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Тысячи одесситов остались сегодня без воды — адреса

25 ноября 2023 12:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Тысячи одесситов остались сегодня без воды — адреса
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 25 ноября, некоторые одесситы в Киевском районе города остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду в дома планируют вернуть к 16:00, однако время может меняться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • просп. Небесной Сотни — все дома
  • ул. Левитана — все дома
  • просп. Академика Глушко — все дома
  • ул. Ильфа и Петрова — все дома

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Киевском районе

  • Фонтанская дорога, 16ю;
  • Адмиральский проспект, 31ю;
  • ​Дача Ковалевского, 150ю;
  • Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Напомним, в 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено законом право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.

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