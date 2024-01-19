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Тисячі одеситів залишилися без світла до вечора — перелік адрес

19 січня 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі одеситів залишилися без світла до вечора — перелік адрес
Відсутність світла. Фото: ВВС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 19 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради

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Де не буде світла

Північний РЕМ:

  • Людмили Гінзбург,
  • пров. Оранжерейний, 
  • 1-а Сортувальна, 
  • Хуторська, 
  • Ак. Панкратової, 
  • Хавкіна,
  • пров. Цементний,
  • Котляревського,
  • 1-а Сортувальна, 
  • Лузанівська,
  • Миколаївська дорога,
  • Кругова,
  • Червона,
  • Геологічна,
  • Степова,
  • пров. Хуторський,
  • пров. Шебелинський,
  • пров. 4-й Деревообробний,
  • пров. Оранжерейний.

Центральний РЕМ:

  • Новікова,
  • Виїзна, 
  • Партизанська,
  • Стовпова, 
  • Новікова, 
  • Верстатобудівна,
  • Сонячна,
  • пров. Воронцовський,
  • Генерала Доватора, 
  • Панаса Мирного, 
  • Улітіна, 
  • Запорізька, 
  • Ак. Гаркавого, 
  • Ветеранів Праці,
  • Житомирська,
  • Літакова, 
  • Могилевська, 
  • В. Жуковського, 
  • Селянська,
  • Сільська, 
  • Південна, 
  • Бородінська,
  • Горизонтальна, 
  • Магістральна, 
  • Патріотична,
  • Учнівська, 
  • Юрія Олеші,
  • Ашхабадська,
  • Крайня, 
  • Умова,
  • 1-а Ползунова,
  • Нескучна, 
  • Петра Лещенка, 
  • Північна,
  • пров. 1-й Ползунова, 
  • 1-а Ползунова,
  • Чумацька,
  • Карпатська,
  • Ризька,
  • Сталепрокатна,
  • просп. Гагаріна,
  • Володимира Сосюри, 
  • Леонова,
  • Прохоровська,
  • Житомирська,
  • Творча,
  • Уманська,
  • Волоколамська,
  • Липнева,
  • Подільська,
  • Самарська,
  • Клинова,
  • Смоленська,
  • Бессарабська,
  • Бібліотечна,
  • Болградська,
  • Уманська,
  • пров. 2-й Східний,
  • пров. Чернівецький,
  • Молодіжна, 
  • Польова, 
  • Урожайна,
  • Путьова,
  • пров. Гагаріна,
  • Молодіжна,
  • бульвар Приморський, 
  • Тираспольська, 
  • Дерибасівська,
  • Івана Буніна,
  • Єврейська,
  • Богдана Хмельницького, 
  • Грецька, 
  • Рішельєвська.

Південний РЕМ:

  • 2-а Лінія Демченко Марії, 
  • Бузкова, 
  • Вавілова, 
  • Відважних, 
  • Естафетна, 
  • Просвіти,
  • Бузкова,
  • пров. Гетьманський,
  • Дача Ковалевського, 
  • Амундсена,
  • пров. 1-й Амундсена, 
  • Авіаторів,
  • Бернардацці, 
  • Новоберегова,
  • пров. Червоних Зорь, 
  • 2-а Лінія Демченко Марії, 
  • Вавілова, 
  • Відважних, 
  • Естафетна, 
  • Просвіти, 
  • Білоруська,
  • Озерна.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, попри те, що половину зими енергетика України витримала, у нас, ймовірно, ще можуть повторитися блекаути, які були восени 2022 року. Енергетики наразі не можуть гарантувати, що відключень світла в Україні не буде.

Одеса
електроенергія
Одеська область
електропостачання
Новини Одеси
ДТЕК
відключення світла

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