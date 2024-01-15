Тысячи одесситов остались без света из-за ремонтных работ

Энергетики работают на сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 15 января, тысячи жителей Одессы оказались без света из-за планово-аварийных работ на сетях энергетической компании ДТЭК. Возобновление электроснабжения планируется к 18:00. Однако время может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Южный РЭС:

Зеленая горка, 28,

Белорусская, 24,30,

Сиреневая, 55,

Озерная, 43, 46/47,

Проектная, 1/2/1,1/корп.15,

Сухолимана, 29.

Северный РЭС:

пер. Л. Гинзбург, 5-43,

пер. Оранжерейный, 18А-32, 25-43А,

Хуторская, 15-105, 26-66,

Ак. Панкратовой, 16-34А, 19-61,

Хавкина, 1-51А,

пер. Цементный, 1-17, 2-16А,

Котляревского, 1-23, 4-14А,

Круговая, 4-58, 1-55,

Геологическая, 9, 9а, 23а,

Степовая, 1-31, 2-22,

пер. Шебелинский, 13-27,

пер. Хуторской 14-22,

пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Центральный РЭС:

Днестровская, 2г,

Педагогическая, 21/1,

ул. Девятая, 3-15, 4-18,

ул. Десятая, 1-11, 2-14,

ул. Одиннадцатая,

Днестровская, 1-19А, 2-16,

Кустанайская, 3,3а,

Овидиопольская, 1-11, 2-26а,

Прирейковая, 21-31, 40-50,

пер. 1-й Кустанайский, 1, 2,

пер. 2-й Кустанайский, 2, 2А, 4,

пер. Азовский, 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16,

Днестровская, 2-12,

Иоганна Гена, 1, 3, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 11,

Столповая, 20-26, 15-17, Суперфосфатная, 1-33, 2-40А, Брестская, 2-24, 3-53,

Луговая, 1-73, 2-50,

Новикова, 17а,

Остапа Вишни, 2-44, 3-25,

Танкистов, 1-97, 2-62,

Канатная, 95, 97, 97/корп.1, 100/5, 100/корп.3-5, 101, 102, 102/корп.1,

ул. Кустанайская, 5,

Самолетная, 22,

Сенная, 1-15,

Кандинского, 1-73, 2-56А,

Кустанайская, 2-28, М.

Заднепровского, 3А-27А, 4-32,

ул.3-я, 4-я, 5-я, Заводские.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что сейчас в Украине не применяют графики отключений света, поскольку в энергосистеме достаточно ресурса, чтобы снабжать электроэнергией всех потребителей. Однако ситуация может кардинально измениться по нескольким причинам.