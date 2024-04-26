Тысячи одесситов остались сегодня без света — адресa
Сегодня, 26 апреля, часть жителей Одессы осталась без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением и обещают вернуть свет к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от завершения ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета .
Где нет света
Северный РЭС:
- 2а,3а,5а,6а,7а,8а Пересыпская, 1 — 53;
- Балтская дор., 25 — 84;
- Метизна (1-я линия 8 марта) — все дома;
- Ковровая (2-я линия 8 марта) — все дома;
- Бондарная (5а линия 8 марта), 1 — 109;
- ер. Баркасны, 1 — 4;
- Викандера и Ларсена (8 Марта), 1 — 103;
- спуск 8 марта, 1 — 11;
- Главная, 1 — 33;
- Закарпатская, 1 — 209;
- Кавказская, 1 — 41;
- пл. Мичурина — все дома;
- Карьерная, 1 — 25;
- Февральская, 1 — 59;
- пров. 1й, 2й Февральский — все дома;
- Прокатная, 1 — 12;
- Звонка, 1 — 32;
- пер. Навигационный, 7 - 19;
- Технарский пер. (1-й пер. 8 марта) — все дома;
- Арковый пер. (2-й пер. 8 марта) — все дома;
- Паркетный пер. (3й пер. 8 марта) — все дома;
- Пробковый пер. (4й пер. 8 марта) — все дома;
- Анкерный пер. (6й пер. 8 марта) — все дома;
- Мебельный пер. (8й пер. 8 марта) — все дома;
- Жевахова гора, 17 — 111;
- Кириллова, 1 — 42;
- пер. Асеева, 1 — 57;
- пер. А.Андрейца, 1 — 7;
- Флотская, 2 — 29;
- пер. 1,2,3,4й Флотский, 1 — 9;
- пер. Киселева, 1 — 33;
- пер. Неплия, 1 — 12;
- пер. Кавказский, 1 — 8;
- Холмистая, 1 — 15;
- пер. Кифоренко, 2 — 35;
- Карышковского, 2 — 60;
- пер. 1й,2й,3й,4й,5й,6й,7й,8й Балтский, 1 — 60;
- пер. Дихтиевского, 1 — 22;
- пер. Стороженко, 2 — 10;
- пер. Пресича, 2 — 26;
- Долинская, 13 — 33;
- Жевахова, 3 — 94;
- Рыночная, 7;
- пров. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13й Черноморский — все дома;
- Аграрно, 1 — 21;
- Локомотивная, 1 — 27;
- пер. Терещенко, 7, 13а;
- Посевная, 1 — 56.
- Котляревского, 12б;
- Крушельницкой, 1 — 37;
- пер. Крушельницкой, 1 — 5;
- пер. Л.Гинзбург, 1 — 12;
- М.Михновского, 1 — 63;
- Агрономическая, 60 — 223;
- Беляевская, 1 — 9;
- Тарутинская, 1 — 11;
- пров. Оранжерейный, 1 — 20;
- Хуторская, 1 — 95;
- Цебриковская, 1 — 13;
- пер. Шахтинский, 18 — 46;
- пер. Мастерской, 1 — 11;
- Четвертая, 38 — 58;
- пер. Новый, 1 — 14;
- пер. П.Калнышевского, 1 — 10;
- пер. Килевой, 1 — 9;
- Кольцевая, 2 — 12;
- Круговая, 1 — 36;
- Молодежная, 1 — 49;
- Мичурина, 1 — 44;
- пер. Агрономический, 1 — 8;
- пер. Шебелинский, 13 — 27;
- пер. Круговой, 1 — 13.
Южный РЭС:
- Г.Петрова, 50,50 а,74.
- Абрикосова, 4 — 105;
- Дубовая Роща, 2 — 57;
- Лигинская (Макаренко), 1 — 33;
- Писарева, 28 — 40;
- Равенства, 88 — 195;
- пер. 1й Равенства, 90,
- пер. Абрикосовый, 1 — 29;
- пер. Равенства, 92;
- Фонтанская дор., 106/37, 106/40;
- пер. Янтарный, 6 — 8;
- Тимирязева, 34.
Центральный РЭС:
- Сегедская, 1 — 3;
- пров. Лунный, 2;
- Св.Рихтера, 110 — 130;
- Малишевского (Гастелло), 54 — 167.
О коммунальных услугах
Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.
Также мы писали, что в Украине сложно прогнозировать развитие событий в энергетическом секторе и ситуацию с коммунальными тарифами. В предстоящий осенне-зимний период страна войдет с дефицитом электроэнергетических мощностей, объем которого будет определяться способностью оградить объекты энергосистемы от обстрелов.
Читайте Новини.LIVE!