Тисячі одеситів залишились до завтра без води — причини
Сьогодні, 2 грудня, деякі містяни залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду у деякі домівки планують повернути до вечора, а частині одеситів аж 3 грудня, о 6:00.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- селище Преображенське — усі будинки
Води не буде до 02.12.2023 19:00
- вул. Єлісаветінська — усі будинки
- вул. Пастера — усі будинки
- вул. Торгова — усі будинки
- вул. Ніжинська — усі будинки
- вул. Ольгіївська — усі будинки
- вул. Софіївська — усі будинки
Води не буде до 02.12.2023 18:00
- вул. Тимрязєва — усі будинки
- пров. Тепличний — усі будинки
- вул. Горіхова — усі будинки
- вул. Рівності — усі будинки
- вул. Дубовий гай — усі будинки
- вул. Абрикосова — усі будинки
- вул. Львівська — усі будинки
- вул. Писарева — усі будинки
- вул. Довга — усі будинки
- вул. Макаренко — усі будинки
- вул. Дачна — усі будинки
- пров. Дачний — усі будинки
- пров. Дружний — усі будинки
Води не буде до 03.12.2023 06:00
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, у 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога досягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.
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