Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Тисячі одеситів залишилися без води — до котрої години arrow

Тисячі одеситів залишилися без води — до котрої години

8 січня 2024 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі одеситів залишилися без води — до котрої години
Відсутність води у крані. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 8 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 17:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де немає води

  • вул. Академіка Корольова, 22-70;
  • вул. Костанді, 166, 174, 187, 189, 199, 199А;
  • вул. Ільфа і Петрова, 9-19;
  • вул. Академіка Вернадського, 80-113;
  • 10 лінія Люстдорфської дороги, 10-18;
  • просп. Академіка Глушка, 16-22Б;
  • узвіз Маринеска — усі будинки; 
  • вул. Софіївська — непарні будинки. 

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, в Україні, ймовірно, зростуть тарифи на комунальні послуги. Йдеться про газ, гарячу воду та опалення. Утім, різкого зростання розцінок не буде.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі