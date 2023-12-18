Тисячі одеситів залишилися до вечора без води — де саме

Відсутність води у крані. Фото: google.com

Сьогодні, 18 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути під кінець робочого дня, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

вул. Літературна, 10-17;

вул. Фонтанська дорога, 71-71Б;

вул. Зарічна, 2-8;

вул. Бернардацці, 8-14;

вул. Новоберегова, 2-96;

пров. Маячний — усі будинки;

вул. Дача Ковалевського, 81, 81А, 81Е;

пров. Монастирський, 3, 7;

вул. Самарська — усі будинки;

вул. Житомирська — усі будинки;

вул. Кустанайська — усі будинки;

вул. Путьова — усі будинки;

вул. Марата — усі будинки;

вул. Умова — усі будинки.

Попередньо, води не буде до 17:00

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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