Тисячі одеситів залишились до завтра без води — причини

Вода капає з крана. Фото: google

Сьогодні, 2 грудня, деякі містяни залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду у деякі домівки планують повернути до вечора, а частині одеситів аж 3 грудня, о 6:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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