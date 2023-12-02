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Тисячі одеситів залишились до завтра без води — причини

2 грудня 2023 11:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Тисячі одеситів залишились до завтра без води — причини
Вода капає з крана. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 2 грудня, деякі містяни залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду у деякі домівки планують повернути до вечора, а частині одеситів аж 3 грудня, о 6:00. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • селище Преображенське — усі будинки

Води не буде до 02.12.2023 19:00

  • вул. Єлісаветінська — усі будинки
  • вул. Пастера — усі будинки
  • вул. Торгова — усі будинки
  • вул. Ніжинська — усі будинки
  • вул. Ольгіївська — усі будинки
  • вул. Софіївська — усі будинки

Води не буде до 02.12.2023 18:00

  • вул. Тимрязєва — усі будинки
  • пров. Тепличний — усі будинки
  • вул. Горіхова — усі будинки
  • вул. Рівності — усі будинки
  • вул. Дубовий гай — усі будинки
  • вул. Абрикосова — усі будинки
  • вул. Львівська — усі будинки
  • вул. Писарева — усі будинки
  • вул. Довга — усі будинки
  • вул. Макаренко — усі будинки
  • вул. Дачна — усі будинки
  • пров. Дачний — усі будинки
  • пров. Дружний — усі будинки 

Води не буде до 03.12.2023 06:00

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, у 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога досягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.

 

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