 1 — 26;

Пішеніна, 8 — 59;

пров. Герцена, 2 — 51;

Нова, 7;

Поїздна, 5 — 6;

Ш. Руставелі, 23 — 53;

пров. Парашутний, 1 — 8;

пров. Рекордний, 1 — 7;

пров. Гвоздичний, 4;

Бреуса, 42 — 61;

Єфімова, 2 — 19;

Багрицького, 50 — 75;

Весіння, 4 — 41;

Глиняна, 27 — 49;

Мармурова (С. Перовської), 27 — 48;

О. Тимошенка, 39 — 42;

Буковецького (В. Фігнер), 11 — 26;

Косовська, 3 — 8;

Роботи до 19.00;

М. Арнаутська, 90 — 113;

Ковальська, 59;

Преображенська, 35 — 82;

Єврейська, 50—57;

Троїцька, 49—60;

В. Арнаутська, 80—111;

пров. Успенський, 3—23;

пров. Нечипоренко, 4—14;

Жуковського, 39;

Базарна, 92, 100;

Новосельського, 106—110;

Роботи до 20.00.

Північний РЕМ:

пров. Червонослобідський, 1—14;

Праведників Світу, 2—14;

пров. 7-й Наявний, 4 — 5;

Архітектора Нештурхи (Ширшова), 1 — 23;

Роботи до 18.30.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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