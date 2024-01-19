Тысячи одесситов остались без света до вечера — перечень адресов

Отсутствие света. Фото: BBC

Сегодня, 19 января, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Северный РЭС:

Людмилы Гинзбург,

пер. Оранжерейный,

1-я Сортировочная,

Хуторская,

Ак. Панкратовой,

Хавкина,

пров. Цементный,

Котляревского,

1-я Сортировочная,

Лузановская,

Николаевская дорога,

Круговая,

Красная,

Геологическая,

Степовая,

пер. Хуторской,

пер. Шебелинский,

пер. 4-й Деревообрабатывающий,

пер. Оранжерейный.

Центральный РЭС:

Новикова,

Выездная,

Партизанская,

Столбовая,

Новикова,

Солнечная,

пер. Воронцовский,

Генерала Доватора,

Панаса Мирного,

Улитина,

Запорожская,

Ак. Горького,

Ветеранов Труда,

Житомирская,

Самолетная,

Могилевская,

В. Жуковского,

Крестьянская,

Сельская,

Южная,

Бородинская,

Горизонтальная,

Магистральная,

Патриотическая,

Ученическая,

Юрия Олеши,

Ашхабадская,

Крайняя,

Умова,

1-я Ползунова,

Нескучная,

Петра Лещенко,

Северная,

пер. 1-й Ползунова,

1-я Ползунова,

Чуматько,

Карпатская,

Рижская,

Сталепрокатная,

просп. Гагарина,

Владимира Сосюры,

Леонова,

Прохоровская,

Житомирская,

Творчески,

Уманская,

Волоколамская,

Июльская,

Подольская,

Самарская,

Клиновая,

Смоленская,

Бессарабская,

Библиотечная,

Болградская,

Уманская,

пер. 2-й Восточный,

пер. Черновицкий,

Молодежная,

Полевая,

Урожайная,

Путевая,

пер. Гагарина,

Молодежная,

бульвар Приморский,

Тираспольская,

Дерибасовская,

Ивана Бунина,

Еврейская,

Богдана Хмельницкого,

Греческая,

Ришельевская.

Южный РЭС:

2-я Линия Демченко Марии,

Сиреневая,

Вавилова,

Отважных,

Эстафетная,

Просвещения,

Сиреневый,

пер. Гетманский,

Дача Ковалевского,

Амундсена,

пер. 1-й Амундсена,

Авиаторов,

Бернардацци,

Новобереговая,

пер. Красных Звезд,

2-я Линия Демченко Марии,

Вавилова,

Отважных,

Эстафетная,

Просвещения,

Белорусская,

Озерная.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, несмотря на то, что половину зимы энергетика Украины выдержала, у нас, вероятно, еще могут повториться блекауты, которые были осенью 2022 года. Энергетики пока не могут гарантировать, что отключений света в Украине не будет.