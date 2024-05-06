Одеса без світла — кому з містян відключили електропостачання до вечора

В Одесі відлючили електропостачання до вечора. Ілюстративне фото: УНІАН

Сьогодні, 6 травня, тисячі одеситів, які підключені до центральної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонт й електропостачання у будинках містян обіцяють повністю відновити до 19:00. Зазначимо, що час може змінюватися залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ:

Абрикосова — усі будинки;

Дубовий Гай — усі будинки

Лігінська (Макаренка) — усі будинки;

Писарева — усі будинки;

Рівності — усі будинки;

пров. 1-й Рівності — усі будинки;

пров. Абрикосовий — усі будинки;

Фонтанська дорога, 106/37, 106/40;

пров. Янтарний — усі будинки;

Тімірязєва, 34.

Центральний РЕМ:

Композитора Лятошинського (Перепечка) — усі будинки;

Ференца Ліста (Єліна), 1а, 7а;

Степова — усі будинки;

Композитора Вербицького (Вронського)— усі будинки;

Гранатна — усі будинки;

Квітнева — усі будинки;

Ближні Млини (Кондренко) — усі будинки;

Кордонна — усі будинки;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 2, 4, 6, 8а, 8б, 8в, 10;

М. Малиновського — усі будинки;

М. Бабаджаняна — усі будинки;

Йозефа Прибіка (Мінська) — усі будинки;

Св. Ріхтера — усі будинки;

Сільська — усі будинки;

Спартаківська — усі будинки;

Текстильників — усі будинки;

Туристська — усі будинки;

Ботанічний, 2, 2а;

пров. Гранатний — усі будинки;

Кордонний — усі будинки;

пров. Короткий, 2, 3, 4;

Малиновський, 7;

пров. Мостовий — усі будинки;

пров. Парашутний, 1,1б;

пров. Спартаківський, 25;

пров. Туристський, 2, 2-а, 4, 4а, 5, 5а, 9, 10, 11, 12, 12б;

просп. Гагаріна, 15;

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.