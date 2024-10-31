В Одессе сегодня нет воды — адреса

Тысячи одесситов остались без воды — что произошло
В Одессе сегодня, 31 октября, из-за аварийных ремонтов тысячи потребителей в разных районах остались без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 16:00. Время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вполне возможны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе.
До 13:30 воды не будет по следующим адресам:
- ул. Карышковского;
- с 1-го по 8-й Балтские переулки;
- 1-й и 3-й черноморские переулки.
До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать по адресам:
- ул. Раздольная;
До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать по адресам:
- ул. Героев Крут;
- ул. Академика Филатова.
До 16:00 без воды останутся жители улиц:
- ул. Академика Филатова (частично);
- ул. Малиновского;
- ул. Ивана и Юрия Лип (частично).
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- ¬Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- ‚Космонавтов, 15;
- ‚Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
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