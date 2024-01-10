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Тысячи одесситов остались до вечера без света — адреса

10 января 2024 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Тысячи одесситов остались до вечера без света — адреса
Отсутствие света в доме. Фото: BBC
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 10 января, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Центральный РЭС:

  • Кандинского,1-36,
  • Брестская,17-53,
  • Кандинского, 12, 18, 32,
  • Луговая, 42-73,
  • О. Вишни, 3-44,
  • Столбовая, 17,
  • Танкистов, 56-62.

Северный РЭС:

  • Наклонная, 1-59, 174,
  • Штилева, 2-118,
  • пер. 3-й Дунаевский, 1-16,
  • Дунаевского, 1-14, 29-69,
  • пер. Людмилы Гинзбург, 5-43,
  • пер. Оранжерейный, 18-43,
  • Хуторская, 15-105,
  • Красная, 2, 3, 8,
  • Ак. Панкратовой, 1-61,
  • Хавкина, 1-51,
  • пер. Цементный, 1-17,
  • Николаевская дор., 297-311,
  • Котляревского, 1-23,
  • Конноармейская, 1, 1А,
  • Шептицкого, 1, 3, 5,
  • Одесский, 3, 5, 7,
  • Лузановская, 106, 108, 110,
  • Круговая, 1-58,
  • пер. 1-й Дунаевский, 1-6,
  • 2-й Дунаевский пер, 1-12,
  • Геологическая, 9, 23,
  • Степовая, 1-31,
  • пер. Хуторской, 1-29,
  • дор., Хаджибейская, 301,
  • пер. Шебелинский, 13-27,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Южный РЭС:

  • Ак. Королева, 46-85,
  • Люстдорфская дор., 100, 170, 172, 178,
  • Ак. Вильямса, 44-71,
  • Чикаленко Е., 44/корп.1,
  • Вавилова, 1-50,
  • Левитана, 119, 121,
  • Ильфа и Петрова, 4, 2, 9,
  • Дерибасовская, 1,
  • Новоберегова, 12А,
  • Обильная, 14,
  • Ак. Глушко, 16, 28, 22, 24,
  • Костанди, 172, 199, 197, 201, 203,
  • 10-я линия 6-й ст. Люстдорфской взр., 30-38,
  • 11-я линия 6-й ст. Люстдорфской взр., 29-54,
  • Небесной с., 75,
  • Весенняя, 8, 24-34,
  • Эстафетная, 2, 4,
  • Эстонская, 19, 20,
  • М. Огренича, 1-16,
  • Мичурина, 2-8,
  • Танфильева, 6,
  • Яблоневая, 33,
  • Вторая, 20В,
  • Симоненко, 2.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Комитете Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг объяснили, зачем правительство вернуло наказание за задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. Теперь мораторий распространяется исключительно на оккупированные территории и "горячие точки".

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