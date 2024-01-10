Тисячі одеситів залишилися до вечора без світла — адреси
Сьогодні, 10 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Кандинського,1-36,
- Брестська,17-53,
- Кандинського, 12, 18, 32,
- Лугова, 42-73,
- О. Вишні, 3- 44,
- Стовпова, 17,
- Танкістів, 56-62.
Північний РЕМ:
- Похила, 1-59, 174,
- Штильова, 2-118,
- пров. 3-й Дунаєвський, 1-16,
- Дунаєвського,1-14, 29-69,
- пров. Людмили Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18-43,
- Хуторська, 15-105,
- Червона, 2, 3, 8,
- Ак. Панкратової, 1-61,
- Хавкіна, 1-51,
- пров. Цементний, 1-17,
- Миколаївська дор., 297-311,
- Котляревського, 1-23,
- Кінноармійська, 1, 1А,
- Шептицького, 1, 3, 5,
- Одеський, 3, 5, 7,
- Лузанівська, 106, 108, 110,
- Кругова, 1-58,
- пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
- 2-й Дунаєвський пров, 1-12,
- Геологічна, 9, 23,
- Степова, 1-31,
- пров. Хуторський, 1-29,
- дор., Хаджибейська, 301,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Південний РЕМ:
- Ак. Корольова, 46-85,
- Люстдорфська дор., 100, 170, 172, 178,
- Ак. Вільямса, 44-71,
- Чикаленка Є., 44/корп.1,
- Вавілова, 1-50,
- Левітана, 119, 121,
- Ільфа і Петрова, 4, 2, 9,
- Дерибасівська, 1,
- Новоберегова, 12А,
- Обільна, 14,
- Ак. Глушка, 16, 28, 22, 24,
- Костанді, 172, 199, 197, 201, 203,
- 10-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 30- 38,
- 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 29-54,
- Небесної с., 75,
- Весняна, 8, 24-34,
- Естафетна, 2, 4,
- Естонська, 19, 20,
- М. Огренича, 1-16,
- Мічуріна, 2-8,
- Танфільєва, 6,
- Яблунева, 33,
- Друга, 20В,
- Симоненка, 2.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, у Комітеті Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг пояснили, навіщо уряд повернув покарання за заборгованість населення за житлово-комунальні послуги. Тепер мораторій поширюється виключно на окуповані території та "гарячі точки".
Читайте Новини.LIVE!