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Тысячи одесситов остались до вечера без воды — где именно

18 декабря 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Тысячи одесситов остались до вечера без воды — где именно
Отсутствие воды в кране. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 18 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к концу рабочего дня, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

  • ул. Литературная, 10–17;
  • ул. Фонтанская дорога, 71-71Б;
  • ул. Заречная, 2-8;
  • ул. Бернардацци, 8-14;
  • ул. Новоберегова, 2-96;
  • пер. Маячный — все дома;
  • ул. Дача Ковалевского, 81, 81А, 81Е;
  • пер. Монастырский, 3, 7;
  • ул. Самарская — все дома;
  • ул. Житомирская — все дома;
  • ул. Кустанайская — все дома;
  • ул. Путева — все дома;
  • ул. Марата — все дома;
  • ул. Умова — все дома.

Предварительно воды не будет до 17:00

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

Напомним, в Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.

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