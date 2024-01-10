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Тисячі одеситів залишилися до вечора без світла — адреси

10 січня 2024 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі одеситів залишилися до вечора без світла — адреси
Відсутність світла у будинку. Фото: ВВС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 10 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

  • Кандинського,1-36,
  • Брестська,17-53,
  • Кандинського, 12, 18, 32,
  • Лугова, 42-73,
  • О. Вишні, 3- 44,
  • Стовпова, 17,
  • Танкістів, 56-62.

Північний РЕМ:

  • Похила, 1-59, 174,
  • Штильова, 2-118,
  • пров. 3-й Дунаєвський, 1-16,
  • Дунаєвського,1-14, 29-69,
  • пров. Людмили Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18-43,
  • Хуторська, 15-105,
  • Червона, 2, 3, 8,
  • Ак. Панкратової, 1-61,  
  • Хавкіна, 1-51,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Миколаївська дор., 297-311,
  • Котляревського, 1-23,
  • Кінноармійська, 1, 1А,
  • Шептицького, 1, 3, 5,
  • Одеський, 3, 5, 7,
  • Лузанівська, 106, 108, 110,
  • Кругова, 1-58,
  • пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
  • 2-й Дунаєвський пров, 1-12,  
  • Геологічна, 9, 23,
  • Степова, 1-31,
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • дор., Хаджибейська, 301,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5. 

Південний РЕМ:

  • Ак. Корольова, 46-85,
  • Люстдорфська дор., 100, 170, 172, 178,
  • Ак. Вільямса, 44-71,  
  • Чикаленка Є., 44/корп.1,
  • Вавілова, 1-50,
  • Левітана, 119, 121,
  • Ільфа і Петрова, 4, 2, 9,
  • Дерибасівська, 1,
  • Новоберегова, 12А,
  • Обільна, 14,
  • Ак. Глушка, 16, 28, 22, 24,
  • Костанді, 172, 199, 197, 201, 203,
  • 10-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 30- 38,
  • 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 29-54,
  • Небесної с., 75,
  • Весняна, 8, 24-34,
  • Естафетна, 2, 4,
  • Естонська, 19, 20,
  • М. Огренича, 1-16,
  • Мічуріна, 2-8,
  • Танфільєва, 6,
  • Яблунева, 33,
  • Друга, 20В,
  • Симоненка, 2.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у Комітеті Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг пояснили, навіщо уряд повернув покарання за заборгованість населення за житлово-комунальні послуги. Тепер мораторій поширюється виключно на окуповані території та "гарячі точки".

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