Тысячи одесситов остались без воды — до которого часа

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 8 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 17:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала" .

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ул. Академика Королева, 22-70;

ул. Костанди, 166, 174, 187, 189, 199, 199А;

ул. Ильфа и Петрова, 9-19;

ул. Академика Вернадского, 80-113;

10 линия Люстдорфской дороги, 10-18;

просп. Академика Глушко, 16-22Б;

спуск Маринеско — все дома;

ул. Софиевская — нечетные дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в Украине, вероятно, поднимутся тарифы на коммунальные услуги. Речь идет о газе, горячей воде и отоплении. Впрочем, резкого роста расценок не последует.