Тисячі одеситів залишилися без світла до вечора — перелік адрес
Сьогодні, 19 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Північний РЕМ:
- Людмили Гінзбург,
- пров. Оранжерейний,
- 1-а Сортувальна,
- Хуторська,
- Ак. Панкратової,
- Хавкіна,
- пров. Цементний,
- Котляревського,
- 1-а Сортувальна,
- Лузанівська,
- Миколаївська дорога,
- Кругова,
- Червона,
- Геологічна,
- Степова,
- пров. Хуторський,
- пров. Шебелинський,
- пров. 4-й Деревообробний,
- пров. Оранжерейний.
Центральний РЕМ:
- Новікова,
- Виїзна,
- Партизанська,
- Стовпова,
- Новікова,
- Верстатобудівна,
- Сонячна,
- пров. Воронцовський,
- Генерала Доватора,
- Панаса Мирного,
- Улітіна,
- Запорізька,
- Ак. Гаркавого,
- Ветеранів Праці,
- Житомирська,
- Літакова,
- Могилевська,
- В. Жуковського,
- Селянська,
- Сільська,
- Південна,
- Бородінська,
- Горизонтальна,
- Магістральна,
- Патріотична,
- Учнівська,
- Юрія Олеші,
- Ашхабадська,
- Крайня,
- Умова,
- 1-а Ползунова,
- Нескучна,
- Петра Лещенка,
- Північна,
- пров. 1-й Ползунова,
- 1-а Ползунова,
- Чумацька,
- Карпатська,
- Ризька,
- Сталепрокатна,
- просп. Гагаріна,
- Володимира Сосюри,
- Леонова,
- Прохоровська,
- Житомирська,
- Творча,
- Уманська,
- Волоколамська,
- Липнева,
- Подільська,
- Самарська,
- Клинова,
- Смоленська,
- Бессарабська,
- Бібліотечна,
- Болградська,
- Уманська,
- пров. 2-й Східний,
- пров. Чернівецький,
- Молодіжна,
- Польова,
- Урожайна,
- Путьова,
- пров. Гагаріна,
- Молодіжна,
- бульвар Приморський,
- Тираспольська,
- Дерибасівська,
- Івана Буніна,
- Єврейська,
- Богдана Хмельницького,
- Грецька,
- Рішельєвська.
Південний РЕМ:
- 2-а Лінія Демченко Марії,
- Бузкова,
- Вавілова,
- Відважних,
- Естафетна,
- Просвіти,
- Бузкова,
- пров. Гетьманський,
- Дача Ковалевського,
- Амундсена,
- пров. 1-й Амундсена,
- Авіаторів,
- Бернардацці,
- Новоберегова,
- пров. Червоних Зорь,
- 2-а Лінія Демченко Марії,
- Вавілова,
- Відважних,
- Естафетна,
- Просвіти,
- Білоруська,
- Озерна.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, попри те, що половину зими енергетика України витримала, у нас, ймовірно, ще можуть повторитися блекаути, які були восени 2022 року. Енергетики наразі не можуть гарантувати, що відключень світла в Україні не буде.
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