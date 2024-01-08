Тисячі одеситів залишилися без води — до котрої години
Сьогодні, 8 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 17:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- вул. Академіка Корольова, 22-70;
- вул. Костанді, 166, 174, 187, 189, 199, 199А;
- вул. Ільфа і Петрова, 9-19;
- вул. Академіка Вернадського, 80-113;
- 10 лінія Люстдорфської дороги, 10-18;
- просп. Академіка Глушка, 16-22Б;
- узвіз Маринеска — усі будинки;
- вул. Софіївська — непарні будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, в Україні, ймовірно, зростуть тарифи на комунальні послуги. Йдеться про газ, гарячу воду та опалення. Утім, різкого зростання розцінок не буде.
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