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Тисячі одеситів залишились без світла — відключення в  Одесі

28 травня 2024 09:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Тисячі одеситів залишились без світла — відключення в  Одесі
В Одесі багатьом містям відключать світло сьогодні, 28 травня. Ілюстративне фото: ДТЕК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 28 травня, стабілізаційні відключення скасовані, але тисячі одеситів залишились без світла до вечора. Наразі  енергетики проводять ремонтні роботи на мережах та обіцяють повністю повернути електропостачання у будинки містян до 20:00, а декому — раніше. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Південний РЕМ:  

  • Є. Чикаленко (Ак. Вільямса), 74/1;  
  • Ільфа і Петрова, 35б;  

Роботи до 15.00;

  • Ак. Корольова, 85 — 86;  
  • Вавілова, 34, 34а, б;  
  • Ільфа і Петрова, 35а, 37 — 39;  

Роботи до 17.00;

  • Абрикосова, 4 — 105;  
  • Дубовий Гай, 2 — 57;  
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33;  
  • Бориса Едуарда (Писарева), 28 — 40;  
  • Рівності, 88 — 195;  
  • пров. 1-й Рівності, 90, 92;  
  • пров. Абрикосовий, 1 — 29;  
  • Фонтанська дор., 106/к.37, 40;  
  • пров. Янтарний, 6 — 8;  
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34;  

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:  

  • Педагогічна, 11 — 19;  
  • Малиновського, 66 — 92;  
  • М. Бабаджаняна, 1 — 24;  
  • Мальовнича (Скворцова), 15 — 22;  
  • Авіаційна, 1, 1/5;  
  • пров. Педагогічний, 3а;  
  • Люстдорфська дор., 2 — 4;  
  • Складська, 2, 2/4;  
  • Гранітна (Чернишевського), 1 — 26;  
  • Пішеніна, 8 — 59;  
  • пров. Герцена, 2 — 51;  
  • Нова, 7;  
  • Поїздна, 5 — 6;  
  • Ш. Руставелі, 23 — 53;  
  • пров. Парашутний, 1 — 8;  
  • пров. Рекордний, 1 — 7;  
  • пров. Гвоздичний, 4;  
  • Бреуса, 42 — 61;  
  • Єфімова, 2 — 19;  
  • Багрицького, 50 — 75;  
  • Весіння, 4 — 41;  
  • Глиняна, 27 — 49;  
  • Мармурова (С. Перовської), 27 — 48;  
  • О. Тимошенка, 39 — 42;  
  • Буковецького (В. Фігнер), 11 — 26;  
  • Косовська, 3 — 8;  

Роботи до 19.00;

  • М. Арнаутська, 90 — 113;  
  • Ковальська, 59;  
  • Преображенська, 35 — 82;  
  • Єврейська, 50—57;  
  • Троїцька, 49—60;  
  • В. Арнаутська, 80—111;  
  • пров. Успенський, 3—23;  
  • пров. Нечипоренко, 4—14;  
  • Жуковського, 39;  
  • Базарна, 92, 100;  
  • Новосельського, 106—110;  

Роботи до 20.00.

Північний РЕМ:  

  • пров. Червонослобідський, 1—14;  
  • Праведників Світу, 2—14;  
  • пров. 7-й Наявний, 4 — 5;  
  • Архітектора Нештурхи (Ширшова), 1 — 23;  

Роботи до 18.30.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Ми писали, що у Міністерстві енергетики України прогнозують, що в рамках підготовки до наступного опалювального сезону в червні доведеться підвищити тарифи на електроенергію.

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електропостачання
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