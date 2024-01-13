Тисячі одеситів залишилися до вечора без світла

Енергетики працюють на лініях. Фото: УНІАН

Сьогодні, 13 січня, тисячі мешканців Одеси опинилися без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах енергетичної компанії ДТЕК. Відновлення електропостачання планується до 19:00. Проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Центральний РЕМ:

вул. Індійська, 3-11,

вул. Монгольська, 1-18,

вул. Просьолочна, 2-20,

вул. Самарська, 13-23,

вул. Улітіна, 1-17,

вул. Умова, 42-71,

вул. Каманіна, 1-25,

пров. Каманіна, 1-4,

пров. Морський, 2-29,

вул. Разіна, 61-77,

вул. Ак.Гаркавого, 120-146,

вул. Грузинська, 1-12,

вул. Житомирська, 120,

вул. Подільська, 1-17,

вул. Польська, 2-10,

вул. Кільцева, 8, 8а,

пров. Кришталевий, 1-4,

пров. Університетський, 1.

Роботи до 19.00

Північний РЕМ:

пров. Оранжерейний, 18-43,

вул. Котляревського, 1-23,

пров. Л.Гінзбург, 5-43,

вул. Геологічна, 9-23,

вул. Степова, 1-31,

пров. Цементний, 1-16,

вул. Кругова, 1-58,

пров. Шебелинський, 13-27,

вул. Ак.Панкратової, 1-61,

вул. Хавкіна, 1-51,

пров. Хуторський, 1-29,

вул. Хуторська, 42-105,

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Роботи до 19.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго під час опалювального сезону.