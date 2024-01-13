Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Тисячі одеситів залишилися до вечора без світла arrow

Тисячі одеситів залишилися до вечора без світла

13 січня 2024 11:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Тисячі одеситів залишилися до вечора без світла
Енергетики працюють на лініях. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 13 січня, тисячі мешканців Одеси опинилися без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах енергетичної компанії ДТЕК. Відновлення електропостачання планується до 19:00. Проте час  може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла

Центральний РЕМ:

  • вул. Індійська, 3-11, 
  • вул. Монгольська, 1-18, 
  • вул. Просьолочна, 2-20, 
  • вул. Самарська, 13-23, 
  • вул. Улітіна, 1-17, 
  • вул. Умова, 42-71, 
  • вул. Каманіна, 1-25, 
  • пров. Каманіна, 1-4, 
  • пров. Морський, 2-29, 
  • вул. Разіна, 61-77, 
  • вул. Ак.Гаркавого, 120-146, 
  • вул. Грузинська, 1-12, 
  • вул. Житомирська, 120, 
  • вул. Подільська, 1-17, 
  • вул. Польська, 2-10, 
  • вул. Кільцева, 8, 8а, 
  • пров. Кришталевий, 1-4, 
  • пров. Університетський, 1.

Роботи до 19.00

Північний РЕМ:

  • пров. Оранжерейний, 18-43, 
  • вул. Котляревського, 1-23, 
  • пров. Л.Гінзбург, 5-43, 
  • вул. Геологічна, 9-23, 
  • вул. Степова, 1-31, 
  • пров. Цементний, 1-16, 
  • вул. Кругова, 1-58, 
  • пров. Шебелинський, 13-27, 
  • вул. Ак.Панкратової, 1-61, 
  • вул. Хавкіна, 1-51, 
  • пров. Хуторський, 1-29, 
  • вул. Хуторська, 42-105, 
  • пров. 4-й Деревообробний, 5. 

Роботи до 19.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго під час опалювального сезону.

Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
ДТЕК
світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі