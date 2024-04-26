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Тисячі одеситів залишились сьогодні без світла — адреси

26 квітня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Тисячі одеситів залишились сьогодні без світла — адреси
В Одесі відключать електропостачання багатьом містянам. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 26 квітня, частина мешканців Одеси залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням і обіцяють повернути світло до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від завершення ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Північний РЕМ:            

  • 2а,3а,5а,6а,7а,8а Пересипська, 1 — 53; 
  • Балтська дор., 25 — 84; 
  • Метизна (1-а лінія 8 березня) — усі будинки; 
  • Килимова (2-а лінія 8 березня) — усі будинки; 
  • Бондарна (5а лінія 8 березня), 1 — 109; 
  • пров. Баркасний, 1 — 4; 
  • Вікандера і Ларсена (8 Березня), 1 — 103; 
  • узвіз 8 березня, 1 — 11; 
  • Головна, 1 — 33; 
  • Закарпатська, 1 — 209;  
  • Кавказька, 1 — 41;  
  • пл. Мічурина — усі будинки; 
  • Кар’єрна, 1 — 25; 
  • Лютнева, 1 — 59; 
  • пров. 1й,2й Лютневий — усі будинки; 
  • Прокатна, 1 — 12; 
  • Дзвінка, 1 — 32; 
  • пров. Навігаційний, 7 — 19; 
  • Технарський пров. (1-й пров. 8 березня) — усі будинки; 
  • Арковий  пров. (2-й пров. 8 березня) — усі будинки; 
  • Паркетний пров. (3й пров. 8 березня) — усі будинки; 
  • Корковий пров. (4й пров. 8 березня) — усі будинки; 
  • Анкерний пров. (6й пров. 8 березня) — усі будинки; 
  • Меблевий пров. (8й пров. 8 березня) — усі будинки;  
  • Жевахова гора, 17 — 111; 
  • Кирилова, 1 — 42; 
  • пров. Асєєва, 1 — 57; 
  • пров. О.Андрійця, 1 — 7;  
  • Флотська, 2 — 29; 
  • пров. 1,2,3,4й Флотський, 1 — 9; 
  • пров. Кисельова, 1 — 33; 
  • пров. Неплія, 1 — 12; 
  • пров. Кавказький, 1 — 8; 
  • Горбиста, 1 — 15; 
  • пров. Кифоренка, 2 — 35; 
  • Каришковського, 2 — 60; 
  • пров. 1й,2й,3й,4й,5й,6й,7й,8й Балтський, 1 — 60; 
  • пров. Діхтієвського, 1 — 22; 
  • пров. Стороженка, 2 — 10; 
  • пров. Пресича, 2 — 26; 
  • Долинська, 13 — 33; 
  • Жевахова, 3 — 94; 
  • Ринкова, 7; 
  • пров. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13й Чорноморський — усі будинки;  
  • Аграрна, 1 — 21; 
  • Локомотивна, 1 — 27; 
  • пров. Терещенка, 7, 13а; 
  • Посівна, 1 — 56. 
  • Котляревського, 12б; 
  • Крушельницької, 1 — 37; 
  • пров. Крушельницької, 1 — 5; 
  • пров. Л.Гінзбург, 1 — 12; 
  • М.Міхновського, 1 — 63; 
  • Агрономічна, 60 — 223; 
  • Біляївська, 1 — 9; 
  • Тарутинська, 1 — 11; 
  • пров. Оранжерейний, 1 — 20; 
  • Хуторська, 1 — 95; 
  • Цебриковська, 1 — 13; 
  • пров. Шахтинський, 18 — 46; 
  • пров. Мастерській, 1 — 11; 
  • Четверта, 38 — 58; 
  • пров. Новий, 1 — 14; 
  • пров. П.Калнишевського, 1 — 10; 
  • пров. Кілевий, 1 — 9; 
  • Кільцева, 2 — 12; 
  • Кругова, 1 — 36; 
  • Молодіжна, 1 — 49; 
  • Мічуріна, 1 — 44; 
  • пров. Агрономічний, 1 — 8; 
  • пров. Шебелинський, 13 — 27; 
  • пров. Круговий, 1 — 13. 

Південний РЕМ:           

  • Г.Петрова, 50,50а,74. 
  •  Абрикосова, 4 — 105; 
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33; 
  • Писарева, 28 — 40; 
  • Рівності, 88 — 195; 
  • пров. 1й Рівності, 90, 
  • пров. Абрикосовий, 1 — 29; 
  • пров. Рівності, 92; 
  • Фонтанська дор., 106/37, 106/40; 
  • пров. Янтарний, 6 — 8; 
  • Тімірязєва, 34.  

Центральний РЕМ:

  • Сегедська, 1 — 3; 
  • пров. Місячний, 2; 
  • Св.Ріхтера, 110 — 130; 
  • Малішевського (Гастелло), 54 — 167. 

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг. 

Також ми писали, що в Україні складно прогнозувати розвиток подій в енергетичному секторі та ситуацію з комунальними тарифами. У майбутній осінньо-зимовий період країна увійде з дефіцитом електроенергетичних потужностей, обсяг якого визначатиметься здатністю захистити об'єкти енергосистеми від обстрілів.

комунальні послуги
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Новини Одеси
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