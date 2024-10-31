В Одесі сьогодні немає води: адреси

У крані немає води. Фото: ілюстративне/freepik

В Одесі сьогодні, 31 жовтня, через аварійні ремонти тисячі споживачів у різних районах залишилися без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до 16:00. Час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де немає води в Одесі

До 13:30 води не буде за наступними адресами:

вул. Каришковського;

з 1-го по 8-й Балтські провулки;

1-й і 3-й Чорноморські провулки.

До 14:00 водопостачання буде відсутнє за адресами:

вул. Роздольна;

До 15:00 водопостачання буде відсутнє за адресами:

вул. Героїв Крут;

вул. Академіка Філатова.

До 16:00 без води залишаться мешканці вулиць:

вул. Академіка Філатова (частково);

вул. Малиновського;

вул. Івана та Юрія Лип (частково).

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Раніше ми повідомляли, що зміниться для отримувачів субсидій з 1 листопада. Також ми писали про підвищення тарифів на послуги ЖКГ.