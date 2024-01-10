Тисячі одеситів залишилися до вечора без світла — адреси

Відсутність світла у будинку. Фото: ВВС

Сьогодні, 10 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

Кандинського,1-36,

Брестська,17-53,

Кандинського, 12, 18, 32,

Лугова, 42-73,

О. Вишні, 3- 44,

Стовпова, 17,

Танкістів, 56-62.

Північний РЕМ:

Похила, 1-59, 174,

Штильова, 2-118,

пров. 3-й Дунаєвський, 1-16,

Дунаєвського,1-14, 29-69,

пров. Людмили Гінзбург, 5-43,

пров. Оранжерейний, 18-43,

Хуторська, 15-105,

Червона, 2, 3, 8,

Ак. Панкратової, 1-61,

Хавкіна, 1-51,

пров. Цементний, 1-17,

Миколаївська дор., 297-311,

Котляревського, 1-23,

Кінноармійська, 1, 1А,

Шептицького, 1, 3, 5,

Одеський, 3, 5, 7,

Лузанівська, 106, 108, 110,

Кругова, 1-58,

пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,

2-й Дунаєвський пров, 1-12,

Геологічна, 9, 23,

Степова, 1-31,

пров. Хуторський, 1-29,

дор., Хаджибейська, 301,

пров. Шебелинський, 13-27,

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ:

Ак. Корольова, 46-85,

Люстдорфська дор., 100, 170, 172, 178,

Ак. Вільямса, 44-71,

Чикаленка Є., 44/корп.1,

Вавілова, 1-50,

Левітана, 119, 121,

Ільфа і Петрова, 4, 2, 9,

Дерибасівська, 1,

Новоберегова, 12А,

Обільна, 14,

Ак. Глушка, 16, 28, 22, 24,

Костанді, 172, 199, 197, 201, 203,

10-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 30- 38,

11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 29-54,

Небесної с., 75,

Весняна, 8, 24-34,

Естафетна, 2, 4,

Естонська, 19, 20,

М. Огренича, 1-16,

Мічуріна, 2-8,

Танфільєва, 6,

Яблунева, 33,

Друга, 20В,

Симоненка, 2.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у Комітеті Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг пояснили, навіщо уряд повернув покарання за заборгованість населення за житлово-комунальні послуги. Тепер мораторій поширюється виключно на окуповані території та "гарячі точки".