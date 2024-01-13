Тисячі одеситів залишилися до вечора без світла
Сьогодні, 13 січня, тисячі мешканців Одеси опинилися без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах енергетичної компанії ДТЕК. Відновлення електропостачання планується до 19:00. Проте час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Центральний РЕМ:
- вул. Індійська, 3-11,
- вул. Монгольська, 1-18,
- вул. Просьолочна, 2-20,
- вул. Самарська, 13-23,
- вул. Улітіна, 1-17,
- вул. Умова, 42-71,
- вул. Каманіна, 1-25,
- пров. Каманіна, 1-4,
- пров. Морський, 2-29,
- вул. Разіна, 61-77,
- вул. Ак.Гаркавого, 120-146,
- вул. Грузинська, 1-12,
- вул. Житомирська, 120,
- вул. Подільська, 1-17,
- вул. Польська, 2-10,
- вул. Кільцева, 8, 8а,
- пров. Кришталевий, 1-4,
- пров. Університетський, 1.
Роботи до 19.00
Північний РЕМ:
- пров. Оранжерейний, 18-43,
- вул. Котляревського, 1-23,
- пров. Л.Гінзбург, 5-43,
- вул. Геологічна, 9-23,
- вул. Степова, 1-31,
- пров. Цементний, 1-16,
- вул. Кругова, 1-58,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- вул. Ак.Панкратової, 1-61,
- вул. Хавкіна, 1-51,
- пров. Хуторський, 1-29,
- вул. Хуторська, 42-105,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Роботи до 19.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго під час опалювального сезону.
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