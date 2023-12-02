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Тысячи одесситов остались до завтра без воды — причины

2 декабря 2023 11:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Тысячи одесситов остались до завтра без воды — причины
Вода капает из крана. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 2 декабря, некоторые горожане остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду в некоторые дома планируют вернуть к вечеру, а части одесситов 3 декабря в 6:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • поселок Преображенский — все дома

Воды не будет до 02.12.2023 19:00

  • ул. Елисаветинская — все дома
  • ул. Пастера — все дома
  • ул. Торговая — все дома
  • ул. Нежинская — все дома
  • ул. Ольгиевская — все дома
  • ул. Софиевская — все дома

Воды не будет до 02.12.2023 18:00

  • ул. Тимрязева — все дома
  • пров. Тепличный — все дома
  • ул. Ореховая — все дома
  • ул. Равенства — все дома
  • ул. Дубовая роща — все дома
  • ул. Абрикосова — все дома
  • ул. Львовская — все дома
  • ул. Писарева — все дома
  • ул. Долгая — все дома
  • ул. Макаренко — все дома
  • ул. Дачная — все дома
  • пров. Дачный — все дома
  • пров. Дружный — все дома

Воды не будет до 03.12.2023 06:00

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено законом право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.

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