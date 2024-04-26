Тысячи одесситов остались сегодня без света — адресa

В Одессе отключат электроснабжение многим горожанам. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 26 апреля, часть жителей Одессы осталась без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением и обещают вернуть свет к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от завершения ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета .

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Где нет света

Северный РЭС:

2а,3а,5а,6а,7а,8а Пересыпская, 1 — 53;

Балтская дор., 25 — 84;

Метизна (1-я линия 8 марта) — все дома;

Ковровая (2-я линия 8 марта) — все дома;

Бондарная (5а линия 8 марта), 1 — 109;

ер. Баркасны, 1 — 4;

Викандера и Ларсена (8 Марта), 1 — 103;

спуск 8 марта, 1 — 11;

Главная, 1 — 33;

Закарпатская, 1 — 209;

Кавказская, 1 — 41;

пл. Мичурина — все дома;

Карьерная, 1 — 25;

Февральская, 1 — 59;

пров. 1й, 2й Февральский — все дома;

Прокатная, 1 — 12;

Звонка, 1 — 32;

пер. Навигационный, 7 - 19;

Технарский пер. (1-й пер. 8 марта) — все дома;

Арковый пер. (2-й пер. 8 марта) — все дома;

Паркетный пер. (3й пер. 8 марта) — все дома;

Пробковый пер. (4й пер. 8 марта) — все дома;

Анкерный пер. (6й пер. 8 марта) — все дома;

Мебельный пер. (8й пер. 8 марта) — все дома;

Жевахова гора, 17 — 111;

Кириллова, 1 — 42;

пер. Асеева, 1 — 57;

пер. А.Андрейца, 1 — 7;

Флотская, 2 — 29;

пер. 1,2,3,4й Флотский, 1 — 9;

пер. Киселева, 1 — 33;

пер. Неплия, 1 — 12;

пер. Кавказский, 1 — 8;

Холмистая, 1 — 15;

пер. Кифоренко, 2 — 35;

Карышковского, 2 — 60;

пер. 1й,2й,3й,4й,5й,6й,7й,8й Балтский, 1 — 60;

пер. Дихтиевского, 1 — 22;

пер. Стороженко, 2 — 10;

пер. Пресича, 2 — 26;

Долинская, 13 — 33;

Жевахова, 3 — 94;

Рыночная, 7;

пров. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13й Черноморский — все дома;

Аграрно, 1 — 21;

Локомотивная, 1 — 27;

пер. Терещенко, 7, 13а;

Посевная, 1 — 56.

Котляревского, 12б;

Крушельницкой, 1 — 37;

пер. Крушельницкой, 1 — 5;

пер. Л.Гинзбург, 1 — 12;

М.Михновского, 1 — 63;

Агрономическая, 60 — 223;

Беляевская, 1 — 9;

Тарутинская, 1 — 11;

пров. Оранжерейный, 1 — 20;

Хуторская, 1 — 95;

Цебриковская, 1 — 13;

пер. Шахтинский, 18 — 46;

пер. Мастерской, 1 — 11;

Четвертая, 38 — 58;

пер. Новый, 1 — 14;

пер. П.Калнышевского, 1 — 10;

пер. Килевой, 1 — 9;

Кольцевая, 2 — 12;

Круговая, 1 — 36;

Молодежная, 1 — 49;

Мичурина, 1 — 44;

пер. Агрономический, 1 — 8;

пер. Шебелинский, 13 — 27;

пер. Круговой, 1 — 13.

Южный РЭС:

Г.Петрова, 50,50 а,74.

Абрикосова, 4 — 105;

Дубовая Роща, 2 — 57;

Лигинская (Макаренко), 1 — 33;

Писарева, 28 — 40;

Равенства, 88 — 195;

пер. 1й Равенства, 90,

пер. Абрикосовый, 1 — 29;

пер. Равенства, 92;

Фонтанская дор., 106/37, 106/40;

пер. Янтарный, 6 — 8;

Тимирязева, 34.

Центральный РЭС:

Сегедская, 1 — 3;

пров. Лунный, 2;

Св.Рихтера, 110 — 130;

Малишевского (Гастелло), 54 — 167.

О коммунальных услугах

Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.

Также мы писали, что в Украине сложно прогнозировать развитие событий в энергетическом секторе и ситуацию с коммунальными тарифами. В предстоящий осенне-зимний период страна войдет с дефицитом электроэнергетических мощностей, объем которого будет определяться способностью оградить объекты энергосистемы от обстрелов.