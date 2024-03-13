Тысячи одесситов остались без света в среду — адреса

Электрики ремонтируют линии электропередач. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Сегодня, 13 марта, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть до 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.



Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

Читайте также:

Гранатная, 1 — 25;

Малиновского, 79 — 152;

М.Бабаджаняна, 30 — 54;

Йозефа Прибика (Минская), 7 — 31;

Спартаковская, 6 — 63;

пер. Гранатный, 2 — 8;

пер. Малиновский, 7;

Композитора Лятошинского (Перепечка), — все дома;

Текстильщиков, 1 — 14, 17 — 37;

Ференца Листа (Елина), 1 — 65;

Ближние Мельницы (Кондренко), 1 — 95;

пров. Короткий, 2 -- 4;

7-я Степная, 20 — 22;

Граничная, 1 — 38;

пер. Мостовой, 1 — 4;

Вронского, 1 — 63;

пер. Парашютный, 1,1б;

пер. Спартаковский, 25;

Апрельская, 1 — 19;

С.Рихтера, 8 — 42;

Сельская, 7 — 34;

Тенистая, 9/12;

Туристская, 1 — 19;

1-я Степная, 1 — 40;

Т.Тесс, 60а;

Николая Лысенко (Корнюшина), 2 — 10;

пер. Туристский, 2 — 12.

Южный РЭС:

Малиновского, 31 — 47;

Авд.-Черноморского, 24 — 159;

Жаботинского, 1 — 69;

Ю.Геллера, 27 — 90;

Николая Кулиша (Ванцетти), 1 — 52;

Жасминова, 1 — 16;

Левкоева, 1 — 32;

Петрашевского, 15 — 70;

Ромашкова, 5 — 46;

пер. Прорезной, 27;

Д.Донского, 24 — 75;

Прорезная, 1 — 23;

Розовая, 1 — 40;

Обильная (Обильная), 23 — 75, 50;

Сакко, 1 — 26;

пер. 1-й Тупиковый, 2;

пер. Михаила Слабченко (2-й Васнецова), 3 — 12;

пер. Гиацинтовый (Ванцетти), 13;

Неделина, 1 — 97;

пер. 3-й Проектируемый, 3 — 5;

пер. Костеловской, 2 — 8;

Бригадная, 23 — 55;

Гвардейская, 7 — 21;

Чубаевская, 8 — 12;

Штурвальная, 15 — 21;

Люстдорфская дор., 142 — 148;

Костанди, 126 — 167;

3-я линия М.Демченко, 39;

2-я линия 6-й ст. Люстдорфской взр., 26 — 34;

3-я линия 6-й ст. Люстдорфской взр., 30 — 41;

4-я линия 6-й ст. Люстдорфской взр., 2 — 50;

5-я линия 6-й ст. Люстдорфской взр., 41 — 48;

6-я линия 6-й ст. Люстдорфской взр., 12 — 47;

7-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 9 — 18.

Северный РЭС:

Мациевской, 1,1а;

Пассионарии, 26;

Добровольского, 63 — 71.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что в Украине некоторые граждане имеют право на скидку в 25% на оплату коммунальных услуг. Так, гражданам со статусом "дети войны" льготы предоставляют на оплату всех коммунуслуг, кроме услуг по управлению многоквартирным домом.

Также мы писали, что компания-энергопоставщик Yasno рассказала своим клиентам, как не остаться без субсидии в 2024 году. Семьи, которым сложно оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, должны соблюдать определенные условия.



Добавим, что в Украине в прошлом году исполнительные службы взыскали с должников более 25 млрд гривен. Сумма является рекордом за последние пять лет.