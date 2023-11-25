Тисячі одеситів залишилися сьогодні без води — адреси

Відсутність води у крані. Фото: УНІАН

Сьогодні, 25 листопада, деякі одесити у Київському районі міста залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду у домівки планують повернути до 16:00, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети у Київському районі

Фонтанська дорога, 16ю;

​Адміральський проспект, 31ю;

​Дача Ковалевського, 150ю;

​проспект Небесної Сотні, 14ю.

Нагадаємо, у 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога досягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.