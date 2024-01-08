Тисячі одеситів залишилися без води — до котрої години

Відсутність води у крані. Фото: УНІАН

Сьогодні, 8 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 17:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Академіка Корольова, 22-70;

вул. Костанді, 166, 174, 187, 189, 199, 199А;

вул. Ільфа і Петрова, 9-19;

вул. Академіка Вернадського, 80-113;

10 лінія Люстдорфської дороги, 10-18;

просп. Академіка Глушка, 16-22Б;

узвіз Маринеска — усі будинки;

вул. Софіївська — непарні будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, в Україні, ймовірно, зростуть тарифи на комунальні послуги. Йдеться про газ, гарячу воду та опалення. Утім, різкого зростання розцінок не буде.