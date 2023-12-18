Тысячи одесситов остались до вечера без воды — где именно
18 декабря 2023 12:20
Отсутствие воды в кране. Фото: google.com
Сегодня, 18 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к концу рабочего дня, однако время работ может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
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Где не будет воды
- ул. Литературная, 10–17;
- ул. Фонтанская дорога, 71-71Б;
- ул. Заречная, 2-8;
- ул. Бернардацци, 8-14;
- ул. Новоберегова, 2-96;
- пер. Маячный — все дома;
- ул. Дача Ковалевского, 81, 81А, 81Е;
- пер. Монастырский, 3, 7;
- ул. Самарская — все дома;
- ул. Житомирская — все дома;
- ул. Кустанайская — все дома;
- ул. Путева — все дома;
- ул. Марата — все дома;
- ул. Умова — все дома.
Предварительно воды не будет до 17:00
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Интересно о коммуналке
Напомним, в Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.
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