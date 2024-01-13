Тысячи одесситов остались до вечера без света

Энергетики работают на линиях. Фото: УНИАН

Сегодня, 13 января, тысячи жителей Одессы оказались без света из-за проведения планово-аварийных работ на сетях энергетической компании ДТЭК. Возобновление электроснабжения планируется к 19:00. Однако время может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета .

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Где не будет света

Центральный РЭС:

ул. Индийская, 3-11,

ул. Монгольская, 1-18,

ул. Проселочная, 2-20,

ул. Самарская, 13-23,

ул. Улитина, 1-17,

ул. Условие, 42-71,

ул. Команина, 1-25,

пров. Команина, 1-4,

пров. Морской, 2-29,

ул. Разина, 61-77,

ул. Ак.Горькового, 120-146,

ул. Грузинская, 1-12,

ул. Житомирская, 120,

ул. Подольская, 1-17,

ул. Польская, 2-10,

ул. Кольцевая, 8, 8а,

пров. Хрустальный, 1-4,

пров. Университетская, 1.

Работы до 19.00

Северный РЭС:

пров. Оранжерейный, 18-43,

ул. Котляревского, 1-23,

пров. Л.Гинзбург, 5-43,

ул. Геологическая, 9-23,

ул. Степная, 1-31,

пров. Цементный, 1-16,

ул. Круговая, 1-58,

пров. Шебелинский, 13-27,

ул. Ак.Панкратовой, 1-61,

ул. Ховкина, 1-51,

пров. Хуторской, 1-29,

ул. Хуторская, 42-105,

пров. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития предоставит 150 млн евро для Украины. Средства будут направлены для поддержки Укрэнерго во время отопительного сезона.