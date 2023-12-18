Тысячи одесситов остались до вечера без воды — где именно

Отсутствие воды в кране. Фото: google.com

Сегодня, 18 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к концу рабочего дня, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

ул. Литературная, 10–17;

ул. Фонтанская дорога, 71-71Б;

ул. Заречная, 2-8;

ул. Бернардацци, 8-14;

ул. Новоберегова, 2-96;

пер. Маячный — все дома;

ул. Дача Ковалевского, 81, 81А, 81Е;

пер. Монастырский, 3, 7;

ул. Самарская — все дома;

ул. Житомирская — все дома;

ул. Кустанайская — все дома;

ул. Путева — все дома;

ул. Марата — все дома;

ул. Умова — все дома.

Предварительно воды не будет до 17:00

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

Напомним, в Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.