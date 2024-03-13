Тисячі одеситів залишилися без світла у середу — адреси
Сьогодні, 13 березня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Гранатна, 1 — 25;
- Малиновського, 79 — 152;
- М.Бабаджаняна, 30 — 54;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 31;
- Спартаківська, 6 — 63;
- пров. Гранатний, 2 — 8;
- пров. Малиновський, 7;
- Композитора Лятошинського (Перепечка) — усі будинки;
- Текстильників, 1 — 14, 17 — 37;
- Ференца Ліста (Єліна), 1 — 65;
- Ближні Млини (Кондренка), 1 — 95;
- пров. Короткий, 2 — 4;
- 7-а Степова, 20 — 22;
- Кордонна, 1 — 38;
- пров. Мостовий, 1 — 4;
- Вронського, 1 — 63;
- пров. Парашутний, 1,1б;
- пров. Спартаківський, 25;
- Квітнева, 1 — 19;
- С.Ріхтера, 8 — 42;
- Сільська, 7 — 34;
- Тіниста, 9/12;
- Туристська, 1 — 19;
- 1-а Степова, 1 — 40;
- Т.Тесс, 60а;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 2 — 10;
- пров. Туристський, 2 — 12.
Південний РЕМ:
- Малиновського, 31 — 47;
- Авд.-Чорноморського, 24 — 159;
- Жаботинського, 1 — 69;
- Ю.Геллера, 27 — 90;
- Миколи Куліша (Ванцетті), 1 — 52;
- Жасминова, 1 — 16;
- Левкоєва, 1 — 32;
- Петрашевського, 15 — 70;
- Ромашкова, 5 — 46;
- пров. Прорізний, 27;
- Д.Донського, 24 — 75;
- Прорізна, 1 — 23;
- Рожева, 1 — 40;
- Рясна (Обільна), 23 — 75, 50;
- Сакко, 1 — 26;
- пров. 1-й Тупиковий, 2;
- пров. Михайла Слабченка (2-й Васнєцова), 3 — 12;
- пров. Гіацинтовий (Ванцетті), 13;
- Недєліна, 1 — 97;
- пров. 3-й Проектований, 3 — 5;
- пров. Костеловської, 2 — 8;
- Бригадна, 23 — 55;
- Гвардійська, 7 — 21;
- Чубаївська, 8 — 12;
- Штурвальна, 15 — 21;
- Люстдорфська дор., 142 — 148;
- Костанді, 126 — 167;
- 3-я лінія М.Демченко, 39;
- 2-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 26 — 34;
- 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 30 — 41;
- 4-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 2 — 50;
- 5-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 41 — 48;
- 6-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 12 — 47;
- 7-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 9 — 18.
Північний РЕМ:
- Мацієвської, 1,1а;
- Пассіонарії, 26;
- Добровольського, 63 — 71.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що в Україні деякі громадяни мають право на знижку у 25% на оплату комунальних послуг. Так, громадянам зі статусом "діти війни" пільги надають на оплату всіх комунпослуг, окрім послуги з управління багатоквартирним будинком.
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