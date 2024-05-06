Одесса без света — кому из горожан отключили электроснабжение до вечера

В Одессе отразили электроснабжение до вечера. Иллюстративное фото: УНИАН

Сегодня, 6 мая, тысячи одесситов, подключенных к центральной и южной энергораспределительных сетях, остались без света. Энергетики сейчас проводят ремонт и электроснабжение в домах горожан обещают полностью восстановить до 19:00. Отметим, что время может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Южный РЭС:

Абрикосова — все дома;

Дубовая Роща — все дома

Лигинская (Макаренко) — все дома;

Писарева — все дома;

Равенства — все дома;

пров. 1-й Равенства — все дома;

пров. Абрикосовый — все дома;

Фонтанская дорога, 106/37, 106/40;

пер. Янтарный — все дома;

Тимирязева, 34.

Центральный РЭС:

Композитора Лятошинского (Перепечка) — все дома;

Ференца Листа (Елина), 1а, 7а;

Степная — все дома;

Композитора Вербицкого (Вронского) — все дома;

Гранатная — все дома;

Апрельская — все дома;

Ближние Мельницы (Кондренко) — все дома;

Граница — все дома;

Николая Лысенко (Корнюшина), 2, 4, 6, 8а, 8б, 8в, 10;

М. Малиновского — все дома;

М. Бабаджаняна — все дома;

Йозефа Прибика (Минская) — все дома;

Св. Рихтера — все дома;

Сельская — все дома;

Спартаковская — все дома;

Текстильщиков — все дома;

Туристская — все дома;

Ботанический, 2, 2а;

пров. Гранатный — все дома;

Граничный — все дома;

пер. Короткий, 2, 3, 4;

Малиновский, 7;

пер. Мостовой — все дома;

пер. Парашютный, 1,1б;

пер. Спартаковский, 25;

пер. Туристский, 2, 2-я, 4, 4а, 5, 5а, 9, 10, 11, 12, 12б;

просп. Гагарина, 15;

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

О коммунальных услугах

Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.

Также писали, что поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут пересмотреть.