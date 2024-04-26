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Тысячи одесситов остались сегодня без света — адресa

26 апреля 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Тысячи одесситов остались сегодня без света — адресa
В Одессе отключат электроснабжение многим горожанам. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 26 апреля, часть жителей Одессы осталась без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением и обещают вернуть свет к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от завершения ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета .

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Где нет света

Северный РЭС:

  • 2а,3а,5а,6а,7а,8а Пересыпская, 1 — 53;
  • Балтская дор., 25 — 84;
  • Метизна (1-я линия 8 марта) — все дома;
  • Ковровая (2-я линия 8 марта) — все дома;
  • Бондарная (5а линия 8 марта), 1 — 109;
  • ер. Баркасны, 1 — 4;
  • Викандера и Ларсена (8 Марта), 1 — 103;
  • спуск 8 марта, 1 — 11;
  • Главная, 1 — 33;
  • Закарпатская, 1 — 209;
  • Кавказская, 1 — 41;
  • пл. Мичурина — все дома;
  • Карьерная, 1 — 25;
  • Февральская, 1 — 59;
  • пров. 1й, 2й Февральский — все дома;
  • Прокатная, 1 — 12;
  • Звонка, 1 — 32;
  • пер. Навигационный, 7 - 19;
  • Технарский пер. (1-й пер. 8 марта) — все дома;
  • Арковый пер. (2-й пер. 8 марта) — все дома;
  • Паркетный пер. (3й пер. 8 марта) — все дома;
  • Пробковый пер. (4й пер. 8 марта) — все дома;
  • Анкерный пер. (6й пер. 8 марта) — все дома;
  • Мебельный пер. (8й пер. 8 марта) — все дома;
  • Жевахова гора, 17 — 111;
  • Кириллова, 1 — 42;
  • пер. Асеева, 1 — 57;
  • пер. А.Андрейца, 1 — 7;
  • Флотская, 2 — 29;
  • пер. 1,2,3,4й Флотский, 1 — 9;
  • пер. Киселева, 1 — 33;
  • пер. Неплия, 1 — 12;
  • пер. Кавказский, 1 — 8;
  • Холмистая, 1 — 15;
  • пер. Кифоренко, 2 — 35;
  • Карышковского, 2 — 60;
  • пер. 1й,2й,3й,4й,5й,6й,7й,8й Балтский, 1 — 60;
  • пер. Дихтиевского, 1 — 22;
  • пер. Стороженко, 2 — 10;
  • пер. Пресича, 2 — 26;
  • Долинская, 13 — 33;
  • Жевахова, 3 — 94;
  • Рыночная, 7;
  • пров. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13й Черноморский — все дома;
  • Аграрно, 1 — 21;
  • Локомотивная, 1 — 27;
  • пер. Терещенко, 7, 13а;
  • Посевная, 1 — 56.
  • Котляревского, 12б;
  • Крушельницкой, 1 — 37;
  • пер. Крушельницкой, 1 — 5;
  • пер. Л.Гинзбург, 1 — 12;
  • М.Михновского, 1 — 63;
  • Агрономическая, 60 — 223;
  • Беляевская, 1 — 9;
  • Тарутинская, 1 — 11;
  • пров. Оранжерейный, 1 — 20;
  • Хуторская, 1 — 95;
  • Цебриковская, 1 — 13;
  • пер. Шахтинский, 18 — 46;
  • пер. Мастерской, 1 — 11;
  • Четвертая, 38 — 58;
  • пер. Новый, 1 — 14;
  • пер. П.Калнышевского, 1 — 10;
  • пер. Килевой, 1 — 9;
  • Кольцевая, 2 — 12;
  • Круговая, 1 — 36;
  • Молодежная, 1 — 49;
  • Мичурина, 1 — 44;
  • пер. Агрономический, 1 — 8;
  • пер. Шебелинский, 13 — 27;
  • пер. Круговой, 1 — 13.

Южный РЭС:

  • Г.Петрова, 50,50 а,74.
  • Абрикосова, 4 — 105;
  • Дубовая Роща, 2 — 57;
  • Лигинская (Макаренко), 1 — 33;
  • Писарева, 28 — 40;
  • Равенства, 88 — 195;
  • пер. 1й Равенства, 90,
  • пер. Абрикосовый, 1 — 29;
  • пер. Равенства, 92;
  • Фонтанская дор., 106/37, 106/40;
  • пер. Янтарный, 6 — 8;
  • Тимирязева, 34.

Центральный РЭС:

  • Сегедская, 1 — 3;
  • пров. Лунный, 2;
  • Св.Рихтера, 110 — 130;
  • Малишевского (Гастелло), 54 — 167.

О коммунальных услугах

Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.

Также мы писали, что в Украине сложно прогнозировать развитие событий в энергетическом секторе и ситуацию с коммунальными тарифами. В предстоящий осенне-зимний период страна войдет с дефицитом электроэнергетических мощностей, объем которого будет определяться способностью оградить объекты энергосистемы от обстрелов.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
отключения света

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