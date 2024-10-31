В Одессе сегодня нет воды — адреса

В кране нет воды. Фото: иллюстративный/freepik

В Одессе сегодня, 31 октября, из-за аварийных ремонтов тысячи потребителей в разных районах остались без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 16:00. Время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вполне возможны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе.

До 13:30 воды не будет по следующим адресам:

ул. Карышковского;

с 1-го по 8-й Балтские переулки;

1-й и 3-й черноморские переулки.

До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать по адресам:

ул. Раздольная;

До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать по адресам:

ул. Героев Крут;

ул. Академика Филатова.

До 16:00 без воды останутся жители улиц:

ул. Академика Филатова (частично);

ул. Малиновского;

ул. Ивана и Юрия Лип (частично).

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

¬Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старозарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

‚Космонавтов, 15;

‚Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

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