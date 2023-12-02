Тысячи одесситов остались до завтра без воды — причины

Вода капает из крана. Фото: google

Сегодня, 2 декабря, некоторые горожане остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду в некоторые дома планируют вернуть к вечеру, а части одесситов 3 декабря в 6:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено законом право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.