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Тисячі одеситів залишилися без світла у середу — адреси

13 березня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Тисячі одеситів залишилися без світла у середу — адреси
Електрики ремонтують лінії електропередач. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 13 березня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

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  • Гранатна, 1 — 25;
  • Малиновського, 79 — 152;
  • М.Бабаджаняна, 30 — 54;
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 31;
  • Спартаківська, 6 — 63;
  • пров. Гранатний, 2 — 8;
  • пров. Малиновський, 7;
  • Композитора Лятошинського (Перепечка) — усі будинки;
  • Текстильників, 1 — 14, 17 — 37;
  • Ференца Ліста (Єліна), 1 — 65;
  • Ближні Млини (Кондренка), 1 — 95;
  • пров. Короткий, 2 — 4;
  • 7-а Степова, 20 — 22;
  • Кордонна, 1 — 38;
  • пров. Мостовий, 1 — 4;
  • Вронського, 1 — 63;
  • пров. Парашутний, 1,1б;
  • пров. Спартаківський, 25;
  • Квітнева, 1 — 19;
  • С.Ріхтера, 8 — 42;
  • Сільська, 7 — 34;
  • Тіниста, 9/12;
  • Туристська, 1 — 19;
  • 1-а Степова, 1 — 40;
  • Т.Тесс, 60а;
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 2 — 10;
  • пров. Туристський, 2 — 12.

Південний РЕМ:

  • Малиновського, 31 — 47;
  • Авд.-Чорноморського, 24 — 159;
  • Жаботинського, 1 — 69;
  • Ю.Геллера, 27 — 90;
  • Миколи Куліша (Ванцетті), 1 — 52;
  • Жасминова, 1 — 16;
  • Левкоєва, 1 — 32;
  • Петрашевського, 15 — 70;
  • Ромашкова, 5 — 46;
  • пров. Прорізний, 27;
  • Д.Донського, 24 — 75;
  • Прорізна, 1 — 23;
  • Рожева, 1 — 40;
  • Рясна (Обільна), 23 — 75, 50;
  • Сакко, 1 — 26;
  • пров. 1-й Тупиковий, 2;
  • пров. Михайла Слабченка (2-й Васнєцова), 3 — 12;
  • пров. Гіацинтовий (Ванцетті), 13;
  • Недєліна, 1 — 97;
  • пров. 3-й Проектований, 3 — 5;
  • пров. Костеловської, 2 — 8;
  • Бригадна, 23 — 55;
  • Гвардійська, 7 — 21;
  • Чубаївська, 8 — 12;
  • Штурвальна, 15 — 21;
  • Люстдорфська дор., 142 — 148;
  • Костанді, 126 — 167;
  • 3-я лінія М.Демченко, 39;
  • 2-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 26 — 34;
  • 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 30 — 41;
  • 4-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 2 — 50;
  • 5-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 41 — 48;
  • 6-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 12 — 47;
  • 7-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 9 — 18.

Північний РЕМ:

  • Мацієвської, 1,1а;
  • Пассіонарії, 26;
  • Добровольського, 63 — 71.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні деякі громадяни мають право на знижку у 25% на оплату комунальних послуг. Так, громадянам зі статусом "діти війни" пільги надають на оплату всіх комунпослуг, окрім послуги з управління багатоквартирним будинком.

Також ми писали, що компанія-енергопостачальник Yasno розповіла своїм клієнтам, як не залишитися без субсидії у 2024 році. Родини, яким складно оплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги, мають дотримуватися певних умов.

Додамо, що в Україні минулого року виконавчі служби стягнули з боржників більш ніж 25 млрд гривень. Сума є рекордом за останні п'ять років.

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