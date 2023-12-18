Тисячі одеситів залишилися до вечора без води — де саме
18 грудня 2023 12:20
Відсутність води у крані. Фото: google.com
Сьогодні, 18 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути під кінець робочого дня, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
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Де не буде води
- вул. Літературна, 10-17;
- вул. Фонтанська дорога, 71-71Б;
- вул. Зарічна, 2-8;
- вул. Бернардацці, 8-14;
- вул. Новоберегова, 2-96;
- пров. Маячний — усі будинки;
- вул. Дача Ковалевського, 81, 81А, 81Е;
- пров. Монастирський, 3, 7;
- вул. Самарська — усі будинки;
- вул. Житомирська — усі будинки;
- вул. Кустанайська — усі будинки;
- вул. Путьова — усі будинки;
- вул. Марата — усі будинки;
- вул. Умова — усі будинки.
Попередньо, води не буде до 17:00
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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