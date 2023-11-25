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Тисячі одеситів залишилися сьогодні без води — адреси

25 листопада 2023 12:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Тисячі одеситів залишилися сьогодні без води — адреси
Відсутність води у крані. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 25 листопада, деякі одесити у Київському районі міста залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду у домівки планують повернути до 16:00, проте час може змінюватися. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • просп. Небесної Сотні — усі будинки
  • вул. Левітана — усі будинки
  • просп. Академіка Глушка — усі будинки
  • вул. Ільфа і Петрова — усі будинки

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети у Київському районі

  • Фонтанська дорога, 16ю;   
  • ​Адміральський проспект, 31ю;   
  • ​Дача Ковалевського, 150ю;   
  • ​проспект Небесної Сотні, 14ю.   

Нагадаємо, у 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога досягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.

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