Тисячі одеситів залишилися без світла до вечора — перелік адрес

Відсутність світла. Фото: ВВС

Сьогодні, 19 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Північний РЕМ:

Людмили Гінзбург,

пров. Оранжерейний,

1-а Сортувальна,

Хуторська,

Ак. Панкратової,

Хавкіна,

пров. Цементний,

Котляревського,

1-а Сортувальна,

Лузанівська,

Миколаївська дорога,

Кругова,

Червона,

Геологічна,

Степова,

пров. Хуторський,

пров. Шебелинський,

пров. 4-й Деревообробний,

пров. Оранжерейний.

Центральний РЕМ:

Новікова,

Виїзна,

Партизанська,

Стовпова,

Новікова,

Верстатобудівна,

Сонячна,

пров. Воронцовський,

Генерала Доватора,

Панаса Мирного,

Улітіна,

Запорізька,

Ак. Гаркавого,

Ветеранів Праці,

Житомирська,

Літакова,

Могилевська,

В. Жуковського,

Селянська,

Сільська,

Південна,

Бородінська,

Горизонтальна,

Магістральна,

Патріотична,

Учнівська,

Юрія Олеші,

Ашхабадська,

Крайня,

Умова,

1-а Ползунова,

Нескучна,

Петра Лещенка,

Північна,

пров. 1-й Ползунова,

1-а Ползунова,

Чумацька,

Карпатська,

Ризька,

Сталепрокатна,

просп. Гагаріна,

Володимира Сосюри,

Леонова,

Прохоровська,

Житомирська,

Творча,

Уманська,

Волоколамська,

Липнева,

Подільська,

Самарська,

Клинова,

Смоленська,

Бессарабська,

Бібліотечна,

Болградська,

Уманська,

пров. 2-й Східний,

пров. Чернівецький,

Молодіжна,

Польова,

Урожайна,

Путьова,

пров. Гагаріна,

Молодіжна,

бульвар Приморський,

Тираспольська,

Дерибасівська,

Івана Буніна,

Єврейська,

Богдана Хмельницького,

Грецька,

Рішельєвська.

Південний РЕМ:

2-а Лінія Демченко Марії,

Бузкова,

Вавілова,

Відважних,

Естафетна,

Просвіти,

Бузкова,

пров. Гетьманський,

Дача Ковалевського,

Амундсена,

пров. 1-й Амундсена,

Авіаторів,

Бернардацці,

Новоберегова,

пров. Червоних Зорь,

2-а Лінія Демченко Марії,

Вавілова,

Відважних,

Естафетна,

Просвіти,

Білоруська,

Озерна.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, попри те, що половину зими енергетика України витримала, у нас, ймовірно, ще можуть повторитися блекаути, які були восени 2022 року. Енергетики наразі не можуть гарантувати, що відключень світла в Україні не буде.