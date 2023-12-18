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Тисячі одеситів залишилися до вечора без води — де саме

18 грудня 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі одеситів залишилися до вечора без води — де саме
Відсутність води у крані. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 18 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути під кінець робочого дня, проте час робіт може змінюватися. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

  • вул. Літературна, 10-17;
  • вул. Фонтанська дорога, 71-71Б;
  • вул. Зарічна, 2-8;
  • вул. Бернардацці, 8-14;
  • вул. Новоберегова, 2-96;
  • пров. Маячний — усі будинки; 
  • вул. Дача Ковалевського, 81, 81А, 81Е;
  • пров. Монастирський, 3, 7;
  • вул. Самарська — усі будинки; 
  • вул. Житомирська — усі будинки;
  • вул. Кустанайська — усі будинки; 
  • вул. Путьова — усі будинки; 
  • вул. Марата — усі будинки; 
  • вул. Умова — усі будинки.

Попередньо, води не буде до 17:00

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Цікаво про комуналку 

Нагадаємо, в Україні через суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги очікують зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це в уряді запланували спростити механізм одержання такої державної допомоги.

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