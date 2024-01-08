Тысячи одесситов остались без воды — до которого часа
Сегодня, 8 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 17:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала" .
Где нет воды
- ул. Академика Королева, 22-70;
- ул. Костанди, 166, 174, 187, 189, 199, 199А;
- ул. Ильфа и Петрова, 9-19;
- ул. Академика Вернадского, 80-113;
- 10 линия Люстдорфской дороги, 10-18;
- просп. Академика Глушко, 16-22Б;
- спуск Маринеско — все дома;
- ул. Софиевская — нечетные дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Украине, вероятно, поднимутся тарифы на коммунальные услуги. Речь идет о газе, горячей воде и отоплении. Впрочем, резкого роста расценок не последует.
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