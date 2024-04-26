Тисячі одеситів залишились сьогодні без світла — адреси
Сьогодні, 26 квітня, частина мешканців Одеси залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням і обіцяють повернути світло до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від завершення ремонтних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Північний РЕМ:
- 2а,3а,5а,6а,7а,8а Пересипська, 1 — 53;
- Балтська дор., 25 — 84;
- Метизна (1-а лінія 8 березня) — усі будинки;
- Килимова (2-а лінія 8 березня) — усі будинки;
- Бондарна (5а лінія 8 березня), 1 — 109;
- пров. Баркасний, 1 — 4;
- Вікандера і Ларсена (8 Березня), 1 — 103;
- узвіз 8 березня, 1 — 11;
- Головна, 1 — 33;
- Закарпатська, 1 — 209;
- Кавказька, 1 — 41;
- пл. Мічурина — усі будинки;
- Кар’єрна, 1 — 25;
- Лютнева, 1 — 59;
- пров. 1й,2й Лютневий — усі будинки;
- Прокатна, 1 — 12;
- Дзвінка, 1 — 32;
- пров. Навігаційний, 7 — 19;
- Технарський пров. (1-й пров. 8 березня) — усі будинки;
- Арковий пров. (2-й пров. 8 березня) — усі будинки;
- Паркетний пров. (3й пров. 8 березня) — усі будинки;
- Корковий пров. (4й пров. 8 березня) — усі будинки;
- Анкерний пров. (6й пров. 8 березня) — усі будинки;
- Меблевий пров. (8й пров. 8 березня) — усі будинки;
- Жевахова гора, 17 — 111;
- Кирилова, 1 — 42;
- пров. Асєєва, 1 — 57;
- пров. О.Андрійця, 1 — 7;
- Флотська, 2 — 29;
- пров. 1,2,3,4й Флотський, 1 — 9;
- пров. Кисельова, 1 — 33;
- пров. Неплія, 1 — 12;
- пров. Кавказький, 1 — 8;
- Горбиста, 1 — 15;
- пров. Кифоренка, 2 — 35;
- Каришковського, 2 — 60;
- пров. 1й,2й,3й,4й,5й,6й,7й,8й Балтський, 1 — 60;
- пров. Діхтієвського, 1 — 22;
- пров. Стороженка, 2 — 10;
- пров. Пресича, 2 — 26;
- Долинська, 13 — 33;
- Жевахова, 3 — 94;
- Ринкова, 7;
- пров. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13й Чорноморський — усі будинки;
- Аграрна, 1 — 21;
- Локомотивна, 1 — 27;
- пров. Терещенка, 7, 13а;
- Посівна, 1 — 56.
- Котляревського, 12б;
- Крушельницької, 1 — 37;
- пров. Крушельницької, 1 — 5;
- пров. Л.Гінзбург, 1 — 12;
- М.Міхновського, 1 — 63;
- Агрономічна, 60 — 223;
- Біляївська, 1 — 9;
- Тарутинська, 1 — 11;
- пров. Оранжерейний, 1 — 20;
- Хуторська, 1 — 95;
- Цебриковська, 1 — 13;
- пров. Шахтинський, 18 — 46;
- пров. Мастерській, 1 — 11;
- Четверта, 38 — 58;
- пров. Новий, 1 — 14;
- пров. П.Калнишевського, 1 — 10;
- пров. Кілевий, 1 — 9;
- Кільцева, 2 — 12;
- Кругова, 1 — 36;
- Молодіжна, 1 — 49;
- Мічуріна, 1 — 44;
- пров. Агрономічний, 1 — 8;
- пров. Шебелинський, 13 — 27;
- пров. Круговий, 1 — 13.
Південний РЕМ:
- Г.Петрова, 50,50а,74.
- Абрикосова, 4 — 105;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
- Писарева, 28 — 40;
- Рівності, 88 — 195;
- пров. 1й Рівності, 90,
- пров. Абрикосовий, 1 — 29;
- пров. Рівності, 92;
- Фонтанська дор., 106/37, 106/40;
- пров. Янтарний, 6 — 8;
- Тімірязєва, 34.
Центральний РЕМ:
- Сегедська, 1 — 3;
- пров. Місячний, 2;
- Св.Ріхтера, 110 — 130;
- Малішевського (Гастелло), 54 — 167.
Про комунальні послуги
Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
Також ми писали, що в Україні складно прогнозувати розвиток подій в енергетичному секторі та ситуацію з комунальними тарифами. У майбутній осінньо-зимовий період країна увійде з дефіцитом електроенергетичних потужностей, обсяг якого визначатиметься здатністю захистити об'єкти енергосистеми від обстрілів.
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