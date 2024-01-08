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Тысячи одесситов остались без воды — до которого часа

8 января 2024 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Тысячи одесситов остались без воды — до которого часа
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 8 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 17:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала" .

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Где нет воды

  • ул. Академика Королева, 22-70;
  • ул. Костанди, 166, 174, 187, 189, 199, 199А;
  • ул. Ильфа и Петрова, 9-19;
  • ул. Академика Вернадского, 80-113;
  • 10 линия Люстдорфской дороги, 10-18;
  • просп. Академика Глушко, 16-22Б;
  • спуск Маринеско — все дома;
  • ул. Софиевская — нечетные дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в Украине, вероятно, поднимутся тарифы на коммунальные услуги. Речь идет о газе, горячей воде и отоплении. Впрочем, резкого роста расценок не последует.

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