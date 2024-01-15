Тисячі одеситів залишилися без світла через ремонтні роботи

Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 15 січня, тисячі мешканців Одеси опинилися без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах енергетичної компанії ДТЕК. Відновлення електропостачання планується до 18:00. Проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Південний РЕМ:

Зелена гірка, 28,

Білоруська, 24,30,

Бузкова, 55,

Озерна, 43, 46/47,

Проектна, 1/2/1,1/корп.15,

Сухолимана, 29.

Північний РЕМ:

пров. Л. Гінзбург, 5-43,

пров. Оранжерейний, 18А-32, 25-43А,

Хуторська, 15-105, 26-66,

Ак. Панкратової, 16-34А, 19-61,

Хавкіна, 1-51А,

пров. Цементний, 1-17, 2-16А,

Котляревського, 1-23, 4-14А,

Кругова, 4-58, 1-55,

Геологічна, 9, 9а, 23а,

Степова, 1-31, 2-22,

пров. Шебелинський, 13-27,

пров. Хуторський 14-22,

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Центральний РЕМ:

Дністровська, 2г,

Педагогічна, 21/1,

вул. Дев'ята, 3-15, 4-18,

вул. Десята, 1-11, 2-14,

вул. Одинадцята,

Дністровська, 1-19А, 2-16,

Кустанайська, 3,3а,

Овідіопольська, 1-11, 2-26а,

Прирейкова, 21-31, 40-50,

пров. 1-й Кустанайський, 1, 2,

пров. 2-й Кустанайський, 2, 2А, 4,

пров. Азовський, 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16,

Дністровська, 2-12,

Іоганна Гена, 1, 3, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 11,

Стовпова, 20-26, 15-17, Суперфосфатна, 1-33, 2-40А, Брестська, 2-24, 3-53,

Лугова, 1-73, 2-50,

Новікова, 17а, Остапа Вишні, 2-44, 3-25,

Танкістів, 1-97, 2-62,

Канатна, 95, 97, 97/корп.1, 100/5, 100/корп.3-5, 101, 102, 102/корп.1,

вул. Кустанайська, 5,

Літакова, 22,

Сінна, 1-15,

Кандинського, 1-73, 2-56А,

Кустанайська, 2-28, М.

Задніпровського, 3А-27А, 4-32,

вул.3-я, 4-а, 5-а, Заводські.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що нині в Україні не застосовують графіки відключень світла, оскільки в енергосистемі достатньо ресурсу, щоб забезпечувати електроенергією всіх споживачів. Однак ситуація може кардинально змінитись з кількох причин.