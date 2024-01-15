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Тисячі одеситів залишилися без світла через ремонтні роботи

15 січня 2024 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі одеситів залишилися без світла через ремонтні роботи
Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 15 січня, тисячі мешканців Одеси опинилися без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах енергетичної компанії ДТЕК. Відновлення електропостачання планується до 18:00. Проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ:

  • Зелена гірка, 28, 
  • Білоруська, 24,30, 
  • Бузкова, 55, 
  • Озерна, 43, 46/47, 
  • Проектна, 1/2/1,1/корп.15, 
  • Сухолимана, 29.      

Північний РЕМ:

  • пров. Л. Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18А-32, 25-43А,  
  • Хуторська, 15-105, 26-66,  
  • Ак. Панкратової, 16-34А, 19-61, 
  • Хавкіна, 1-51А,
  • пров. Цементний, 1-17, 2-16А, 
  • Котляревського, 1-23, 4-14А, 
  • Кругова, 4-58, 1-55,
  • Геологічна, 9, 9а, 23а,
  • Степова, 1-31, 2-22,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • пров. Хуторський 14-22,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5. 

Центральний РЕМ:

  • Дністровська, 2г, 
  • Педагогічна, 21/1,
  • вул. Дев'ята, 3-15, 4-18,
  • вул. Десята, 1-11, 2-14,
  • вул. Одинадцята, 
  • Дністровська, 1-19А, 2-16, 
  • Кустанайська, 3,3а,
  • Овідіопольська, 1-11, 2-26а,
  • Прирейкова, 21-31, 40-50,
  • пров. 1-й Кустанайський, 1, 2,
  • пров. 2-й Кустанайський, 2, 2А, 4,
  • пров. Азовський, 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16,   
  • Дністровська, 2-12, 
  • Іоганна Гена, 1, 3, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 11, 
  • Стовпова, 20-26, 15-17, Суперфосфатна, 1-33, 2-40А, Брестська, 2-24, 3-53,
  • Лугова, 1-73, 2-50, 
  • Новікова, 17а,  Остапа Вишні, 2-44, 3-25,
  • Танкістів, 1-97, 2-62,  
  • Канатна, 95, 97, 97/корп.1, 100/5, 100/корп.3-5, 101, 102, 102/корп.1,
  • вул. Кустанайська, 5, 
  • Літакова, 22, 
  • Сінна, 1-15, 
  • Кандинського, 1-73, 2-56А, 
  • Кустанайська, 2-28,  М.
  • Задніпровського, 3А-27А, 4-32,
  • вул.3-я, 4-а, 5-а, Заводські.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що нині в Україні не застосовують графіки відключень світла, оскільки в енергосистемі достатньо ресурсу, щоб забезпечувати електроенергією всіх споживачів. Однак ситуація може кардинально змінитись з кількох причин.

комунальні послуги
Одеса
Одеська область
Новини Одеси
ДТЕК
відключення світла
світло

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