Тисячі одеситів залишилися без світла у середу — адреси

Електрики ремонтують лінії електропередач. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Сьогодні, 13 березня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.



Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

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Гранатна, 1 — 25;

Малиновського, 79 — 152;

М.Бабаджаняна, 30 — 54;

Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 31;

Спартаківська, 6 — 63;

пров. Гранатний, 2 — 8;

пров. Малиновський, 7;

Композитора Лятошинського (Перепечка) — усі будинки;

Текстильників, 1 — 14, 17 — 37;

Ференца Ліста (Єліна), 1 — 65;

Ближні Млини (Кондренка), 1 — 95;

пров. Короткий, 2 — 4;

7-а Степова, 20 — 22;

Кордонна, 1 — 38;

пров. Мостовий, 1 — 4;

Вронського, 1 — 63;

пров. Парашутний, 1,1б;

пров. Спартаківський, 25;

Квітнева, 1 — 19;

С.Ріхтера, 8 — 42;

Сільська, 7 — 34;

Тіниста, 9/12;

Туристська, 1 — 19;

1-а Степова, 1 — 40;

Т.Тесс, 60а;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 2 — 10;

пров. Туристський, 2 — 12.

Південний РЕМ:

Малиновського, 31 — 47;

Авд.-Чорноморського, 24 — 159;

Жаботинського, 1 — 69;

Ю.Геллера, 27 — 90;

Миколи Куліша (Ванцетті), 1 — 52;

Жасминова, 1 — 16;

Левкоєва, 1 — 32;

Петрашевського, 15 — 70;

Ромашкова, 5 — 46;

пров. Прорізний, 27;

Д.Донського, 24 — 75;

Прорізна, 1 — 23;

Рожева, 1 — 40;

Рясна (Обільна), 23 — 75, 50;

Сакко, 1 — 26;

пров. 1-й Тупиковий, 2;

пров. Михайла Слабченка (2-й Васнєцова), 3 — 12;

пров. Гіацинтовий (Ванцетті), 13;

Недєліна, 1 — 97;

пров. 3-й Проектований, 3 — 5;

пров. Костеловської, 2 — 8;

Бригадна, 23 — 55;

Гвардійська, 7 — 21;

Чубаївська, 8 — 12;

Штурвальна, 15 — 21;

Люстдорфська дор., 142 — 148;

Костанді, 126 — 167;

3-я лінія М.Демченко, 39;

2-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 26 — 34;

3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 30 — 41;

4-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 2 — 50;

5-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 41 — 48;

6-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 12 — 47;

7-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 9 — 18.

Північний РЕМ:

Мацієвської, 1,1а;

Пассіонарії, 26;

Добровольського, 63 — 71.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні деякі громадяни мають право на знижку у 25% на оплату комунальних послуг. Так, громадянам зі статусом "діти війни" пільги надають на оплату всіх комунпослуг, окрім послуги з управління багатоквартирним будинком.

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