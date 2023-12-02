Тысячи одесситов остались до завтра без воды — причины
Сегодня, 2 декабря, некоторые горожане остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду в некоторые дома планируют вернуть к вечеру, а части одесситов 3 декабря в 6:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- поселок Преображенский — все дома
Воды не будет до 02.12.2023 19:00
- ул. Елисаветинская — все дома
- ул. Пастера — все дома
- ул. Торговая — все дома
- ул. Нежинская — все дома
- ул. Ольгиевская — все дома
- ул. Софиевская — все дома
Воды не будет до 02.12.2023 18:00
- ул. Тимрязева — все дома
- пров. Тепличный — все дома
- ул. Ореховая — все дома
- ул. Равенства — все дома
- ул. Дубовая роща — все дома
- ул. Абрикосова — все дома
- ул. Львовская — все дома
- ул. Писарева — все дома
- ул. Долгая — все дома
- ул. Макаренко — все дома
- ул. Дачная — все дома
- пров. Дачный — все дома
- пров. Дружный — все дома
Воды не будет до 03.12.2023 06:00
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено законом право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.
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