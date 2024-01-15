Тисячі одеситів залишилися без світла через ремонтні роботи
Сьогодні, 15 січня, тисячі мешканців Одеси опинилися без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах енергетичної компанії ДТЕК. Відновлення електропостачання планується до 18:00. Проте час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Південний РЕМ:
- Зелена гірка, 28,
- Білоруська, 24,30,
- Бузкова, 55,
- Озерна, 43, 46/47,
- Проектна, 1/2/1,1/корп.15,
- Сухолимана, 29.
Північний РЕМ:
- пров. Л. Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18А-32, 25-43А,
- Хуторська, 15-105, 26-66,
- Ак. Панкратової, 16-34А, 19-61,
- Хавкіна, 1-51А,
- пров. Цементний, 1-17, 2-16А,
- Котляревського, 1-23, 4-14А,
- Кругова, 4-58, 1-55,
- Геологічна, 9, 9а, 23а,
- Степова, 1-31, 2-22,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- пров. Хуторський 14-22,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Центральний РЕМ:
- Дністровська, 2г,
- Педагогічна, 21/1,
- вул. Дев'ята, 3-15, 4-18,
- вул. Десята, 1-11, 2-14,
- вул. Одинадцята,
- Дністровська, 1-19А, 2-16,
- Кустанайська, 3,3а,
- Овідіопольська, 1-11, 2-26а,
- Прирейкова, 21-31, 40-50,
- пров. 1-й Кустанайський, 1, 2,
- пров. 2-й Кустанайський, 2, 2А, 4,
- пров. Азовський, 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16,
- Дністровська, 2-12,
- Іоганна Гена, 1, 3, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 11,
- Стовпова, 20-26, 15-17, Суперфосфатна, 1-33, 2-40А, Брестська, 2-24, 3-53,
- Лугова, 1-73, 2-50,
- Новікова, 17а, Остапа Вишні, 2-44, 3-25,
- Танкістів, 1-97, 2-62,
- Канатна, 95, 97, 97/корп.1, 100/5, 100/корп.3-5, 101, 102, 102/корп.1,
- вул. Кустанайська, 5,
- Літакова, 22,
- Сінна, 1-15,
- Кандинського, 1-73, 2-56А,
- Кустанайська, 2-28, М.
- Задніпровського, 3А-27А, 4-32,
- вул.3-я, 4-а, 5-а, Заводські.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що нині в Україні не застосовують графіки відключень світла, оскільки в енергосистемі достатньо ресурсу, щоб забезпечувати електроенергією всіх споживачів. Однак ситуація може кардинально змінитись з кількох причин.
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