Тисячі одеситів залишились сьогодні без світла — адреси

В Одесі відключать електропостачання багатьом містянам. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 26 квітня, частина мешканців Одеси залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням і обіцяють повернути світло до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від завершення ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла

Північний РЕМ:

2а,3а,5а,6а,7а,8а Пересипська, 1 — 53;

Балтська дор., 25 — 84;

Метизна (1-а лінія 8 березня) — усі будинки;

Килимова (2-а лінія 8 березня) — усі будинки;

Бондарна (5а лінія 8 березня), 1 — 109;

пров. Баркасний, 1 — 4;

Вікандера і Ларсена (8 Березня), 1 — 103;

узвіз 8 березня, 1 — 11;

Головна, 1 — 33;

Закарпатська, 1 — 209;

Кавказька, 1 — 41;

пл. Мічурина — усі будинки;

Кар’єрна, 1 — 25;

Лютнева, 1 — 59;

пров. 1й,2й Лютневий — усі будинки;

Прокатна, 1 — 12;

Дзвінка, 1 — 32;

пров. Навігаційний, 7 — 19;

Технарський пров. (1-й пров. 8 березня) — усі будинки;

Арковий пров. (2-й пров. 8 березня) — усі будинки;

Паркетний пров. (3й пров. 8 березня) — усі будинки;

Корковий пров. (4й пров. 8 березня) — усі будинки;

Анкерний пров. (6й пров. 8 березня) — усі будинки;

Меблевий пров. (8й пров. 8 березня) — усі будинки;

Жевахова гора, 17 — 111;

Кирилова, 1 — 42;

пров. Асєєва, 1 — 57;

пров. О.Андрійця, 1 — 7;

Флотська, 2 — 29;

пров. 1,2,3,4й Флотський, 1 — 9;

пров. Кисельова, 1 — 33;

пров. Неплія, 1 — 12;

пров. Кавказький, 1 — 8;

Горбиста, 1 — 15;

пров. Кифоренка, 2 — 35;

Каришковського, 2 — 60;

пров. 1й,2й,3й,4й,5й,6й,7й,8й Балтський, 1 — 60;

пров. Діхтієвського, 1 — 22;

пров. Стороженка, 2 — 10;

пров. Пресича, 2 — 26;

Долинська, 13 — 33;

Жевахова, 3 — 94;

Ринкова, 7;

пров. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13й Чорноморський — усі будинки;

Аграрна, 1 — 21;

Локомотивна, 1 — 27;

пров. Терещенка, 7, 13а;

Посівна, 1 — 56.

Котляревського, 12б;

Крушельницької, 1 — 37;

пров. Крушельницької, 1 — 5;

пров. Л.Гінзбург, 1 — 12;

М.Міхновського, 1 — 63;

Агрономічна, 60 — 223;

Біляївська, 1 — 9;

Тарутинська, 1 — 11;

пров. Оранжерейний, 1 — 20;

Хуторська, 1 — 95;

Цебриковська, 1 — 13;

пров. Шахтинський, 18 — 46;

пров. Мастерській, 1 — 11;

Четверта, 38 — 58;

пров. Новий, 1 — 14;

пров. П.Калнишевського, 1 — 10;

пров. Кілевий, 1 — 9;

Кільцева, 2 — 12;

Кругова, 1 — 36;

Молодіжна, 1 — 49;

Мічуріна, 1 — 44;

пров. Агрономічний, 1 — 8;

пров. Шебелинський, 13 — 27;

пров. Круговий, 1 — 13.

Південний РЕМ:

Г.Петрова, 50,50а,74.

Абрикосова, 4 — 105;

Дубовий Гай, 2-57;

Лігінська (Макаренка), 1 — 33;

Писарева, 28 — 40;

Рівності, 88 — 195;

пров. 1й Рівності, 90,

пров. Абрикосовий, 1 — 29;

пров. Рівності, 92;

Фонтанська дор., 106/37, 106/40;

пров. Янтарний, 6 — 8;

Тімірязєва, 34.

Центральний РЕМ:

Сегедська, 1 — 3;

пров. Місячний, 2;

Св.Ріхтера, 110 — 130;

Малішевського (Гастелло), 54 — 167.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.

Також ми писали, що в Україні складно прогнозувати розвиток подій в енергетичному секторі та ситуацію з комунальними тарифами. У майбутній осінньо-зимовий період країна увійде з дефіцитом електроенергетичних потужностей, обсяг якого визначатиметься здатністю захистити об'єкти енергосистеми від обстрілів.