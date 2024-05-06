Одеса без світла — кому з містян відключили електропостачання до вечора
Сьогодні, 6 травня, тисячі одеситів, які підключені до центральної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонт й електропостачання у будинках містян обіцяють повністю відновити до 19:00. Зазначимо, що час може змінюватися залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Південний РЕМ:
- Абрикосова — усі будинки;
- Дубовий Гай — усі будинки
- Лігінська (Макаренка) — усі будинки;
- Писарева — усі будинки;
- Рівності — усі будинки;
- пров. 1-й Рівності — усі будинки;
- пров. Абрикосовий — усі будинки;
- Фонтанська дорога, 106/37, 106/40;
- пров. Янтарний — усі будинки;
- Тімірязєва, 34.
Центральний РЕМ:
- Композитора Лятошинського (Перепечка) — усі будинки;
- Ференца Ліста (Єліна), 1а, 7а;
- Степова — усі будинки;
- Композитора Вербицького (Вронського)— усі будинки;
- Гранатна — усі будинки;
- Квітнева — усі будинки;
- Ближні Млини (Кондренко) — усі будинки;
- Кордонна — усі будинки;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 2, 4, 6, 8а, 8б, 8в, 10;
- М. Малиновського — усі будинки;
- М. Бабаджаняна — усі будинки;
- Йозефа Прибіка (Мінська) — усі будинки;
- Св. Ріхтера — усі будинки;
- Сільська — усі будинки;
- Спартаківська — усі будинки;
- Текстильників — усі будинки;
- Туристська — усі будинки;
- Ботанічний, 2, 2а;
- пров. Гранатний — усі будинки;
- Кордонний — усі будинки;
- пров. Короткий, 2, 3, 4;
- Малиновський, 7;
- пров. Мостовий — усі будинки;
- пров. Парашутний, 1,1б;
- пров. Спартаківський, 25;
- пров. Туристський, 2, 2-а, 4, 4а, 5, 5а, 9, 10, 11, 12, 12б;
- просп. Гагаріна, 15;
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Про комунальні послуги
Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.
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