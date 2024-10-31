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Тысячи одесситов остались без воды — что произошло

31 октября 2024 11:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе сегодня нет воды — адреса
В кране нет воды. Фото: иллюстративный/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе сегодня, 31 октября, из-за аварийных ремонтов тысячи потребителей в разных районах остались без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 16:00. Время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вполне возможны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе.

До 13:30 воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Карышковского;
  • с 1-го по 8-й Балтские переулки;
  • 1-й и 3-й черноморские переулки.

До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать по адресам:

  • ул. Раздольная;

До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать по адресам:

  • ул. Героев Крут;
  • ул. Академика Филатова.

До 16:00 без воды останутся жители улиц:

  • ул. Академика Филатова (частично);
  • ул. Малиновского;
  • ул. Ивана и Юрия Лип (частично).

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • ¬Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • ‚Космонавтов, 15;
  • ‚Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Ранее мы сообщали, что изменится для получателей субсидий с 1 ноября. Также мы писали о повышении тарифов на услуги ЖКХ.

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